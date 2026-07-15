Khách sạn 5 sao bán trung bình 50.000 hộp bánh mỗi mùa Trung thu ra mắt bộ sưu tập mới: Giá từ 1,06 triệu đến 2,06 triệu đồng, là món quà kể câu chuyện di sản

Mỗi mùa Trung thu, thị trường lại chứng kiến cuộc đua của hàng trăm thương hiệu với những hộp bánh ngày càng cầu kỳ, sang trọng. Thế nhưng, khi người tiêu dùng không còn chỉ tìm kiếm một món quà đẹp mắt mà mong muốn gửi gắm nhiều hơn những giá trị văn hóa, cảm xúc và dấu ấn riêng, cuộc cạnh tranh cũng dần chuyển từ hình thức sang câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Một hộp bánh đẹp thôi là chưa đủ

Là một trong những thương hiệu bánh Trung thu khách sạn 5 sao lâu năm tại Hà Nội, Hà Nội Daewoo cũng ghi nhận sự thay đổi rõ nét này.

Ông Jean-matthieu Beroujon, Giám đốc điều hành Hà Nội Daewoo, cho biết mỗi năm khách sạn cung cấp trung bình khoảng 50.000 hộp bánh Trung thu cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ.

Năm 2026, khách sạn chủ động nâng năng lực sản xuất lên 60.000 hộp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Với quy mô và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc bánh Trung thu 5 sao, thương hiệu có cái nhìn khá rõ về xu hướng của thị trường quà tặng Trung thu, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Theo ông Jean-matthieu Beroujon, một trong những thay đổi rõ nhất của mùa Trung thu 2026 là thời điểm mua sắm được đẩy sớm hơn đáng kể. Nếu trước đây, các doanh nghiệp thường bắt đầu tìm kiếm và lên kế hoạch quà tặng từ khoảng tháng 6 âm lịch thì năm nay, quá trình này đã diễn ra ngay từ cuối tháng 5.

Sự thay đổi này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng chủ động hơn trong việc chuẩn bị quà tặng dành cho đối tác, khách hàng và nhân viên, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của quà Trung thu trong hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Cùng với thời điểm mua sắm, tiêu chí lựa chọn sản phẩm cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ quan tâm đến thương hiệu hay giá bán, khách hàng ngày nay đánh giá một hộp bánh trên nhiều phương diện hơn: từ thiết kế, chất lượng, câu chuyện phía sau sản phẩm cho đến những giá trị cảm xúc mà món quà mang lại.

Xu hướng tiêu dùng lành mạnh cũng tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thị trường. Những dòng bánh sử dụng nguyên liệu tuyển chọn, cân bằng hương vị, giảm độ ngọt đang được người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ và nhóm doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn trong phân khúc quà biếu cao cấp.

Giữa bối cảnh đó, Hà Nội Daewoo lựa chọn đánh dấu mùa trăng 2026 - cột mốc đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập - với bộ sưu tập "Nguyệt Hạ Mộc Lan". Không chỉ là sản phẩm mới ấn tượng, bộ sưu tập Trung thu 2026 còn là lời tri ân của khách sạn dành cho hành trình ba thập kỷ gìn giữ những giá trị của nghệ thuật ẩm thực và văn hóa quà tặng.

'Nguyệt Hạ Mộc Lan' – Dấu ấn 3 thập kỷ di sản

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Khách sạn Hà Nội Daewoo kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng thực khách Thủ đô. Ba thập kỷ hiện diện giữa lòng Hà Nội, nơi đây không chỉ là một biểu tượng của lòng hiếu khách mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa và nghệ thuật ẩm thực được nhiều thế hệ trân trọng.

Từ dấu mốc ấy, bộ sưu tập "Nguyệt Hạ Mộc Lan" ra đời như một lời tri ân dành cho hành trình di sản đã được bền bỉ gìn giữ suốt ba thập kỷ, đồng thời gửi gắm lời chúc bình an, viên mãn tới những người được trao tặng trong mùa đoàn viên.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của những đóa mộc lan trắng nở dưới ánh trăng rằm, bộ sưu tập mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Ba phiên bản màu xanh, vàng và cam được điểm xuyết bằng họa tiết hoa mộc lan dập nổi, gợi liên tưởng đến những bức tranh sơn dầu đầy tính nghệ thuật.

Ở phân khúc giá từ khoảng 1,06 triệu đến 2,06 triệu đồng, Hà Nội Daewoo tiếp tục đầu tư mạnh cho chất liệu hoàn thiện. Không chỉ hộp ngoài, từng hộp bánh bên trong cũng sử dụng hộp thiếc thay vì hộp giấy thông thường.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chi tiết Thỏ Ngọc bằng da được chế tác riêng như một nét chấm phá duyên dáng, vừa mang hơi thở đương đại, vừa giàu tính biểu tượng của mùa trung thu sum vầy. Đặc biệt, phụ kiện này còn có thể tái sử dụng như charm treo túi xách, ví hoặc vật trang trí, góp phần gia tăng giá trị sử dụng của món quà và hướng tới xu hướng tiêu dùng bền vững.

Theo Hà Nội Daewoo, mỗi mùa Trung thu đều là cơ hội để thương hiệu kể một câu chuyện mới thông qua thiết kế. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, từng chi tiết của hộp bánh đều được đầu tư nhằm tạo nên trải nghiệm trọn vẹn ngay từ khoảnh khắc người nhận mở hộp.

Lưu giữ hương vị truyền thống, làm mới thêm trải nghiệm

Là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường bánh Trung thu 5 sao tại Hà Nội, Hà Nội Daewoo luôn xây dựng chiến lược ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu tập trung vào ba giá trị cốt lõi: Chất lượng sản phẩm - Thiết kế độc bản - Trải nghiệm dịch vụ. Mỗi bộ sưu tập đều được đầu tư từ ý tưởng, chất liệu, sự chỉn chu trong từng chi tiết đến các vị bánh thủ công, đảm bảo vừa giữ được bản sắc thương hiệu, vừa mang đến sự mới mẻ, nâng cấp qua từng mùa bánh.

Tiếp tục kế thừa công thức làm bánh đã được gìn giữ và hoàn thiện qua gần ba thập kỷ, Hà Nội Daewoo vẫn duy trì những hương vị đã trở thành dấu ấn của thương hiệu như Hạt sen, Trà xanh, Hạt chia và Việt quất.

Tuy nhiên, mùa trăng 2026 trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu sự xuất hiện của hai hương vị mới là Hạt Điều và Thập cẩm Thượng hạng. Nếu nhân Hạt Điều mang vị béo bùi tự nhiên cùng hậu vị thanh nhẹ thì Thập cẩm Thượng hạng là sự kết hợp hài hòa của 16 nguyên liệu tuyển chọn, tái hiện hương vị truyền thống theo cách cân bằng và tinh tế hơn.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Hà Nội Daewoo cũng tiếp tục lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng, điều chỉnh độ ngọt phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Ở phân khúc doanh nghiệp, khách sạn cung cấp các giải pháp cá nhân hóa quà tặng như tư vấn phương án thể hiện logo, thiết kế mẫu riêng và đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu của từng doanh nghiệp. Theo đơn vị này, một hộp bánh Trung thu ngày nay không chỉ là món quà mà còn đại diện cho hình ảnh và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp khi gửi tới đối tác, khách hàng hay nhân viên.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm trong mùa cao điểm, năm nay Hà Nội Daewoo lần đầu áp dụng chính sách miễn phí giao hàng trong bán kính 15 km đối với khách hàng cá nhân mua từ 3 hộp. Với khách hàng doanh nghiệp, chính sách miễn phí giao hàng từ 30 hộp tiếp tục được duy trì cùng quy trình giao nhận chuyên nghiệp nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ sưu tập "Nguyệt Hạ Mộc Lan" sẽ chính thức được mở bán từ ngày 28/7/2026 tại sảnh Khách sạn Hà Nội Daewoo và tiệm bánh Brodard Gourmet. Sau 30 năm, mỗi hộp bánh không chỉ mang hương vị của mùa trăng đoàn viên mà còn trở thành cách Hà Nội Daewoo kể tiếp câu chuyện về một di sản được gìn giữ, bồi đắp và làm mới qua từng mùa Trung thu.