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Trấn Thành bức bối đăng status gần 300 chữ

| | Lifestyle

Chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người ái mộ.

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái dài gần 300 chữ trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức bối vì bản thân không còn có thể thuộc trọn vẹn một bài nhạc trẻ như trước.

Nam MC mở đầu bằng tâm trạng đầy hài hước nhưng cũng không giấu được sự bất lực: "Giờ vậy! Tui đang tức bản thân tui lắm đây! Nó khó chịu, nó bức bối mà nó dằn xé lắm cơ!".

Theo Trấn Thành, điều khiến anh trăn trở là dạo gần đây gần như không thể học thuộc hết lời của bất kỳ ca khúc trẻ nào.

Anh nhớ lại thời còn trẻ, bản thân từng thuộc làu làu các ca khúc của những diva quốc tế như Celine Dion, Mariah Carey hay Whitney Houston. Thậm chí, dù là những bài hát bằng tiếng Anh, anh vẫn có thể thuộc cả album mà không sót một chữ.

"Tại sao bây giờ tui học hoài không bao giờ thuộc hết được một bài nhạc trẻ vậy ta?", Trấn Thành đặt câu hỏi.

Trấn Thành.

Nam MC sau đó tự đưa ra hàng loạt giả thuyết để lý giải. Anh cho rằng nguyên nhân không phải vì quá bận, cũng không phải vì không thích nhạc trẻ. Trấn Thành tiết lộ anh rất yêu thích các ca khúc của Grey D, tlinh và Wren Evans, đồng thời đánh giá lời bài hát của các nghệ sĩ này khá hay, không hề sáo rỗng, thậm chí còn sâu sắc.

Anh cũng phủ nhận việc không bắt kịp xu hướng âm nhạc hiện nay, bởi bản thân vẫn cảm nhận được giai điệu và có thể hát theo.

Cuối cùng, Trấn Thành hài hước cho rằng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do... tuổi tác. "Hay do già rồi đầu nó chậm...? Chắc cái này quá!", anh viết.

Không chỉ chia sẻ nỗi lòng, Trấn Thành còn hỏi người hâm mộ liệu có ai gặp tình trạng tương tự hay không và mong nhận được "bí quyết" để cải thiện trí nhớ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho biết họ cũng rơi vào hoàn cảnh giống nam MC. Một tài khoản hài hước viết: "Hậu Covid ăn hay chưa ăn còn quên, huống chi lyrics anh ơi".

Một người khác đùa: "Do tràn bộ nhớ đó anh".

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng việc ghi nhớ chậm hơn theo thời gian là điều bình thường. "Nhiều khi bạn đã dần lớn tuổi nên mọi thứ sẽ chậm lại. Nếu nỗ lực cố gắng thì bạn sẽ đạt được mục đích mà mình đề ra", một khán giả động viên.

Một bình luận khác cũng nhận được nhiều đồng tình: "Anh không cô đơn đâu anh Thành ơi, bài nào cũng biết mà không thuộc bài nào luôn".

Trấn Thành không thể thuộc hết một bài nhạc trẻ

Theo Dạ Vũ

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