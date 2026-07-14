Cận cảnh BST bánh Trung thu cao cấp của Sheraton Hanoi Hotel: Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Hồ Tây trong đêm trăng, tôn vinh giá trị đoàn viên

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh bình của Hồ Tây dưới ánh trăng thu, tên gọi “Nguyệt Giao Thủy” mang ý nghĩa về sự giao hòa giữa trăng và nước, hai hình ảnh gắn liền với vẻ đẹp đặc trưng của mặt nước nơi đây. “Nguyệt” là ánh trăng đoàn viên, biểu tượng của sự viên mãn và những cuộc hội ngộ. “Thủy” là mặt hồ tĩnh lặng, đại diện cho sự an nhiên và những giá trị bền vững theo thời gian.

Dựa trên những cảm hứng ấy, hình ảnh khách sạn Sheraton Hanoi Hotel và tòa tháp Lục Độ Đài Sen của chùa Trấn Quốc được khắc họa như hai dấu ấn đặc trưng, đại diện cho sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và chiều sâu văn hóa của Hà Nội.

Bộ sưu tập "Nguyệt Giao Thủy" được chia thành 3 dòng hộp quà, mang những thông điệp ý nghĩa về sự thanh khiết, bình an và viên mãn. Trong đó, dòng hộp quà Thanh đại diện cho sự thanh khiết và cân bằng, mang đến cảm giác bình yên trọn vẹn trong đêm rằm đoàn viên. Dòng hộp quà An mang tinh thần gắn kết và sẻ chia, gói trọn ước nguyện về một cuộc sống bình an, tự tại.

Dòng hộp quà Thanh được thiết kế thanh lịch, tinh gọn

Hộp An mang tinh thần của sự gắn kết và sẻ chia

Dòng hộp quà Phúc cao cấp nhất của bộ sưu tập kết hợp bánh Trung thu thủ công cùng những chai vang nhập khẩu được tuyển chọn, phù hợp cho các dịp biếu tặng đối tác, khách hàng và người thân trong dịp trọng đại.

Dòng hộp quà Phúc cao cấp nhất của bộ sưu tập

Từ năm 2007 đến nay, mỗi mùa trăng tới lại là lúc những người thợ làm bánh của Sheraton Hanoi Hotel bắt đầu hành trình quen thuộc bên lò nướng và những mẻ bánh thủ công. Từ khâu nhào bột, sên nhân đến tạo hình từng chiếc bánh, mọi công đoạn đều được thực hiện với sự chỉn chu và tận tâm. Qua năm tháng, hương vị ấy vẫn được gìn giữ như một lời hẹn mùa thu, gửi gắm trong từng chiếc bánh, sự trân quý dành cho nghệ thuật thủ công và những giá trị đoàn viên bền vững.

Trong đó, bên cạnh 2 hương vị quen thuộc là Thập cẩm truyền thống và Hồng trà - Trứng muối, 4 hương vị còn lại đều là những vị bánh mới của năm nay gồm việt quất, khoai môn, đậu xanh sữa dừa… Được phát triển từ những nguyên liệu được yêu thích trong ẩm thực Á Đông, các công thức mới mang đến sự cân bằng giữa nét thân thuộc và cảm hứng sáng tạo đương đại, góp phần làm phong phú trải nghiệm thưởng thức trong mùa đoàn viên năm nay.

“Với chúng tôi, ‘Nguyệt Giao Thủy” không chỉ là bộ sưu tập bánh Trung thu của năm 2026 mà còn là lời tri ân dành cho Hà Nội, dành cho Hồ Tây và cho những giá trị sum vầy vẫn luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi hộp bánh là một nhịp cầu kết nối giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị truyền thống vượt thời gian” - Bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc khách sạn Sheraton Hanoi Hotel.

Đội ngũ bếp bánh bận rộn chuẩn bị cho mùa bánh Trung Thu tại khách sạn Sheraton Hanoi Hotel

Bộ sưu tập bánh Trung thu “Nguyệt Giao Thủy” hiện đã được mở bán tại Sheraton Hanoi Hotel với nhiều lựa chọn hộp quà và ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng đặt số lượng lớn trong mùa Trung thu 2026.

Cách trung tâm thành phố chỉ 10 phút lái xe, khách sạn Sheraton Hanoi Hotel được bao quanh bởi vẻ đẹp thanh bình của Hồ Tây, bởi khu vườn, những lùm cây và thảm cỏ xanh mát. Cảnh quan hài hòa tạo nên bầu không khí yên bình cho du khách. Với 299 phòng nghỉ, mỗi phòng đều có tầm nhìn bao quát ra Hồ Tây và sông Hồng, Sheraton Hà Nội mang đến góc nhìn độc đáo về hồ tự nhiên lớn nhất thành phố.

Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức các món ăn ngon tại ba nhà hàng của Sheraton, tìm sự thư thái trong spa, phòng tập gym hoặc bể bơi ngoài trời để có khoảng thời gian nghỉ dưỡng chất lượng.