Nữ đại gia được NSƯT, phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam gọi là ân nhân, say đắm suốt 21 năm

Ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng doanh nhân Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh luôn là cái tên được khán giả nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu nhan sắc mặn mà và sự nghiệp kinh doanh thành công, cô còn được chính Quyền Linh nhiều lần gọi là người đã thay đổi cuộc đời mình.

Với nam MC, Dạ Thảo không đơn thuần là người bạn đời mà còn là "ân nhân" giúp anh có được sự nghiệp và mái ấm viên mãn như hôm nay.

Quyền Linh và bà xã - doanh nhân Dạ Thảo

Từ cô gái nghèo miền Trung trở thành nữ doanh nhân thành đạt

Trước khi trở thành một doanh nhân thành công, Dạ Thảo từng có tuổi thơ không mấy dư dả. Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng nền nếp ở miền Trung, cô sớm rời quê vào TP.HCM học đại học. Để trang trải cuộc sống, Dạ Thảo vừa học vừa làm, tiết kiệm từng đồng và còn phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học.

Sau khi tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học, Dạ Thảo làm việc cho một doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh văn phòng phẩm. Nhờ sự nhạy bén với thị trường, cô đề xuất mở rộng sang lĩnh vực thời trang Hàn Quốc - một ngành hàng còn khá mới tại Việt Nam thời điểm đó. Ý tưởng thành công giúp cô nhanh chóng được giao phụ trách mảng kinh doanh này với mức thu nhập đáng mơ ước.

Không chỉ xinh đẹp, vợ Quyền Linh còn rất tài giỏi

Không dừng lại ở đó, Dạ Thảo quyết định nghỉ việc để tự khởi nghiệp. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng, chị phát triển hệ thống kinh doanh thời trang Hàn Quốc trên phạm vi rộng và từng bước xây dựng sự nghiệp riêng. Hành trình từ cô gái nghèo trở thành nữ doanh nhân thành đạt của cô được đánh giá là minh chứng cho sự bản lĩnh, kiên trì và nhạy bén trong kinh doanh.

Chính trong giai đoạn ấy, Dạ Thảo gặp diễn viên Quyền Linh. Theo chia sẻ của nam MC, cả hai quen nhau khi Dạ Thảo đến tiệm ảnh của anh để chụp hình quảng bá sản phẩm. Quyền Linh chủ động theo đuổi nhưng phải mất khá nhiều thời gian mới nhận được cái gật đầu của người đẹp, bởi Dạ Thảo muốn cả hai tập trung phát triển sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn.

Sau khi lập gia đình, Dạ Thảo vẫn tiếp tục công việc kinh doanh nhưng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc tổ ấm. Cô là người đứng sau quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ nuôi dạy hai con gái đến việc xây dựng, thiết kế và bài trí ngôi nhà của cả gia đình.

Người phụ nữ được Quyền Linh gọi là "ân nhân" của cuộc đời

Trong những lần hiếm hoi trải lòng về đời tư, Quyền Linh luôn nhắc đến doanh nhân Dạ Thảo với sự biết ơn đặc biệt. Với nam MC, vợ không chỉ là người bạn đời mà còn là "ân nhân" đã giúp anh bước sang một trang mới của cuộc đời, cả về tinh thần lẫn sự nghiệp.

Quyền Linh kể, khi hai người bắt đầu tìm hiểu, anh từng không khỏi mặc cảm bởi khoảng cách về điều kiện kinh tế. Trong khi Dạ Thảo đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu nhà riêng, ô tô và cuộc sống ổn định, anh khi ấy vẫn là một nghệ sĩ trẻ chật vật mưu sinh.

Quyền Linh nhiều lần bày tỏ sự biết ơn dành cho vợ

"Tôi gần như tất cả các chữ "không" đều nằm trọn trong mình: Không nhà, không cửa, không xe, không có gì hết", nam MC kể trong chương trình Thời gian ơi.

Chính sự xuất hiện của Dạ Thảo đã mang đến cho Quyền Linh điểm tựa mà anh thiếu suốt những năm tháng bươn chải nơi đất khách. Từ một người sống nay đây mai đó, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, anh dần học cách vun vén, tiết kiệm và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Theo Quyền Linh, khi có gia đình và con cái, anh không chỉ có thêm động lực để lao động mà còn tìm thấy cảm giác bình yên khi biết luôn có một mái ấm để trở về sau mỗi chuyến đi dài.

Vợ chồng Quyền Linh có 2 cô con gái giỏi giang, xinh đẹp

Nam MC cho biết, chính hậu phương vững chắc ấy đã khiến cuộc sống của anh thay đổi theo hướng tích cực. Bên cạnh việc tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình.

Quyền Linh nhiều lần gọi Dạ Thảo là "ân nhân của cuộc đời mình" bởi cô xuất hiện đúng vào thời điểm anh còn cô độc giữa TP.HCM. Những năm tháng lang bạt, làm đủ nghề nhưng chưa xác định được hướng đi rõ ràng khiến anh luôn cảm thấy chông chênh. Sự đồng hành của Dạ Thảo đã tiếp thêm cho anh niềm tin và sự tự tin để bước tiếp.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, Quyền Linh và Dạ Thảo là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Việt

"Từ khi có bà xã, cuộc đời tôi mới bắt đầu định hình. Có gia đình rồi thì mọi thứ rõ ràng hơn, biết mình phải làm gì cho gia đình. Thời điểm đó bà xã khá hơn tôi nhiều nên tôi cũng an tâm hơn. Bà xã giống như mở ra cho tôi một con đường tương lai, còn tôi cứ thế bước đi thôi. Đó là "đại gia” của tôi đó", Quyền Linh chia sẻ đầy xúc động.

Sau gần hai thập kỷ đồng hành, vợ chồng Quyền Linh vẫn giữ được cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn. Hiện cả hai đang sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 500m2 tại TP.HCM. Ngôi nhà được Dạ Thảo trực tiếp lên ý tưởng thiết kế theo phong cách châu Âu kết hợp không gian xanh với nhiều cây ăn trái, vườn rau và hàng trăm gốc hoa hồng. Đây cũng là nơi cả gia đình thường xuyên quây quần sau những ngày làm việc bận rộn.