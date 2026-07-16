Không phải bánh dẻo “thị phi”, đây mới là chiếc bánh đắt đỏ bậc nhất mùa Trung thu: Hơn 580.000 đồng chỉ 100g, nằm trong hộp thiếc vàng đến từ khách sạn biểu tượng Metropole

Mỗi mùa Trung thu, bên cạnh những hộp bánh truyền thống có giá vài trăm nghìn đồng, thị trường lại xuất hiện những phiên bản cao cấp dành cho phân khúc quà biếu. Không chỉ cạnh tranh về hương vị, các thương hiệu còn đầu tư mạnh vào thiết kế, chất liệu và câu chuyện đằng sau sản phẩm.

Năm nay, một trong những cái tên gây chú ý nhất đến từ Sofitel Legend Metropole Hanoi – khách sạn hơn 125 năm tuổi được xem là biểu tượng kiêu hãnh của vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian và nghệ thuật sống kiểu Pháp giữa lòng Hà Nội.

Trong mùa trăng 2026 này, Sofitel Legend Metropole Hanoi giới thiệu BST 6 bánh Trung thu với giá 3,5 triệu đồng, tương đương 583.000 đồng/bánh. Với mức giá này, đây là một trong những BST bánh Trung thu đắt đỏ nhất trên thị trường.

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá, bộ sưu tập còn gây ấn tượng với chủ đề "Metropole: Câu chuyện của một Huyền thoại sống", được ví như một cuốn biên niên sử thu nhỏ, tôn vinh di sản trường tồn suốt 125 năm của khách sạn qua bao thời kỳ.

Điểm nhấn của phiên bản tiêu chuẩn là hộp thiếc ánh vàng với các họa tiết gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển của công trình kiến trúc Pháp giữa trung tâm Thủ đô. Thay vì chỉ là bao bì đựng bánh, chiếc hộp được thiết kế như một món quà lưu niệm có thể tái sử dụng sau mùa Trung thu.

Bên trong hộp là 6 chiếc bánh được làm thủ công theo công thức bí truyền mang dấu ấn riêng của Metropole Hà Nội qua nhiều thập kỷ, với nguyên liệu cao cấp tuyển chọn và hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản. Khách hàng có thể lựa chọn giữa bánh nướng và bánh dẻo với nhiều hương vị như thập cẩm truyền thống, đậu xanh - mơ - trứng muối, hạt sen - macca, khoai mỡ - nấm đông trùng hạ thảo, vỏ cam - rượu Grand Marnier hay vừng đen - hạt hướng dương (riêng vị này chỉ có bánh nướng).

Nếu muốn sở hữu những phiên bản cao cấp hơn, Metropole còn giới thiệu hộp 4 bánh 150g đi kèm Đĩa Di sản Metropole làm từ gốm Bát Tràng với giá 3,5 triệu đồng; hộp 6 bánh sơn mài kèm hai loại trà và bộ đĩa gốm có giá gần 11 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản giới hạn Super VIP bằng gỗ kết hợp trà Sen Hoàng Đế và hộp trà sơn mài Hanoia có giá lên tới 19,9 triệu đồng.

Đĩa Di sản Metropole là món quà nghệ thuật độc bản với sự hợp tác giữa khách sạn và Bát Tràng Museum Atelier, xưởng gốm do cố Nghệ nhân Nhân dân Vũ Đức Thắng sáng lập. Mỗi chiếc đĩa được phủ ngẫu nhiên một trong sáu màu men với kỹ thuật chồng lớp đặc trưng, tạo nên những sản phẩm không chiếc nào giống chiếc nào.

Theo Metropole, đây là cách thương hiệu tôn vinh đồng thời hai giá trị di sản: khách sạn hơn một thế kỷ tuổi và nghề gốm truyền thống Bát Tràng.

Trong bối cảnh thị trường bánh Trung thu ngày càng cạnh tranh, phân khúc siêu cao cấp không còn chỉ bán hương vị mà hướng tới trải nghiệm quà tặng. Với Metropole, giá trị của chiếc bánh không chỉ nằm ở phần nhân hay lớp vỏ, mà còn ở câu chuyện thương hiệu, thiết kế bao bì, chất liệu thủ công và dấu ấn của một khách sạn được xem là biểu tượng lịch sử của Hà Nội suốt hơn một thế kỷ.