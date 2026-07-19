Không cản nổi phim Hàn phá từ kỷ lục rating đến quảng cáo: Nam chính đỉnh cao showbiz, bõ công 24 năm thần tượng

Agent Kim Reactivated tiếp tục gây sốt sau khi tập 7 lên sóng. Rating real-time chạm mốc 40% chỉ sau 16 phút, lập đỉnh rating real-time mới ở mức 48.33%, còn rating trung bình dù giảm nhẹ nhưng vẫn đạt con số đáng nể 21.9%. Trong bối cảnh màn ảnh Hàn đang có nhiều phim hay, bom tấn Đông Cung cũng vừa ra mắt, phong độ của Agent Kim Reactivated phải nói là rất đáng nể.

Không chỉ phá nhiều kỷ lục rating từ khi lên sóng, Agent Kim Reactivated còn đạt thành tích doanh thu cực khủng. Cụ thể, phim giúp SBS bán hết toàn bộ suất quảng cáo trong khung giờ phát sóng. Đây là thành tích mà suốt 3 năm kể từ 2024 đến giờ, SBS mới lại có thể tái lập.

Agent Kim Reactivated vừa có rating khủng, vừa giúp SBS kiếm bộn tiền quảng cáo.

Một lần nữa, So Ji Sub cho thấy cái duyên của anh mỗi lần tái xuất với nhà đài lớn nhất nhì Hàn Quốc. Bằng diễn xuất tuyệt vời cùng khả năng thực hiện những cảnh hành động cực tốt, tài tử 48 tuổi đã trở thành ngôi sao sáng nhất của Agent Kim Reactivated. Theo dõi hành trình của đặc vụ Kim từ đầu phim tới giờ qua màn thể hiện từ So Ji Sub, tin rằng nhiều fan hâm mộ lâu năm không khỏi cảm thán rằng suốt 24 năm qua, mình đã không thần tượng sai người.

Thế nhưng tất nhiên, thành công của một bộ phim luôn là thành quả của cả tập thể từ đạo diễn, thiết kế, biên kịch... cho đến các diễn viên. Và ở tập 7, dàn cast của Agent Kim Reactivated tiếp tục mang đến thứ diễn xuất tuyệt vời, góp phần đẩy cảm xúc khán giả lên rất cao.

Sau khi đặc vụ Kim thành công bắt giữ Thứ trưởng Bộ An ninh, thế cục đã thay đổi 180 độ.

Ở tập 7, đặc vụ Kim cùng 2 người bạn đã thành công cứu Min Ji khỏi SMD. Dẫu vậy, chưa kịp vui mừng thì họ lại phải đối mặt với một mối nguy khác. Ju Gang Chan đã cho người của mình đến bắt cả 4 người. Chúng muốn áp giải cha con đặc vụ Kim về biệt thự, giết chết Seong Han Su và Park Jin Cheol. Thế nhưng tất nhiên, bọn chúng không được như ý.

Đám người này bị Seong Han Su giải quyết, đội trưởng Nam bị Park Jin Cheol đánh một trận te tua, trong khi đặc vụ Kim cố gắng chiếm quyền kiểm soát chiếc xe chở Min Ji. Sau khi giải quyết đám chân tay của Ju Gang Chan, họ tiến về biệt thự của hắn. Tại đây, đặc vụ Kim và Ju Gang Chan đã có một đoạn đối thoại với nhau.

Park Jin Cheol đã tẩn đội trưởng Nam một trận ra trò. Nhưng theo nguyên tác thì về sau này, anh chàng lại trở thành "đệ cứng" của "ông chú cựu chiến binh".

Ông chú Taekwondo cũng giải quyết gọn ghẽ đám tay chân của Ju Gang Chan.

Ju Gang Chan ra đề nghị đặc vụ Kim về làm việc cho mình với giá 100 triệu won, đồng thời uy hiếp rằng nếu anh ta muốn làm kẻ thù, thì chỉ một cuộc điện thoại hắn có thể khiến đặc vụ Kim mãi mãi không thể gặp lại con gái.

Trước lời đe dọa từ Ju Gang Chan, đặc vụ Kim quyết định sẽ kết liễu hắn ta mãi mãi để bảo vệ con gái mình. Tuy nhiên, đúng lúc anh định ra tay thì Min Ji tỉnh lại. Cô không muốn đôi tay bố mình nhuốm máu nên đã xin tha mạng cho hắn. Cuối cùng, Ju Gang Chan phải quỳ xuống xin lỗi Min Ji và đặc vụ Kim, giống như cái cách đặc vụ Kim từng quỳ gối xin hắn bỏ qua trước đây.

Đặc vụ Kim đưa Min Ji rời đi sau khi Ju Gang Chan quỳ xuống xin lỗi cô.

Sau khi Min Ji được an toàn, đặc vụ Kim giữ lời hứa chấp nhận đầu hàng. Thế nhưng, anh muốn được tổ chức sinh nhật cho con gái trước khi bị bắt. Đây là một cuộc chia ly đẫm nước mắt, khi mà cả hai bố con đều hiểu sau bữa cơm cuối cùng này, rất có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Phân cảnh chia ly của bố con Min Ji lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Diễn xuất của diễn viên trẻ Seo Su Min trong lần đầu đóng phim thật sự là quá tốt.

Thế nhưng mọi thứ tất nhiên không kết thúc như vậy. Phần giới thiệu tập mới cho thấy phía Hàn Quốc giao đặc vụ Kim cho Triều Tiên, đặc vụ Kim gặp lại cấp trên cũ, kẻ đã mang đến cho anh những năm tháng tuổi trẻ đầy đau khổ. Không chỉ vậy, đặc vụ Kim lại phải nhận một nhiệm vụ nguy hiểm. Ngoài ra, một thế lực nào đó đã dùng con gái để uy hiếp đặc vụ Kim. Cuộc chiến sắp tới của đặc vụ Kim hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn những gì từng xảy ra ở các tập trước.

nguồn: SBS