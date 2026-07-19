Sân MetLife có gì mà được tổ chức chung kết World Cup?

Được FIFA đổi tên thành "New York New Jersey Stadium" trong suốt kỳ giải, sân đấu này hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến nó trở thành lựa chọn số một, quy mô khổng lồ, vị trí đắc địa bậc nhất nước Mỹ, nhưng cũng tồn tại những điểm yếu chí mạng khiến giới chuyên môn không khỏi lắc đầu.

Một công trình 1,6 tỷ USD

Khánh thành năm 2010 để thay thế sân Giants Stadium cũ, MetLife ngốn khoảng 1,6 tỷ USD chi phí xây dựng, đưa nó vào nhóm những sân vận động đắt đỏ nhất hành tinh. Sức chứa tiêu chuẩn của sân vào khoảng 82.500 chỗ ngồi, nhưng con số này có thể vọt lên hơn 90.000 người khi tổ chức các sự kiện đặc biệt như hòa nhạc hay lễ hội tôn giáo. Thực tế, kỷ lục về lượng khán giả tại đây không thuộc về bóng đá mà là một sự kiện tôn giáo của cộng đồng Do Thái năm 2012, với 93.000 người tham dự.

Không chỉ lớn về sức chứa, MetLife còn gây ấn tượng với hơn 200 phòng VIP và trên 10.000 ghế hạng sang, những không gian được thiết kế như phòng khách thượng lưu, nơi giới doanh nhân có thể gặp gỡ, đàm phán và ký kết những hợp đồng trị giá hàng triệu đô ngay trong lúc xem một trận cầu đỉnh cao. Sân còn sở hữu 4 màn hình lớn ở bốn góc khán đài và hệ thống hơn 1.000 loa, đảm bảo trải nghiệm nghe nhìn ở đẳng cấp hàng đầu.

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Vì sao FIFA chọn MetLife cho trận chung kết?

Dù mang tên New York, MetLife thực chất tọa lạc tại bang New Jersey, cách Manhattan chỉ khoảng 10km. Chính khoảng cách gần gũi này giúp FIFA biến cả vùng đại đô thị New York thành "sân khấu" quảng bá khổng lồ cho giải đấu, với hình ảnh Quảng trường Thời đại hay Tượng Nữ thần Tự do luôn sẵn sàng xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông toàn cầu.

Ảnh: FIFA

Về mặt thương mại, đây là khu vực tài chính, truyền thông và du lịch bậc nhất thế giới, sở hữu mạng lưới sân bay, khách sạn và hạ tầng dịch vụ mà ít nơi nào trên nước Mỹ sánh được. Thêm vào đó, MetLife đã có bề dày kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quy mô lớn như Copa America 2016 và 2024, cùng nhiều trận giao hữu của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Manchester United, Real Madrid hay Barcelona, cho thấy năng lực vận hành hậu cần và an ninh với đám đông 80.000- 90.000 người đã được kiểm chứng.

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Một điểm thú vị khác là khả năng "biến hình" của sân. Là mái nhà chung của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets, hệ thống đèn và bảng hiệu của MetLife có thể chuyển từ tông xanh lam sang xanh lục chỉ trong vài giờ để phù hợp với đội chủ nhà hoặc sự kiện đang diễn ra.

Tranh cãi lớn nhất, là cỏ thật hay cỏ nhân tạo?

Đây chính là câu hỏi gây chú ý nhiều nhất, và câu trả lời không đơn giản chỉ là "có" hay "không".

Về bản chất, MetLife vốn được thiết kế để phục vụ bóng bầu dục Mỹ (NFL) nên mặt sân nguyên bản là cỏ nhân tạo, đặt trên một kết cấu nền rất cứng, hoàn toàn khác với sân cỏ tự nhiên tiêu chuẩn của bóng đá. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của FIFA cho World Cup, ban tổ chức buộc phải phủ một lớp cỏ tự nhiên lên trên toàn bộ hệ thống cũ này.

Vấn đề nằm ở chỗ dù bề mặt là cỏ thật, nhưng vì được đặt trên nền cứng vốn dành cho bóng bầu dục, nhiều huấn luyện viên và cầu thủ đã lên tiếng phàn nàn. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp từng nhận xét mặt sân cứng như đá trên nền bê tông, thiếu độ đàn hồi cần thiết, khiến bóng nảy nhanh bất thường và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao cho cầu thủ.

Trước áp lực đó, FIFA đã chọn giải pháp cực kỳ tốn kém là vận chuyển toàn bộ cỏ tự nhiên từ một nông trại tại bang North Carolina, sử dụng tới 27 xe tải vượt quãng đường khoảng 12 giờ đồng hồ để đưa cỏ về New Jersey. Đây được xem là sân vận động nhận mức đầu tư lớn nhất cho hạng mục mặt cỏ trong toàn bộ hệ thống sân World Cup 2026. Sau mỗi trận đấu, đội ngũ kỹ thuật còn tiến hành chăm sóc đặc biệt bằng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra độ ẩm, độ cứng và độ phẳng của mặt sân, thậm chí công việc này còn được thực hiện ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Ngoài mặt cỏ, MetLife còn trải qua một dự án cải tạo hạ tầng chia làm hai giai đoạn là 2024 và 2025, phá bỏ các cấu kiện bê tông cố định ở bốn góc khán đài tầng thấp và thay bằng hệ thống module bằng thép để mở rộng diện tích mặt sân, đáp ứng kích thước chuẩn quốc tế cho bóng đá, vốn rộng hơn kích thước sân bóng bầu dục.

Dù được đầu tư khủng, MetLife lại thiếu một hạng mục cơ bản mà nhiều sân vận động hiện đại khác đã có mái che. Toàn bộ khán đài với hơn 8 vạn chỗ ngồi đều lộ thiên hoàn toàn, khiến khán giả phải hứng chịu trực tiếp mọi biến động thời tiết, từ nắng gắt, mưa rào cho đến tuyết rơi.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè, thời điểm nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực New Jersey có thể lên cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực cầu thủ trong suốt 90 phút thi đấu, cũng như sự thoải mái của người hâm mộ theo dõi trên khán đài.

Vị trí của sân giữa vùng đồng cỏ rộng lớn, trống trải cũng khiến nơi đây thường xuyên hứng chịu những cơn gió mạnh. Vào mùa đông, sự kết hợp giữa gió lạnh và nhiệt độ thấp từng khiến trải nghiệm xem thi đấu tại MetLife bị ví như "ngồi giữa cánh đồng trong giá rét", buộc khán giả phải trang bị áo khoác dày, mũ len và găng tay mới có thể trụ vững hết trận. So với những sân có mái vòm khổng lồ như tại Dallas, đây rõ ràng là một bất lợi lớn của MetLife.

MetLife Stadium không được chọn tổ chức trận chung kết World Cup 2026 vì sở hữu mặt cỏ hoàn hảo nhất hay điều kiện thời tiết lý tưởng nhất. Thay vào đó, chính quy mô khán đài đồ sộ, vị trí sát cạnh trung tâm tài chính, truyền thông New York, kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn và giá trị thương mại khổng lồ mới là những yếu tố quyết định. Còn với những tranh cãi về mặt cỏ cứng hay việc thiếu mái che, FIFA và ban tổ chức đang phải chạy đua với thời gian, đổ hàng triệu đô la vào việc "thuần hóa" một sân đấu vốn sinh ra cho bóng bầu dục, để nó sẵn sàng cho đêm chung kết được cả thế giới dõi theo.

Theo: thethaovanhoa.vn, Tiền Phong, Thể thao Việt Nam Plus