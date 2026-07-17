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Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

| | Lifestyle

Sau nhiều ngày chờ đợi, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã công bố thông tin về tập mới nhất của chương trình.

Tối 17/7, fanpage chính thức của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đăng tải thông báo: "TẬP 3 ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI 2026 TUẦN NÀY... CŨNG NGẮN NGẮN THÔI. Bên cạnh phát sóng trên VTV3, thì Tập 3 vào NGÀY MAI sẽ có thời lượng 3 tiếng 40 phút... Cả nhà đã sẵn sàng để bước vào Công diễn 1 - Người Đàn Ông Trên Lưng Ngựa chưa nào!!!"

Ảnh chụp màn hình

Thông báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, thời lượng lên tới 3 giờ 40 phút của tập 3 được xem là một trong những tập phát sóng dài từ đầu mùa, hứa hẹn mang đến trọn vẹn diễn biến của Công diễn 1 với chủ đề "Người Đàn Ông Trên Lưng Ngựa" - cột mốc quan trọng khi các "anh tài" chính thức bước vào những màn đối đầu trên sân khấu.

Thông tin này cũng đánh dấu việc tập 3 chính thức trở lại sau khi chương trình bất ngờ thông báo tạm hoãn phát sóng vào tuần trước. Trước đó, tập 3 dự kiến lên sóng vào tối 11/7 nhưng đã được dời lịch phát sóng sang ngày 18/7 theo thông báo từ ban tổ chức. Theo phía chương trình, việc thay đổi lịch phát sóng được thực hiện căn cứ theo công văn của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam), đồng thời ê-kíp gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Việc tập 3 được xác nhận lên sóng với thời lượng kéo dài gần 4 tiếng được xem là tín hiệu tích cực đối với người hâm mộ sau khoảng thời gian chờ đợi. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi cuối cùng cũng có thể theo dõi Công diễn 1, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ mang đến những màn trình diễn được đầu tư cả về âm nhạc lẫn sân khấu.

Theo lịch công bố mới nhất, tập 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sẽ phát sóng vào tối 18/7 trên VTV3 , đồng thời phiên bản trực tuyến cũng sẽ được phát hành sau đó. Với thời lượng 3 giờ 40 phút, khán giả được kỳ vọng sẽ có cơ hội theo dõi đầy đủ các tiết mục, phần tương tác giữa các "anh tài" cũng như những diễn biến quan trọng của vòng Công diễn đầu tiên.

Đinh Anh

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