Dàn sao hạng A đổ về, vé chung kết World Cup đắt kỷ lục

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 trên sân MetLife (được FIFA gọi là New York/New Jersey Stadium) đang là tâm điểm của giới giải trí và kinh doanh toàn cầu. Nhu cầu mua vé vượt xa khả năng cung ứng, ngay cả những ngôi sao hạng A cũng không dễ tiếp cận, theo Page Six.

Nguồn tin cho biết New York đang bước vào cuối tuần sôi động nhất nhiều năm qua, khi trận chung kết World Cup diễn ra cùng thời điểm với lễ trao giải ESPYs, Fanatics Fest của tỷ phú Michael Rubin cùng hàng loạt sự kiện riêng dành cho các thương hiệu xa xỉ, nhà tài trợ và giới thượng lưu.

Chung kết World Cup dự kiến có sự đổ bộ của dàn sao hạng A đông chưa từng có.

New York đang đón lượng lớn vận động viên, nghệ sĩ, CEO, tỷ phú và các nhà tài trợ cùng đổ về, khiến khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ tư nhân và các địa điểm tổ chức sự kiện gần như kín chỗ.

Từ đầu mùa giải, World Cup 2026 thu hút hàng loạt tên tuổi đình đám như Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, David Beckham, Victoria Beckham, Ryan Reynolds, Halle Berry, Jamie Foxx, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Paris Hilton, Salma Hayek, Sofía Vergara, Justin Trudeau cùng nhiều ngôi sao khác xuất hiện trên khán đài.

David Spencer - chuyên gia kỳ cựu về tiếp thị sự kiện thể thao - cho rằng World Cup không còn đơn thuần là giải đấu. "Nghệ sĩ muốn biểu diễn, các thương hiệu muốn chiêu đãi khách VIP, còn các giám đốc điều hành và người nổi tiếng đều muốn xuất hiện trong cùng một không gian. Đây là tuần lễ của giải trí và dịch vụ cao cấp", ông nói.

Theo AP , FIFA vừa mở bán thêm gần 1.200 vé hạng Category 2 với giá 7.380 USD/vé. Đối với khu vực đẹp hơn, vé Category 1 được bán từ 19.995 USD đến 32.970 USD, các gói hospitality cao cấp có giá lên tới 34.500 USD/người.

Shakira và dàn nghệ sĩ hạng A biểu diễn ở lễ bế mạc và giữa trận World Cup.

Trên thị trường chuyển nhượng chính thức của FIFA, mức giá gây choáng. Những ngày trước trận chung kết, giá vé thấp nhất dao động quanh 7.440 USD, trong khi một số vé được niêm yết lên tới gần 11,5 triệu USD. Trước đó, từng xuất hiện những gói vé được rao bán với mức gần 2,3 triệu USD cho mỗi vé, khiến thị trường vé World Cup trở thành chủ đề gây tranh cãi trên toàn cầu.

Các nền tảng bán vé thứ cấp cũng ghi nhận mức giá cao. Theo New York Post, vé rẻ nhất trên SeatGeek có giá khoảng 7.253 USD, còn những vị trí đẹp ở khán đài tầng thấp được rao bán từ 14.362 USD trở lên để theo dõi trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Việc giá vé liên tục tăng đã khiến FIFA vấp phải nhiều chỉ trích. Ngày 15/7, một tòa án tại Đức ban hành lệnh yêu cầu FIFA thay đổi một số hoạt động trên thị trường bán lại vé sau khi có khiếu nại về tính minh bạch và mức giá bị đẩy lên quá cao. Theo hồ sơ vụ việc, FIFA thu 15% phí giao dịch từ cả người mua lẫn người bán trên nền tảng chuyển nhượng chính thức.