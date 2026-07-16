Sau siêu đám cưới, Tiên Nguyễn có quyết định khiến chính tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ

Sau "siêu đám cưới" gây chú ý bậc nhất cuối năm 2025, cuộc sống của Tiên Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Thảo Tiên) và ông xã Justin Cohen nhận được sự quan tâm của công chúng. Khác với nhiều dự đoán rằng con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ theo chồng sang nước ngoài định cư, cặp đôi lại đưa ra một quyết định khác: tiếp tục sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Chọn ở lại Việt Nam sau đám cưới, vẫn gắn bó với gia đình

Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen tổ chức lễ cưới vào ngày 7/12/2025 tại TP.HCM, sau lễ gia tiên diễn ra tại biệt thự gia đình. Hôn lễ quy tụ khoảng 1.000 khách mời, bao gồm nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, hoa hậu và bạn bè thân thiết, được xem là một trong những đám cưới được quan tâm nhất năm 2025.

Ít ngày sau, hai vợ chồng tiếp tục tổ chức thêm một buổi tiệc riêng tư tại Đà Nẵng dành cho người thân và bạn bè thân thiết.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau hôn lễ, Tiên Nguyễn không chuyển sang Canada – nơi gia đình Justin Cohen đang sinh sống mà cùng chồng tiếp tục ở lại Việt Nam để làm việc.

Chia sẻ về quyết định này, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng xúc động kể rằng con gái hứa sẽ "mỗi tuần về ăn cơm với ba mẹ ba lần". Ông cho biết từng nghĩ sau khi kết hôn, con gái sẽ theo chồng ra nước ngoài, nhưng cuối cùng hai vợ chồng lựa chọn ở lại Việt Nam để được gần gia đình.

Cuộc sống kín tiếng nhưng vẫn đậm chất "rich kid"

Sau đám cưới, Tiên Nguyễn gần như không chia sẻ quá nhiều về đời sống hôn nhân trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô vẫn duy trì phong cách kín tiếng vốn có, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những chuyến du lịch hoặc sự kiện của gia đình.

Đầu năm 2026, Tiên Nguyễn cùng ông xã có chuyến nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cô xuất hiện với phong cách thanh lịch, đồng thời gây chú ý khi mang theo chiếc Hermès Kelly Sellier da đà điểu có giá trị hàng chục nghìn USD. Trước đó, cô cũng nhiều lần sử dụng mẫu Hermès Kelly Himalaya – một trong những phiên bản hiếm và được giới sưu tầm đánh giá cao. Những lựa chọn này tiếp tục khẳng định gu thời trang sang trọng của ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn.

Dù được biết đến là một trong những "rich kid" nổi bật của Việt Nam, Tiên Nguyễn hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa một cách phô trương. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh du lịch, thời trang và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn vẫn đảm nhiệm công việc trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình. Cô hiện tham gia điều hành mảng thời trang cao cấp và đồng thời giữ vai trò quản lý tại doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm, tiếp nối định hướng kinh doanh của gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn.

Mới đây, những bức ảnh cô cùng chồng xuất hiện trong bữa tiệc cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland tại Ý gây chú ý trên MXH.

Chuyện tình hơn 5 năm trước khi về chung một nhà

Tiên Nguyễn và Justin Cohen có hơn 5 năm gắn bó trước khi kết hôn. Trong lễ cưới, Justin lần đầu chia sẻ công khai trước đông đảo khách mời. Anh gửi lời cảm ơn gia đình hai bên và bày tỏ với vợ:

"Nhờ có em mà anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ hơn. Em đã giúp anh tìm thấy chính mình. Sau hơn 5 năm cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, giờ đây anh muốn tiếp tục hành trình ấy với tư cách là vợ chồng".

Về phía mẹ Tiên Nguyễn, bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng nhắn nhủ con gái hãy yêu thương gia đình chồng như chính gia đình mình, đồng thời dặn Justin luôn trân trọng và yêu thương vợ trong suốt chặng đường hôn nhân.

Có thể thấy, sau hôn lễ đình đám, cuộc sống của Tiên Nguyễn không thay đổi theo hướng phô trương hơn mà vẫn giữ đúng hình ảnh quen thuộc: kín tiếng, tập trung cho công việc, đồng hành cùng chồng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Có lẽ đó cũng là điều khiến ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn nhận được nhiều thiện cảm suốt nhiều năm qua.