Điều gì khiến nhiều người tiếp tục chọn Laura Cà phê?

Lướt TikTok vài ngày gần đây, hẳn bạn sẽ quen mặt với một "công thức" quảng cáo lặp đi lặp lại. Mở đầu thường là khung cảnh yên bình, nhân vật ngồi ngoài vườn, ăn uống, tâm sự hoặc giới thiệu đặc sản miền Tây. Rồi bất chợt, một câu thoại quen thuộc vang lên: " Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo... "

Điều thú vị là đoạn quảng cáo này không chỉ xuất hiện lẻ tẻ, mà lặp lại trên hàng loạt kênh ẩm thực, đời sống, văn hóa miền Tây. Chính vì tần suất dày đặc như vậy, cộng đồng mạng đùa rằng đây đã trở thành "màn mở đầu quốc dân" của giới sáng tạo nội dung. Nhiều người thậm chí còn thuộc lòng và gõ lại gần như nguyên văn lời giới thiệu sản phẩm ngay trong phần bình luận.

Bị cuốn theo cơn sốt ấy, cả văn phòng mình cũng tò mò không kém. Để có trải nghiệm khách quan nhất, chúng mình quyết định mua đủ hai vị đang làm mưa làm gió là Nấm linh chi và Đông trùng hạ thảo về tự pha thử.

Review Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh

Về giá cả, mỗi hộp gồm 10 gói, dao động khoảng 75.000 đến 80.000 đồng, ngang với phần lớn các dòng cà phê hòa tan phổ thông trên thị trường. Riêng chúng mình mua 2 hộp với tổng giá 139.000 đồng, tính ra cũng không phải khoản đầu tư quá lớn cho một buổi thử cho biết.

Bao bì là điểm cộng đầu tiên

Trước khi pha thử, ấn tượng ban đầu của cả phòng đã khá tích cực. Từ mặt trước cho đến các cạnh hộp đều trình bày rõ ràng, dễ đọc, gồm tên sản phẩm, thành phần, hướng dẫn pha chế, bảng thông tin dinh dưỡng, chứng nhận chất lượng và nguồn gốc sản xuất. Nhìn tổng thể, bao bì tạo cảm giác chỉn chu và đủ độ tin cậy, nhờ vậy tạo được thiện cảm ngay từ đầu trước khi bước vào phần quan trọng nhất là hương vị.

Ba lần pha, ba trải nghiệm khác nhau

Để đảm bảo tính khách quan, cả văn phòng đã cùng thử nghiệm lần lượt từng vị, sau đó ngồi lại bàn luận và ghi nhận cảm nhận chung.

Vị đầu tiên là đông trùng hạ thảo, và đây là một trải nghiệm khá an toàn. Ngay khi mở gói, mùi cà phê rang xay dậy lên rõ rệt, hòa lẫn chút hương ngai ngái đặc trưng của đông trùng hạ thảo, nhưng chỉ thoáng qua chứ không hề nồng. Nước pha ra có màu nâu cánh gián, không quá đậm.

Ngụm đầu tiên mang lại cảm giác quen thuộc của một ly cà phê hòa tan thông thường, hậu vị hơi ngọt nhẹ nơi cuống lưỡi. Tuy vậy, một vài thành viên trong phòng lại cảm nhận thấy chút vị khét nhẹ, giống như hạt cà phê rang hơi già lửa. Về kết cấu, dù đã giảm lượng nước, ly cà phê vẫn khá loãng, chưa đạt được độ sánh sệt như hình ảnh trong các video quảng cáo. Nhìn vào bảng thành phần thì điều này cũng dễ hiểu, vì bột đông trùng hạ thảo chỉ chiếm vỏn vẹn 0,5%. Tính trên thang điểm 10, cả phòng thống nhất chấm khoảng 7 điểm cho vị này.

Sang đến vị nấm linh chi, rút kinh nghiệm từ lần pha trước, lần này chúng mình giảm lượng nước xuống mức tối thiểu, gần như phải đong bằng giọt thay vì đong bằng ml như hướng dẫn trên bao bì. Nhờ vậy, thành quả là một ly cà phê đặc sánh rõ rệt, rót ra có độ keo giống cà phê phin đậm đặc, đúng như hình dung ban đầu. Thế nhưng khi nếm thử, cả phòng lại có chung một nhận xét là hương vị gần như không có sự khác biệt đáng kể so với vị đông trùng hạ thảo. Vị nấm linh chi đặc trưng, vốn thường hơi đắng và mang mùi gỗ, không thực sự nổi bật lên trong tổng thể. Có lẽ nguyên nhân là vì cả hai loại thảo dược đều xuất hiện với hàm lượng khá tương đồng và khiêm tốn. Dù vậy, nhờ độ sánh đạt đúng chuẩn quảng cáo, vị này vẫn được chấm nhỉnh hơn một chút, khoảng 7.5 điểm.

Cuối cùng, không thể bỏ qua công thức được lăng xê nhiều nhất trên mạng xã hội là mix cả hai vị lại với nhau. Khi trộn hai gói, vị cà phê trở nên đậm đà và rõ nét hơn hẳn so với hai lần thử trước. Mùi cà phê rang xay lấn át gần như hoàn toàn hương thảo dược, mang lại cảm giác gần giống một ly cà phê sữa đá đậm vị hơn là một thức uống bồi bổ. Ngụm đầu có chút ngọt nhẹ, sau đó chuyển dần sang đắng và đằm lại ở hậu vị. Điểm cộng lớn nhất nằm ở chỗ cả ba lần pha đều không hề xuất hiện vị chua, vốn là nỗi ám ảnh của không ít dòng cà phê hòa tan giá rẻ trên thị trường. Nhờ vậy, trải nghiệm tổng thể khá dễ chịu và êm hơn mong đợi, xứng đáng nhận được 8 điểm, cao nhất trong ba cách pha.

Nếu tính chung cả ba yếu tố bao bì, hương vị và mức giá so với phân khúc, cả văn phòng thống nhất chấm Laura Coffee ở mức khoảng 7.5 trên 10. Đây là con số cho thấy sản phẩm ổn, dễ chịu, nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định so với những gì các video quảng cáo rầm rộ vẽ ra. Vì lý do đó, riêng phần này chúng mình chỉ chấm khoảng 6 điểm, do độ sánh và hương vị thực tế không hoàn toàn khớp với hình ảnh trên mạng.

Theo như các bước được mạng xã hội chỉ, cần mix 2 gói vào với nhau thì mới đúng vị. Chế một chút nước sôi vào cùng 2 gói, khuấy một lúc sẽ thấy hỗn hợp sánh kẹo thật.

Nhưng lý do vì sao nó sánh đến vậy thì có lẽ nằm ở lượng đường. Thực sự là nhiều luôn đó. Một gói cà phê 18g có tổng lượng đường tinh bột lên tới 13g, trong đó riêng đường đã chiếm tới 9g (trong khi một ngày cơ thể chỉ nên nạp dưới 25g đường là lý tưởng). Vậy là nếu uống 2 gói, chỉ riêng cà phê buổi sáng thôi đã nạp vào tới 18g đường. Sánh kẹo vì thế cũng là chuyện dễ hiểu, và việc hậu vị không hề chua cũng hợp lý, bởi ngọt đến mức đó thì khó mà chua nổi.

Sau khi thêm đá và hòa tan, ly cà phê uống khá giống một số loại cà phê hòa tan khác đang bán trên thị trường, dù vẫn thua xa G7 về độ đậm đà. Vẫn còn đó chút vị khét nhẹ ở cuối, còn hương nấm linh chi hay đông trùng hạ thảo thì gần như không cảm nhận rõ, có lẽ vì khẩu vị mỗi người mỗi khác. Nhưng quảng cáo nói có công dụng thì cứ tin vậy thôi.

Nhìn chung, có lẽ ca sĩ Nhật Kim Anh đã tạo nên một thương hiệu cùng chiến dịch truyền thông truyền miệng rất xuất sắc. Phải nói rất lâu rồi mới có một sản phẩm gây tò mò đến vậy, khắp các mạng xã hội đều phủ sóng bởi cà phê Laura cùng kịch bản giới thiệu đầy thuyết phục của chị. Nhiều người thẳng thắn nhận xét không thấy trend này có gì đặc biệt, nhưng ai cũng biết đến nó: sản phẩm của Nhật Kim Anh, với hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo.

Về cách thưởng thức, không ít người chọn trộn cả hai vị linh chi và đông trùng hạ thảo với nhau vì cho rằng nó mang lại hương vị tốt hơn: cà phê đậm đà, sánh kẹo, hậu vị không bị chua. Ngoài ra, một số chương trình khuyến mãi còn tặng kèm mặt nạ Hàn Quốc khi mua đủ 6 hộp, càng khiến sản phẩm được lòng người tiêu dùng hơn.

Có đáng để mua lại?

Câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng với tâm thế "mua để dùng" hơn là "mua vì mê mẩn". Laura Coffee không phải một sản phẩm tệ, bởi hương vị ổn định, dễ uống, mức giá hợp lý so với mặt bằng chung của phân khúc cà phê hòa tan. Tuy nhiên, nếu ai đó kỳ vọng một trải nghiệm bứt phá hoàn toàn, hay muốn cảm nhận rõ rệt công dụng từ đông trùng hạ thảo và nấm linh chi như những gì video quảng cáo khắc họa, thì rất có thể sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng. Nguyên nhân đơn giản là vì hàm lượng thảo dược trong sản phẩm còn khá khiêm tốn, trong khi đó lượng đường lại là thứ chiếm tỷ trọng đáng kể hơn nhiều.

Chính vì vậy, sản phẩm này sẽ phù hợp với những ai yêu thích sự tiện lợi của cà phê hòa tan, muốn đổi vị mới lạ, không quá đặt nặng vấn đề hàm lượng dược liệu, hoặc đơn giản chỉ muốn trải nghiệm thử vì tò mò theo trào lưu đang hot. Ngược lại, sản phẩm sẽ chưa thực sự phù hợp với những người tìm kiếm công dụng sức khỏe rõ rệt từ đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, những người đang cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, hay những "tín đồ" cà phê muốn thưởng thức hương vị đậm đà, nguyên bản, ít pha trộn.

Dù vậy, tất cả những chia sẻ trên đây vẫn chỉ là cảm nhận cá nhân của cả văn phòng mình trong một buổi trải nghiệm ngắn ngủi. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, có người thích đậm, có người thích nhạt, lại có người nhạy cảm với mùi thảo dược hơn người khác. Vậy nên, nếu vẫn còn tò mò sau khi đọc hết bài này, cách chính xác nhất vẫn là tự tay mua một hộp về pha thử và tự mình đưa ra câu trả lời cho riêng mình.