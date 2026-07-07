NSƯT Kim Tử Long tìm khẩn cấp một người phụ nữ

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã livestream thông báo khẩn. Anh nói: "Hiện tại tôi đang ngồi tại quán phở A Long của tôi.

Ngày hôm nay, tôi muốn lên chia sẻ về một việc. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, có một nhóm khách hàng nữ 3 người đến quán phở của tôi ăn.

Kim Tử Long

Trong đó, một chị khách hàng mặc áo màu cam đánh rơi tại quán phở của tôi một số tiền là 2 triệu 100 ngàn đồng rồi đi về.

Nhân viên của tôi đã nhặt được và đưa cho tôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chị khách đó quay lại lấy tiền.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ lên mạng thông tin này, thông báo khẩn về chuyện này để chị khách đó biết được thì đến quán tôi nhận lại tiền. Chị khách đến ăn quán phở của tôi vào hồi 7 giờ sáng ngày 5 tháng 6. Mong chị đến nhận lại số tiền.

Tôi cũng rất cảm ơn chị và gia đình đã đến ủng hộ quán của tôi. Tôi chia sẻ luôn cả clip trích xuất từ camera của quán để chị thấy rõ lại hình ảnh làm rơi tiền.

Tôi mong mọi người chia sẻ cho tôi video này để chị khách đó có thấy được thì tìm đến. Tôi muốn tìm chị khẩn cấp".

NSƯT Kim Tử Long không chỉ là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương mà còn là một nghệ sĩ có duyên với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Sau những thành công nhất định với chuỗi nhà hàng buffet nướng và lẩu, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức và mở rộng bản đồ kinh doanh của mình tại TP.HCM.

Gần đây, anh vừa chính thức khai trương một tiệm phở mang đậm hương vị truyền thống, thu hút đông đảo sự chú ý của thực khách và người hâm mộ. Cơ ngơi mới này được anh đầu tư chỉn chu từ không gian ấm cúng, lịch sự cho đến quy trình chế biến nghiêm ngặt.

Bằng sự kỹ tính của một người làm nghệ thuật, Kim Tử Long tự tay chăm chút cho công thức nước dùng để đảm bảo mang lại hương vị đậm đà, chuẩn vị nhất. Tiệm phở nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí lẫn khán giả gần xa đến ủng hộ "ông hoàng cải lương".

Dù lịch trình biểu diễn và ghi hình luôn bận rộn, anh vẫn dành thời gian lui tới quán để trực tiếp quản lý và đón tiếp khách hàng. Sự rẽ hướng mạnh mẽ và mát tay trong kinh doanh một lần nữa khẳng định sự đa tài, năng động của nam nghệ sĩ ở tuổi trung niên.