Binz ở đâu giữa lúc Châu Bùi một mình dọn ra khỏi tổ ấm?

Những ngày qua, Châu Bùi liên tục chia sẻ hành trình chuyển sang nơi ở mới sau khi quyết định rời không gian sống đã gắn bó suốt nhiều năm. Trong loạt hình ảnh được đăng tải, nữ fashionista tự mình dọn dẹp, thậm chí nằm lăn ra sàn nhà và sofa vì mệt sau khi tìm được nhà. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Châu Bùi và Binz liên tục vướng nghi vấn rạn nứt thời gian gần đây. Vì vậy, việc nữ fashionista một mình cập nhật quá trình chuyển nhà càng khiến cư dân mạng đặt thêm nhiều dấu hỏi về tình trạng mối quan hệ của cặp đôi.

Ngoài ra, điều khiến nhiều người chú ý là xuyên suốt những khoảnh khắc này không hề có sự xuất hiện của Binz. Kể từ khi Châu Bùi thông báo chuyển nhà đến nay, nam rapper vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội. Những bài đăng gần đây của anh cũng không đề cập đến việc chuyển sang không gian sống mới hay nhắc đến bạn gái.

Những story cập nhật việc dọn nhà của Châu Bùi chỉ có một mình cô, không thấy bóng dáng của Binz

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng của Châu Bùi, diễn viên Tiến Luật - người anh thân thiết của Binz - bất ngờ để lại bình luận đầy hài hước: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cách Tiến Luật nhắc đến chuyện "hai cái chén, hai đôi đũa" phần nào cho thấy Binz từng chia sẻ với đàn anh về việc Châu Bùi chuyển nhà. Không ít ý kiến còn nhận định chi tiết này cũng là tín hiệu cho thấy Binz và Châu Bùi vấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau ở cơ ngơi mới, thay vì đã "đường ai nấy đi" như những đồn đoán trước đó.

Tiến Luật ngầm tiết lộ Binz đã chia sẻ với anh về việc Châu Bùi dọn nhà

Tiến Luật có mối quan hệ rất thân thiết với Binz và Châu Bùi

Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu cho thấy Binz vẫn âm thầm ở bên Châu Bùi. Trước đó, khi nữ fashionista đăng tải loạt ảnh đi nhiều nơi lựa chọn nội thất cho không gian sống mới, cư dân mạng đã nhanh chóng "soi" được cánh tay có hình xăm được cho là của Binz xuất hiện trong một khung hình. Chi tiết này từng khiến nhiều người cho rằng nam rapper vẫn sánh đôi cùng bạn gái trong quá trình chuẩn bị nhà mới.

Ít ngày sau khi tin đồn dọn khỏi tổ ấm chung với Binz lan truyền, Châu Bùi cũng đã trực tiếp lên tiếng. Cô cho biết quyết định chuyển nơi ở xuất phát từ nhu cầu thay đổi không gian sống và tách biệt giữa công việc với cuộc sống cá nhân, sau khi căn nhà gắn bó suốt 8 năm được cải tạo thành studio làm nhạc và phòng tập.

Châu Bùi nói: "Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn. Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà".

Châu Bùi từng thả hint Binz đồng hành cùng mình đi sắm sửa nội thất cho nhà mới

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Châu Bùi và Binz vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức về tình trạng mối quan hệ. Vì vậy, những đồn đoán xoay quanh cặp đôi vẫn chỉ dừng ở mức suy diễn của cư dân mạng.

Suốt thời gian qua, Binz không có cập nhật mới nào liên quan đến việc dọn nhà

Tình yêu của Binz và Châu Bùi

Sau hơn 4 năm bên nhau, Binz và Châu Bùi bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt khi liên tục để lộ những dấu hiệu lạ. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai ít tương tác trên mạng xã hội, Châu Bùi cũng không xuất hiện trong một số sự kiện của Binz. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện fashionista sinh năm 1997 từng thả tim một bài đăng bàn về tin đồn cả hai gặp trục trặc tình cảm. Dù vậy, đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Giữa lúc chuyện tình cảm trở thành tâm điểm bàn tán, những chia sẻ trước đây của Binz về Châu Bùi và kế hoạch kết hôn bất ngờ được nhắc lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2024, nam rapper cho biết anh từng nhiều lần khẳng định bản thân không tin vào hôn nhân, điều này khiến gia đình Châu Bùi không khỏi lo lắng. Binz chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thay đổi. Hiện tại, tôi không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với người con gái, đó là điều rất thiêng liêng nên tôi nghiêm túc hơn nhiều".

Gần đây, Binz ít khi chia sẻ về Châu Bùi nhưng vẫn giữ những hình ảnh đôi trên trang cá nhân

Về chuyện sinh sống, Châu Bùi từng chia sẻ cô là người khá kỹ tính trong việc chọn nội thất. Cô từng chia sẻ bản thân có thể dành nhiều giờ chỉ để thử một chiếc sofa, lựa màu vải hay cân nhắc từng món đồ trang trí vì muốn mọi chi tiết trong nhà đều đúng với gu thẩm mỹ của mình.

Khi ở nhà Binz rất yêu thương, chăm sóc Châu Bùi và 2 chú cún, luôn mang đồ ăn đến tận nơi cho mình. Tuy nhiên khi Binz đi show thì cuộc sống cũng có chút đảo lộn song Châu cũng mượn lời San - Dâu Tây dặn người yêu đừng lo cho mình và 2 chú cún: "Ở nhà mẹ vẫn dọn nhà sạch sẽ chờ bố về, mẹ hơi hay khóc vì nhớ bố nhưng các con vẫn được ăn no, sẽ tắm táp cho các con thơm tho,... Khi nào nhớ bố quá mẹ sẽ viết thư cho bố. Sến chưa này! Mẹ sẽ tự làm cho mình vui… Bố ơi cố lên! Cả nhà nhớ bố nhiều! Mau về nha!".