Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17/7, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các hoạt động xúc tiến du lịch, triển khai các chương trình marketing chung, phát triển sản phẩm mới, chia sẻ thông tin thị trường, thúc đẩy phân khúc khách MICE/Incentive cũng như xây dựng các chiến dịch truyền thông nhằm gia tăng lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong giai đoạn 2026 - 2028.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên cũng sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm theo mùa, K-Culture, du lịch phong cách sống (lifestyle), du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness)... mở rộng các chương trình dành cho khách MICE và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến nhằm mang đến cho du khách Việt Nam những hành trình đa dạng hơn cùng nhiều giá trị gia tăng trong thời gian tới.

Điểm đến hấp dẫn khách Việt

Hàn Quốc nhiều năm liền nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được người Việt yêu thích nhờ sự giao thoa giữa văn hóa Hallyu, thiên nhiên, ẩm thực và hệ sinh thái dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành của thị trường, nhu cầu của du khách cũng đang thay đổi nhanh chóng. Những chương trình tham quan theo lộ trình truyền thống dần nhường chỗ cho nhu cầu khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm lối sống, du lịch theo mùa và những hành trình mang dấu ấn cá nhân.

Theo KTO, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 253.234 lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng phân khúc khách MICE/Incentive ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi KTO hỗ trợ 18.887 lượt khách trong 6 tháng đầu năm, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Park Sung Hyeuck, Chủ tịch KTO

Bên cạnh đó, việc mở rộng chính sách visa nhập cảnh nhiều lần cùng các chương trình hỗ trợ quảng bá và phát triển sản phẩm chuyên biệt đang tạo thêm động lực cho thị trường. Những tín hiệu này cho thấy Hàn Quốc không chỉ phục hồi mạnh sau đại dịch mà còn đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới tại Việt Nam.

Làm mới hành trình Hàn Quốc bằng những sản phẩm du lịch khác biệt

Một trong những trọng tâm của giai đoạn hợp tác mới là cùng nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mang tính trải nghiệm, thay vì chỉ khai thác những hành trình phổ biến. Trên cơ sở định hướng phát triển sản phẩm của hai bên, Vietravel và KTO sẽ ưu tiên nghiên cứu các dòng sản phẩm theo chủ đề K-Culture, lifestyle, wellness, du lịch di sản, lễ hội theo mùa, thể thao... nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển bộ sản phẩm Hàn Quốc giai đoạn 2027 - 2028 của Vietravel. Theo đó, doanh nghiệp sẽ từng bước giảm tỷ trọng các điểm mua sắm trong chương trình, tăng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tương tác với cộng đồng địa phương và phát triển những hành trình chuyên đề dành cho từng nhóm khách hàng.

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Vietravel

Những sản phẩm như tour Seoul - Gangneung - Yangyang - Wonju, khai thác trải nghiệm lướt sóng, yoga bên bờ biển, văn hóa Hallyu và các điểm quay phim nổi tiếng, hay các hành trình theo chủ đề Joseon, Kimchi, Hanok... sẽ là nền tảng để Vietravel tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm Hàn Quốc trong thời gian tới.

Cú bắt tay chiến lược nâng tầm trải nghiệm du khách

Với hệ thống phân phối phủ khắp cả nước cùng kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhiều phân khúc khách hàng, Vietravel đóng vai trò kết nối những xu hướng du lịch mới của Hàn Quốc với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Năm 2026, Vietravel Hồ Chí Minh được KTO trao Giải hạng mục Korea Re:Discover với sản phẩm Seoul - Gangneung - Yangyang - Wonju, ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong phát triển các dòng sản phẩm trải nghiệm và khám phá những điểm đến mới của Hàn Quốc.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Vietravel sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, hệ thống phân phối trên toàn quốc và mạng lưới khách hàng để phối hợp cùng KTO triển khai các hoạt động marketing, quảng bá, chia sẻ dữ liệu thị trường, mở rộng doanh số các sản phẩm Hàn Quốc và thúc đẩy các chương trình dành cho khách đoàn, khách MICE cũng như các chiến dịch truyền thông đồng thương hiệu.

Với du khách Việt Nam, sự hợp tác giữa Vietravel và KTO sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới, những điểm đến đang nổi của Hàn Quốc cùng các chương trình xúc tiến và giá trị gia tăng được triển khai từ sự phối hợp giữa hai bên.

Hợp tác quốc tế - Động lực tăng trưởng bền vững

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường outbound trọng điểm của Vietravel với 4 tuyến sản phẩm trọng điểm và 20 chương trình du lịch đang khai thác ở nhiều phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp và thay đổi điểm nhấn theo từng mùa xuân hạ thu đông. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu phục vụ 21.000 lượt khách, doanh thu gần 370 tỷ đồng, mức tăng trưởng 40% so với năm 2025, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng giá trị trên mỗi hành trình.

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết: "Chúng tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp lữ hành hôm nay không còn nằm ở việc có bao nhiêu chương trình tour, mà ở khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với KTO sẽ giúp Vietravel tiếp cận nhanh hơn các xu hướng du lịch mới của Hàn Quốc, đồng thời cùng phát triển những sản phẩm có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt Nam".

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký và là cơ sở để Vietravel và KTO triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, xúc tiến điểm đến, marketing và chia sẻ thông tin thị trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác đã thống nhất giữa hai bên.