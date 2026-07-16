Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu?

Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 19/7 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).

Đây là trận đấu cuối cùng của World Cup 2026. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tây Ban Nha vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp, trong khi Argentina vượt qua Anh với tỷ số 2-1 ở trận bán kết còn lại.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina là lần đầu tiên 2 đội đương kim vô địch châu Âu (EURO) và Nam Mỹ (Copa America) đối đầu với nhau để tranh chức vô địch World Cup.

Messi cùng Argentina vào chung kết World Cup 2 lần liên tiếp. (Ảnh: AP)

Chung kết World Cup 2026 diễn ra khi nào?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận chung kết Tây Ban Nha vs Argentina bắt đầu lúc 15h theo giờ miền Đông nước Mỹ. Do chênh lệch múi giờ, khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu lúc 2h ngày 20/7.

Hai đội góp mặt ở chung kết là Tây Ban Nha và Argentina. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Argentina bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch thế giới, sau khi đăng quang tại World Cup 2022. Trong khi đó, Tây Ban Nha hướng tới danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần vô địch năm 2010.

Việc trận chung kết diễn ra vào buổi chiều tại Mỹ cũng là điểm đáng chú ý. Sau nhiều kỳ World Cup có trận chung kết diễn ra vào buổi tối, FIFA xếp giờ bóng lăn 15h nhằm phục vụ khán giả toàn cầu. Với khung giờ này, người hâm mộ ở châu Âu có thể xem trận đấu vào buổi tối, trong khi khán giả châu Á theo dõi vào rạng sáng hôm sau.

Địa điểm tổ chức chung kết World Cup 2026

Chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại sân vận động MetLife (thành phố East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ). Sân nằm gần thành phố New York và là một trong những địa điểm quan trọng nhất của World Cup 2026. Trong hệ thống tên gọi của FIFA, sân được gọi là New York New Jersey Stadium do quy định về tài trợ và thương hiệu.

MetLife Stadium là sân nhà của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets. Sân có sức chứa hơn 82.000 chỗ ngồi và từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có Super Bowl XLVIII năm 2014, chung kết Copa America Centenario năm 2016 và chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Địa điểm này đã tổ chức 7 trận đấu (5 trận vòng bảng, 2 trận đấu loại trực tiếp) trước khi đăng cai trận chung kết. Cả Tây Ban Nha và Argentina đêu chưa thi đấu tại sân MetLife trong suốt hành trình đi đến trận đấu cuối cùng.

Thể thức chung kết World Cup 2026

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thi đấu trong 90 phút chính thức. Nếu tỷ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức, trận đấu bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ kéo dài 30 phút, gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nếu hai đội vẫn hòa sau 120 phút, nhà vô địch World Cup 2026 được xác định bằng loạt sút luân lưu.

Theo quy định, mỗi đội tối đa 5 quyền thay người trong thời gian thi đấu chính thức và được thêm quyền thay người nếu trận đấu bước vào hiệp phụ.

Chung kết World Cup 2026 có gì đặc biệt?

Chung kết World Cup 2026 là trận đấu có quy mô tổ chức lớn nhất trong lịch sử giải đấu, với lượng khán giả trực tiếp dự kiến hơn 80.000 người và hàng trăm triệu người theo dõi trên toàn cầu. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên diễn ra trong bối cảnh World Cup mở rộng lên 48 đội, kéo theo số trận đấu và thời gian tổ chức dài hơn so với các kỳ trước.

Trận đấu được áp dụng đầy đủ các công nghệ hỗ trợ trọng tài hiện đại nhất của FIFA, bao gồm VAR, công nghệ bắt việt vị bán tự động và hệ thống cảm biến trong bóng để hỗ trợ xác định tình huống. Đây là những công nghệ đã được thử nghiệm và hoàn thiện qua các giải đấu gần đây trước khi áp dụng ở World Cup 2026.

Công tác tổ chức trận chung kết cũng được chuẩn bị ở mức cao nhất, từ an ninh, giao thông đến trải nghiệm khán giả. Khu vực quanh sân MetLife được thiết lập các fan zone, khu vực xem bóng đá ngoài trời và các hoạt động giải trí phục vụ người hâm mộ trước và sau trận đấu.

Ngoài ra, trận chung kết World Cup 2026 còn đi kèm lễ bế mạc quy mô lớn với các màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật. Đây là phần không thể thiếu trong sự kiện, góp phần tạo nên không khí lễ hội toàn cầu trước khi xác định nhà vô địch. Đáng chú ý, phần biểu diễn nghệ thuật được tổ chức vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, kéo dài 30 phút. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử World Cup và các giải đấu lớn khác của bóng đá thế giới.

Nếu Argentina thắng, họ sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil (1958–1962). Nếu Tây Ban Nha thắng, họ sẽ có danh hiệu thứ hai sau năm 2010.

Xem trực tiếp chung kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Argentina trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 thông qua sóng truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTV Go, FPT Play, TV360.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trận Tây Ban Nha vs Argentina: https://vtvgo.vn/home

Người dùng điện thoại có thể tải ứng dụng VTVgo trên Google Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và truy cập biểu tượng World Cup 2026 để theo dõi trận đấu.

Trên máy tính, truy cập website VTVgo và chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để xem luồng phát sóng.