Giá vé xem chung kết World Cup 2026 lên mốc cao nhất lịch sử thể thao, chạm ngưỡng... 2 triệu USD

Sức hút từ cơ hội cuối cùng được chứng kiến huyền thoại Lionel Messi chơi trận chung kết World Cup trong sự nghiệp, cùng tham vọng lên ngôi của hai đội tuyển, đã đẩy nhu cầu sở hữu tấm vé vào sân lên mức chưa từng có trong lịch sử thể thao.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng giao dịch vé thứ cấp TickPick (mua bán vé giữa CĐV với nhau), giá bán trung bình cho một tấm vé xem trận chung kết đã chạm mốc 11.327 USD (gần 300 triệu VND). Con số này chính thức biến trận chung kết năm nay trở thành sự kiện thể thao đắt đỏ nhất từng được ghi nhận tại Mỹ , vượt qua cả những giải đấu siêu đắt đỏ truyền thống như Super Bowl (chung kết bóng bầu dục) hay NBA Finals (chung kết bóng rổ Nhà nghề).

Ông Matt Ferrel, giám đốc phát triển của TickPick, nhận định rằng trận đấu này như đỉnh cao của một lễ hội toàn cầu, một khoảnh khắc biểu tượng mà bất kỳ ai cũng khao khát được trực tiếp chứng kiến.

Đối với những người hâm mộ muốn sở hữu tấm vé chính thức vào phút chót thông qua các cổng mở bán của FIFA , mức giá cũng không hề dễ chịu. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới hiện vẫn còn khoảng gần 1.200 vé hạng 2 ở khu vực khán đài tầng thượng dọc theo đường biên với giá niêm yết 7.380 USD (khoảng 187 triệu VND).

Cơ hội được chứng kiến Messi đá trận World Cup cuối cùng khiến NHM phát sốt

Ở những vị trí đẹp hơn thuộc hạng 1 tại tầng dưới, mức giá dao động chóng mặt từ USD 19.995 đến USD 32.970. Đặc biệt, vé phòng VIP đang được chào bán với giá 34.500 USD (gần 880 triệu VND), bao gồm cả dịch vụ ăn uống xa xỉ trọn gói.

Đây là giá vé theo FIFA công bố. Nhưng khi mua đi bán lại, nó bị độn lên nhiều lần. BBC khẳng định một số vé bán lại được rao bán với giá không tưởng, 2 triệu USD. Khả năng đổi chủ của những tấm vé này là không lớn, nhưng trong bối cảnh hàng ngàn CĐV từ Tây Ban Nha lẫn Argentina đang đổ bộ về New York thì không gì là không thể xảy ra.

Sự bùng nổ của thị trường vé cũng kéo theo cơn sốt giá dịch vụ xung quanh khu vực New Jersey. Một cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy giá phòng tại các khách sạn bình dân 2 sao gần sân vận động như Super 8 by Wyndham đã vọt lên khoảng 463 USD (hơn 11 triệu VND) cho đêm diễn ra trận đấu, trong khi các khách sạn 3 sao như Hampton Inn Carlstadt có giá khởi điểm từ 1.629 USD (khoảng 41 triệu VND) mỗi đêm.

Bên cạnh tiền vé và nơi ở, các cổ động viên quốc tế cũng phải đối mặt với các chi phí đắt đỏ khác như vé máy bay, phí visa điện tử và vé tàu nội đô chuyên dụng (NJ Transit) trị giá 98 USD khứ hồi. Ước tính tổng chi phí tối thiểu để một người hâm mộ có thể góp mặt tại khán đài MetLife chứng kiến khoảnh khắc nâng cúp sẽ không dưới 8.000 USD trước khi tính đến các khoản chi tiêu cá nhân khác.