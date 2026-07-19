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Đan Trường đăng ảnh tuổi 50 gây xôn xao

| | Lifestyle

Bức ảnh mới nhất của Đan Trường ở tuổi 50 gây xôn xao.

Mới đây, Đan Trường gây xôn xao khi chia sẻ việc liên tục được khán giả khen ngày càng trẻ trung. Nam ca sĩ viết:

"Mình ít khi chia sẻ về những liệu trình trẻ hóa bằng phương pháp nào mặc dù có rất nhiều khán giả hỏi. Một phần vì không có thời gian, một phần cũng không nhớ mình đã làm ở đâu.

Nhưng lần này thì thật sự có sự khác biệt rõ rệt. Đi đâu hay gặp ai cũng phải thốt lên: Trời, sao Đan Trường hôm nay trẻ vậy?".

Đan Trường đăng ảnh tuổi 50 gây xôn xao - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của Đan Trường.

Không chỉ khán giả, ngay trong liveshow gần đây, Đan Trường cho biết ê-kíp thực hiện chương trình cũng bất ngờ trước diện mạo của anh. Nam ca sĩ kể:

"Như mọi lần, mình cũng không để ý nhiều lắm. Nhưng đến khi thử những bộ trang phục phong cách thập niên 80 cho chương trình, các bạn thiết kế thời trang cứ khen mãi: Sao anh trẻ quá, nhìn như mới đi hát vậy!".

Trong bài đăng, Đan Trường cũng tiết lộ bản thân đã áp dụng các phương pháp làm đẹp bằng công nghệ hiện đại để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Đi kèm dòng trạng thái là hình ảnh mới của nam ca sĩ ở tuổi 50 nhanh chóng nhận được hàng trăm lời khen từ người hâm mộ.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng trước ngoại hình gần như không thay đổi của giọng ca Kiếp ve sầu. Một số bình luận nổi bật như: "Anh làm em hoang mang quá... Đây là anh của năm 2006 chứ đâu phải anh của năm 2026. Em nói vậy đúng không anh?"; "Hơn học sinh cấp 3 tí xíu anh ạ"; "Năm nay anh 50 tuổi mà nhìn anh cứ ngỡ như 30 vậy, nét đẹp không tuổi, trộm vía"; "Đẹp trai quá anh ơi, nhìn như hồi hát Tình quay gót, Hôn môi xa".

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc Việt vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng mái tóc "bổ luống" từng trở thành thương hiệu, anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc đình đám như Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Dòng máu Lạc Hồng, Mãi mãi một tình yêu... Trong nhiều năm, Đan Trường luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ đắt show, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và có sức ảnh hưởng lớn với nhiều thế hệ khán giả.

Thông tin về người phụ nữ sinh năm 1970 từng được Đan Trường yêu thầm

Theo Dạ Vũ

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Đan Trường

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