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Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng đại gia đưa 3 con đi châu Âu

| | Lifestyle

Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng đại gia đưa 3 con đi châu Âu

Cuộc sống của hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyến du lịch cùng gia đình tại châu Âu. Sau khoảng hai tháng lưu trú ở Mỹ, người đẹp cùng chồng đại gia và ba con tiếp tục sang Đức để tham quan ba thành phố nổi tiếng gồm Hamburg, Schwerin và Lübeck.

Gia đình hoa hậu Jennifer Phạm.

Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cả gia đình tận hưởng kỳ nghỉ trong không khí thoải mái, vui vẻ. Jennifer Phạm lựa chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi xanh nhạt kết hợp quần sáng màu, khoe vẻ ngoài trẻ trung. Chồng cô diện áo thun trắng khỏe khoắn, trong khi ba người con cũng gây chú ý với phong cách năng động, phù hợp cho chuyến khám phá.

Cả gia đình liên tục ghi lại những khoảnh khắc bên các cây cầu, dòng kênh và những dãy nhà gạch mang đậm kiến trúc đặc trưng của các thành phố ở Đức. Ở nhiều bức ảnh, các thành viên đều rạng rỡ nở nụ cười, cho thấy sự gắn kết và không khí hạnh phúc trong chuyến đi.

Chia sẻ về loạt ảnh, Jennifer Phạm viết: "A little piece of Germany. Thêm một chuyến đi, thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ".

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ. Bên cạnh khung cảnh đẹp như tranh của nước Đức, nhiều người dành sự chú ý cho nhan sắc trẻ trung của Jennifer Phạm. Ở tuổi 41, nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ và đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng cùng các con.

Nàng hậu bên các con.

Hoa hậu Jennifer Phạm sinh năm 1985, trải qua hai cuộc hôn nhân với những dấu mốc và ngã rẽ hoàn toàn khác biệt. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra vào năm 2007 với nam ca sĩ Quang Dũng sau khi hai người bén duyên qua một dự án điện ảnh. Cặp đôi từng được ca ngợi là biểu tượng "trai tài gái sắc" của showbiz Việt và có chung một con trai tên là Bảo Nam sinh năm 2008.

Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ vào năm 2009 chỉ sau hai năm gắn bó, dù vậy hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh để cùng chăm sóc con chung. Đến năm 2012, Jennifer Phạm tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thứ hai bên đại gia Nguyễn Đức Hải. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ này mang lại trái ngọt là ba người con chung gồm hai bé gái và một bé trai.

Đại gia Đức Hải được công chúng khen ngợi hết lời nhờ sự yêu thương, tâm lý dành cho vợ và việc đối xử với con riêng Bảo Nam như con ruột. Hiện tại, Jennifer Phạm đang sở hữu tổ ấm vô cùng viên mãn, "đủ nếp đủ tẻ" bên bốn người con và luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng nhờ cuộc sống gia đình hạnh phúc, giàu có.

Theo Hoa Bay

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