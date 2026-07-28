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CĐV xếp hàng mua vé xem tuyển Việt Nam đấu Singapore tại ASEAN Cup

| | Lifestyle

CĐV xếp hàng mua vé xem tuyển Việt Nam đấu Singapore tại ASEAN Cup

Ngay trong ngày đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại ASEAN Cup 2026, đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sáng sớm để xếp hàng chờ mua.

Sáng 28/7, rất đông cổ động viên đã đổ về trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) để mua vé trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore thuộc vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo ghi nhận, từ trước thời điểm quầy vé mở cửa, hàng dài người hâm mộ đã nối nhau xếp hàng trước cổng trụ sở VFF. Khu vực trước cổng VFF và bãi đỗ xe trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo người hâm mộ ở nhiều độ tuổi, trong đó có không ít người mặc áo đội tuyển Việt Nam.

CĐV xếp hàng mua vé (Ảnh: HĐ)

Ảnh: HĐ

Ảnh: HĐ

Ảnh: HĐ

Không khí mua vé diễn ra trật tự khi mọi người xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban tổ chức. Hình ảnh hàng dài CĐV chờ mua vé tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của đội tuyển Việt Nam mỗi khi thi đấu trên sân nhà.
Bên cạnh đó, phía ngoài khu vực VFF và sân Mỹ Đình phe vé cũng hoạt động tích cực. Vé được rao bán chênh khoảng 200.000 đồng so với giá gốc.

Phía bên ngoài cổng VFF (Ảnh: HĐ)

Trước đó, VFF thông báo bổ sung hình thức bán vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ sau khi triển khai bán vé trực tuyến.
Theo kế hoạch, vé được phát hành tại trụ sở VFF từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 28/7. Trong các ngày 29 và 30/7, vé được bán từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30.

Đáng chú ý, từ ngày 30/7, VFF sẽ mở thêm điểm bán vé tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người hâm mộ. Đến ngày thi đấu 31/7, vé tiếp tục được bán từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 20 giờ hoặc đến khi hết vé.

Ban tổ chức quy định mỗi người được mua tối đa 4 vé và phải mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc để đối chiếu khi mua vé. Bốn mệnh giá vé được phát hành gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình. Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng A và tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Sức nóng trên khán đài được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ được đánh giá là cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua ngôi đầu bảng.

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

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