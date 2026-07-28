Tình hình hiện tại của Đan Trường

Sau gần 30 năm hoạt động, Đan Trường vẫn duy trì lịch diễn đều đặn và thường xuyên xuất hiện tại nhiều sân khấu trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh công việc ca hát, cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ sau khi mở quán cà phê cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn giữ nhịp hoạt động ổn định, cân bằng giữa ca hát, kinh doanh và thời gian dành cho gia đình. Nam ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật lịch trình, hình ảnh biểu diễn cùng những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn giữ nhịp hoạt động ổn định, cân bằng giữa ca hát, kinh doanh và thời gian dành cho gia đình

Cùng với đó hiện tại, Đan Trường vẫn duy trì lịch trình biểu diễn khá đều đặn. Nam ca sĩ thường xuyên góp mặt tại các chương trình trong nước, đồng thời thực hiện những chuyến lưu diễn ở Mỹ để phục vụ khán giả Việt tại hải ngoại. Trên trang cá nhân, Đan Trường liên tục cập nhật lịch diễn, hình ảnh hậu trường và những khoảnh khắc gặp gỡ người hâm mộ. Các sân khấu của anh chủ yếu xoay quanh loạt ca khúc quen thuộc từng gắn với nhiều thế hệ khán giả, từ đó vẫn tạo được sự kết nối sau gần 30 năm hoạt động.

Cùng với đó hiện tại, Đan Trường vẫn duy trì lịch trình biểu diễn khá đều đặn

Bên cạnh ca hát, Đan Trường gần đây dành thêm thời gian cho việc kinh doanh cà phê. Cuối tháng 5/2026, nam ca sĩ khai trương quán mới tại phường Tân Định, TP.HCM. Hiện tại, anh thường tranh thủ những khoảng trống giữa các show diễn để có mặt tại quán, giao lưu với người hâm mộ, đồng thời liên tục chia sẻ hình ảnh và các hoạt động tại đây trên trang cá nhân. Dù vậy, kinh doanh vẫn chỉ là công việc song song, còn Đan Trường tiếp tục duy trì lịch biểu diễn đều đặn trong và ngoài nước.

Bên cạnh ca hát, Đan Trường gần đây dành thêm thời gian cho việc kinh doanh cà phê

Ngoài công việc, nam ca sĩ cũng dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Gần đây, Đan Trường thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cùng con trên mạng xã hội, từ các hoạt động đời thường đến những lần hai cha con gặp gỡ. Dù thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian bên con, đồng hành trong những cột mốc quan trọng và duy trì sự gắn kết với gia đình.

Hình ảnh chia sẻ về câu chuyện gìn giữ nhan sắc của Đan Trường nhận được sự chú ý

Gần đây, Đan Trường còn chia sẻ hình ảnh chia sẻ về bí quyết làm đẹp, cho thấy anh chú trọng chăm sóc ngoại hình để duy trì vẻ trẻ trung ở tuổi 50. Sau gần 30 năm làm nghề, Đan Trường vẫn duy trì nhịp sống ổn định giữa ca hát, kinh doanh và gia đình. Dù không còn ra mắt sản phẩm rầm rộ, nam ca sĩ vẫn đều đặn biểu diễn trong và ngoài nước, đồng thời thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Đan Trường hiện vẫn giữ nhịp hoạt động khá ổn định sau gần 30 năm làm nghề.

Với gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đan Trường đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng làm công việc thợ tiện và tham gia các phong trào văn nghệ. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1996, khi Đan Trường tham gia một cuộc thi hát và bắt đầu được quản lý Hoàng Tuấn định hướng theo con đường chuyên nghiệp.

Cuối thập niên 1990, Đan Trường nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thị trường nhạc Việt. Kiếp ve sầu phát hành năm 1999 tạo nên cơn sốt lớn, đưa tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng từ sân khấu, truyền hình đến các cửa hàng băng đĩa. Sau đó, loạt ca khúc như Mưa trên cuộc tình, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng tiếp tục giúp anh duy trì sức nóng trong thời kỳ nhạc Hoa lời Việt được khán giả đặc biệt yêu thích.

Cuối thập niên 1990, Đan Trường nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thị trường nhạc Việt

Không chỉ âm nhạc, ngoại hình của Đan Trường cũng từng tạo thành trào lưu. Kiểu tóc bổ luống "hai mái" của anh được nhiều thanh niên bắt chước, trong khi loạt MV cổ trang đầu tư công phu trở thành dấu ấn riêng.

Khi thị hiếu thay đổi, Đan Trường mở rộng sang dòng nhạc dân ca, trữ tình và sử ca với Chim trắng mồ côi, Anh Ba Khía, Hào khí Việt Nam . Sự dịch chuyển này giúp Đan Trường mở rộng tệp khán giả, từ những người trẻ từng lớn lên cùng nhạc của anh đến nhóm người nghe yêu thích các giai điệu dân gian.

Đan Trường sở hữu vô số bản hit thành công được khán giả yêu thích trong suốt sự nghiệp





Trong gần 30 năm ca hát, Đan Trường phát hành hàng chục album, tổ chức nhiều liveshow và liên tục lưu diễn trong lẫn ngoài nước. Dù không phải lần lấn sân nào cũng tạo hiệu ứng tương đương âm nhạc, anh vẫn duy trì được độ nhận diện hiếm có qua nhiều giai đoạn của thị trường.

Đến hiện tại, Đan Trường không còn chạy theo lịch trình dày đặc như thời kỳ đỉnh cao. Anh lựa chọn show diễn phù hợp, chú ý hơn đến sức khỏe và dành thêm thời gian cho cuộc sống riêng. Sau khi ly hôn vào năm 2021, nam ca sĩ và doanh nhân Thủy Tiên vẫn cùng nhau chăm sóc con trai Mathis Thiên Từ. Những khoảnh khắc hai cha con gặp gỡ, đi chơi hoặc xuất hiện bên nhau gần đây cũng thường xuyên được anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến hiện tại, Đan Trường lựa chọn show diễn phù hợp, chú ý hơn đến sức khỏe và dành thêm thời gian cho cuộc sống riêng

Công việc kinh doanh quán cà phê tại TP.HCM là một thay đổi đáng chú ý khác trong cuộc sống của Đan Trường. Anh trực tiếp quảng bá quán trên trang cá nhân, tranh thủ có mặt giao lưu với khán giả khi không vướng lịch diễn. Tuy nhiên, kinh doanh chưa thay thế công việc nghệ thuật. Nam ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật các chuyến lưu diễn tại Mỹ, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV