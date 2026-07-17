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Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện

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Trước khi trận chung kết World Cup 2026 diễn ra, Adidas gần như đã giành chiến thắng trên mặt trận thương hiệu khi cả Argentina và Tây Ban Nha - hai đội góp mặt ở trận đấu cuối cùng đều là đối tác của hãng.

Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện- Ảnh 1.

Khi Argentina và Tây Ban Nha chính thức giành quyền vào chung kết World Cup 2026, Adidas trở thành thương hiệu thể thao hưởng lợi lớn nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2014, hãng thể thao Đức tài trợ cho cả hai đội tuyển góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Điều này đồng nghĩa, bất kể đội nào nâng cúp vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), chiếc cúp vàng thế giới vẫn sẽ xuất hiện cùng logo Adidas trên bục đăng quang.

Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện- Ảnh 2.

Không chỉ thống trị ở cấp độ đội tuyển, Adidas còn sở hữu dàn ngôi sao đông đảo tại trận chung kết. Theo hãng, có tới 23 cầu thủ đại diện thương hiệu có thể ra sân, trong đó nổi bật là Lionel Messi Lamine Yamal - hai gương mặt xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng bá trước và trong World Cup.

Messi thi đấu tại giải với đôi giày phiên bản đặc biệt Adidas F50 Messi "El Último Tango" , được xem là lời tri ân cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao Argentina.

Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện- Ảnh 3.

Trong khi đó, Nike rơi vào thế bất lợi khi không còn bất kỳ đội tuyển nào do hãng tài trợ góp mặt ở trận chung kết , dù trước giải doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh vào World Cup 2026 với 12 đội tuyển quốc gia, hàng loạt chiến dịch truyền thông và sự kiện dành cho người hâm mộ tại Mỹ, Mexico và Canada.

Đối với Nike, đây là cơ hội bị bỏ lỡ trong bối cảnh hãng đang nỗ lực phục hồi tăng trưởng sau giai đoạn doanh số suy giảm từ năm 2024. Trong báo cáo tài chính công bố tháng 6, CEO Elliott Hill xác định bóng đá là một trong ba trụ cột chiến lược của Nike bên cạnh bóng rổ và chạy bộ.

Ở chiều ngược lại, Adidas đang tận dụng sức nóng của World Cup để củng cố vị thế toàn cầu. Chiến dịch quảng bá của hãng quy tụ Lionel Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, David Beckham, Zinedine Zidane cùng nhiều ngôi sao thể thao và giải trí.

Theo Nielsen, Mỹ hiện có hơn 62 triệu người hâm mộ bóng đá , trở thành thị trường người xem lớn thứ tư thế giới. Trong bối cảnh World Cup 2026 lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, việc xuất hiện ở trận chung kết được xem là "thời lượng quảng cáo" có giá trị hàng đầu đối với các thương hiệu thể thao.

Với Adidas, mục tiêu này gần như đã hoàn thành ngay trước khi bóng lăn ở trận đấu cuối cùng. Còn với Nike, cuộc đua giành sự chú ý của hàng tỷ khán giả toàn cầu sẽ phải chờ đến kỳ World Cup tiếp theo.

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