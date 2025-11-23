Sai lầm nghiêm trọng nhất đời của NSƯT Kim Tử Long

Kim Tử Long, tên thật Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại TP.HCM. Anh là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi bật nhất sau 1975.

Năm 1981, Kim Tử Long gia nhập Đoàn cải lương Trần Hữu Trang và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình thư sinh, giọng hát ngọt và phong cách diễn chân phương, giàu cảm xúc.

Suốt thập niên 1990–2000, anh trở thành kép mùi được nhiều đoàn hát săn đón và là gương mặt quen thuộc trong các vở diễn đình đám như Bên cầu dệt lụa, Tô Ánh Nguyệt, Bông hồng cài áo, Nửa đời hương phấn, Thái hậu Dương Vân Nga, Lã Bố – Điêu Thuyền, góp phần tạo nên giai đoạn phát triển mạnh của băng đĩa cải lương.

Bên cạnh biểu diễn, Kim Tử Long còn tham gia sản xuất, làm bầu show, đạo diễn và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế với vai trò giám khảo, góp phần đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Năm 2012, anh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Sự nghiệp của NSƯT Kim Tử Long có lẽ đã trọn vẹn hơn nếu anh không vướng vào một sai lầm nghiêm trọng. Cụ thể theo Vnexpress đưa tin, vào năm 2013, Kim Tử Long từng bị khởi tố để điều tra hành vi đánh bạc. Sau đó, tòa cấp phúc thẩm quyết định miễn hình phạt cho anh. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Vietnamnet năm 2022, nam nghệ sĩ thừa nhận đây là "vết nhơ lớn nhất cuộc đời". Sự việc cũng khiến anh trượt danh hiệu NSND.

Mới đây, khi chia sẻ lại câu chuyện này trên Vietnamnet, Kim Tử Long cho biết bản thân không còn nặng nề về danh hiệu và sau sự cố đó, cứ thấy ai chơi bài là anh chủ động tránh xa.

Điều khiến anh buồn nhất chính là việc ồn ào ảnh hưởng đến các con: "Tôi buồn cho bản thân một thì buồn cho các con mười. Các con từ nhỏ xem cha là thần tượng. Khi sự cố xảy ra, con vào trường bị các bạn trêu ghẹo", anh chia sẻ trên Vietnamnet.

Kim Tử Long bày tỏ, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể được xét tặng danh hiệu NSND – kể cả khi điều ấy đến muộn, hoặc chỉ được ghi nhận sau khi anh qua đời.