Việt Nam có 1 phường đứng Top 3 không khí trong lành nhất Đông Nam Á, chỉ số ô nhiễm thấp đến mức khiến chuyên gia sức khỏe cũng bất ngờ

Điều làm nên bầu không khí đặc biệt ấy không phải ngẫu nhiên mà đến từ chính diện mạo của thành phố Trà Vinh cũ, nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây sở hữu hơn 10.000 cây cổ thụ rợp bóng khắp các con đường, được người dân trìu mến gọi là thành phố của màu xanh. Đó không đơn thuần là một gam màu thị giác, mà là cảm giác dịu mát len lỏi vào từng bước chân, như thể du khách đang được đắm mình trong một dòng suối trong lành giữa thiên nhiên trù phú của miền Tây.

Thành phố của màu xanh giữa miền sông nước

Theo báo cáo chất lượng không khí thế giới do IQAir công bố, nghiên cứu đã khảo sát hơn 7.800 thành phố trên toàn cầu, nhưng chỉ khoảng 9% trong số đó đạt được chuẩn PM2.5 mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, tức mức trung bình năm không vượt quá 5 µg/m³. Việc Trà Vinh lọt vào nhóm hiếm hoi này, đồng thời góp mặt trong Top 3 thành phố trong lành nhất Đông Nam Á, cho thấy đây thực sự là một thành tích không dễ đạt được, kể cả với những đô thị lớn có hệ thống quản lý môi trường bài bản. Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam được xếp hạng thứ 22 trong số 134 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào khảo sát, còn riêng Trà Vinh giữ vị trí thành phố sạch nhất cả nước, đứng ở thứ hạng 6.806 trong bảng xếp hạng toàn cầu gồm hàng chục nghìn thành phố được theo dõi.

Điều thú vị là thành tích này không dừng lại ở một lần ghi nhận nhất thời. Theo cập nhật mới hơn dựa trên dữ liệu quan trắc năm 2024, Trà Vinh thậm chí còn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các thành phố có không khí trong lành nhất khu vực Đông Nam Á, với mức PM2.5 đo được là 5,2 µg/m³, tiếp tục giữ vững ngôi vị thành phố sạch nhất Việt Nam. Sự tiến bộ theo từng năm này phản ánh nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, chứ không phải một may mắn thống kê đơn thuần. Với thành tích này, Trà Vinh cũng đồng thời trở thành địa điểm có chất lượng không khí tốt nhất cả nước, mở ra cơ hội lớn để phát triển thành điểm đến du lịch chữa lành đúng nghĩa.

Sức hút của Trà Vinh đang được thể hiện rõ nét qua các số liệu thống kê gần đây, trước khi hợp nhất cùng Bến Tre và Vĩnh Long để hình thành tỉnh Vĩnh Long mới, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu du lịch đã ước đạt 1.351 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch cả năm, với 2.324.982 lượt khách tham quan và 84.478 lượt khách quốc tế, đạt đến 80% chỉ tiêu quốc tế đề ra cho cả năm.

Di chuyển đến Trà Vinh và khám phá những điểm đến nổi bật

Nằm giữa hai nhánh sông Mêkông và tiếp giáp biển Đông, địa hình Trà Vinh hình thành nên nhiều cù lao, cồn nổi ven sông ven biển cùng những vườn cây ăn trái chuyên canh trĩu quả. Chính lợi thế này đã tạo điều kiện cho vùng đất phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ du lịch biển, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn cho đến du lịch nghỉ dưỡng, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm phong phú chỉ trong một hành trình.

Với vị trí cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 km, phường Trà Vinh không quá xa để có thể tổ chức một chuyến đi ngắn ngày cuối tuần. Nếu di chuyển bằng đường hàng không, du khách có thể hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Cần Thơ, sau đó tiếp tục đi xe khách đến trung tâm thành phố.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, cách tiện lợi nhất là xuất phát từ bến xe miền Tây, thời gian di chuyển khoảng ba tiếng đồng hồ, với những ai yêu thích sự chủ động, xe máy hoặc ô tô cá nhân cũng là lựa chọn khá phổ biến cho hành trình này. Khi đã đến nơi, việc di chuyển quanh thành phố và các điểm tham quan lân cận trở nên dễ dàng nhờ dịch vụ thuê xe máy với giá chỉ khoảng 100.000 đồng đến 150.000 đồng một ngày, bên cạnh đó taxi và ô tô cá nhân cũng luôn sẵn sàng phục vụ.

Khi đã có phương tiện trong tay, hành trình khám phá Trà Vinh nên bắt đầu từ Ao Bà Om, một trong những biểu tượng quen thuộc nhất của thành phố. Mặt hồ rộng 300 mét, dài 500 mét được bao quanh bởi những cây sao, cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tạo nên khung cảnh thanh bình bậc nhất vùng đất Khmer. Vào dịp lễ Ok Om Bok hàng năm, nơi đây trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động với các hoạt động thả đèn, ca múa truyền thống. Tỉnh hiện lưu giữ 2 bảo vật quốc gia, 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 16 di tích cấp quốc gia và 41 di tích cấp tỉnh, tạo nên nền tảng vững chắc cho loại hình du lịch văn hóa gắn liền với du lịch tâm linh.

Cách trung tâm khoảng 5 km, Chùa Âng là điểm dừng chân tiếp theo không thể bỏ lỡ. Ngôi chùa được dựng từ thế kỷ thứ X gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trang trí sắc sảo của văn hóa Khmer và phong cách kiến trúc Angkor đầy màu sắc, từ cổng chùa, gò mái cho đến những họa tiết đầu chim và thần rắn Naga. Gần đó, Chùa Hang mang tên gọi độc đáo nhờ cổng chùa được xây theo hình dáng ba hang động liền kề, tường dày đến 12 mét tạo cảm giác như đang bước vào lòng núi đá. Ngôi chùa hơn 300 năm tuổi này nằm giữa khuôn viên hơn hai héc ta cây xanh, là nơi trú ngụ của nhiều loài chim và dơi, mang đến không gian yên tĩnh hiếm có.

Chùa Âng

Chùa Hang

Đi xa hơn khoảng 35 km về phía huyện Trà Cú, Chùa Vàm Ray hiện lên như một cung điện dát vàng lộng lẫy, được đánh giá là một trong những ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây với tượng Phật nhập niết bàn dài đến 54 mét. Thành phố Trà Vinh có đến 143 ngôi chùa Khmer – Phật giáo Nam tông có kiến trúc cổ kính và các lễ hội diễn ra quanh năm như: Lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Vu Lan, lễ hội Ok Om Bok, lễ hội Nguyên Tiêu…với nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc truyền thống lâu đời diễn ra quanh năm.

Chùa Vàm Ray

Ngoài ra, những ai yêu biển có thể xuôi về Ba Động, nơi sóng biển hòa cùng cánh quạt điện gió tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa hiện đại, là điểm check in yêu thích của giới trẻ khi ghé thăm Trà Vinh. Gần đó, khu du lịch sinh thái rừng đước trải dài qua nhiều xã ven biển mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, du khách có thể lưu trú tại các homestay để cùng người dân địa phương đánh bắt tôm cua và tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá.

Một chuyến đi Trà Vinh sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua nền ẩm thực giao thoa độc đáo giữa ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Món ăn nên thử đầu tiên chính là bún nước lèo, đặc sản mang đậm dấu ấn Khmer với nước dùng nấu từ mắm bò hóc thơm nồng kết hợp cùng sả, cá lóc xé nhỏ và nấm rơm. Để cảm nhận trọn vẹn hương vị, thực khách nên gọi kèm chả giò hoặc thịt heo quay, đồng thời thêm rau sống như hoa chuối, bông súng và giá để cân bằng vị mắm đặc trưng.

Tiếp theo là bún suông, món ăn gây thương nhớ với những con chả tôm dai giòn được quết thủ công nhiều lần trước khi thả vào nồi nước dùng ninh từ xương heo pha chút vị chua của me. Khi thưởng thức, du khách nên chấm cùng chén tương xay ớt để tăng thêm hương vị đậm đà, ăn kèm giá trụng và bắp cải bào sợi cho thêm phần tươi mát.

Nếu muốn đổi vị vào buổi sáng sớm, cháo ám nấu từ cá lóc tươi là lựa chọn ấm bụng lý tưởng, đặc biệt khi rắc thêm chút bánh tráng mè nướng giòn bóp vụn lên trên để tăng độ giòn thơm. Trong khi đó, bánh canh Bến Có với nước dùng trong veo ninh từ xương ống lại phù hợp cho bữa trưa no đủ, thực khách có thể tự pha nước mắm chấm riêng theo khẩu vị cá nhân vì món này không ăn kèm rau sống.

Trước khi rời Trà Vinh, đừng quên ghé chợ hoặc các điểm dừng chân gần thành phố để mua vài đòn bánh tét Trà Cuôn dẻo thơm màu xanh lá bồ ngót, cùng những đặc sản như dừa sáp, tôm khô Vinh Kim hay nước mắm rươi làm quà cho người thân.