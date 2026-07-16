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Chu Thanh Huyền đăng ảnh gặp Jude Bellingham nhưng dân tình chỉ bàn tới 1 điều

| | Lifestyle

Thêm một mỹ nhân Việt khoe ảnh với siêu sao World Cup.

Tối ngày 15/7, bầu không khí trước trận đối đầu sinh tử giữa đội tuyển Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 nóng hơn bao giờ hết. Các fan bóng đá rơi vào trạng thái háo hức như đêm Giao thừa, rần rần cập nhật hình ảnh trong màu áo của đội tuyển mình yêu thích để tiếp lửa cho các chiến binh sân cỏ. Giữa cơn sốt xình xịch đó, bà xã của cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền - cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng một pha "đu trend" không thể cồng kềnh hơn.

Dù đang bận rộn tối mắt tối mũi với công việc livestream chốt đơn mỹ phẩm, trang cá nhân của nàng WAG vẫn bất ngờ đánh úp bằng bức ảnh ôm eo tiền đạo Jude Bellingham ngay trong sân, với siêu sao Lionel Messi lấp ló đứng làm nền ở phía sau. Đi kèm với khoảnh khắc này, cô nàng hài hước để lại dòng caption thách thức: "Ai ghen tị lại bảo ghép".

Bức ảnh Chu Thanh Huyền ôm eo Jude Bellingham trên sân vận động.

Tất nhiên, chẳng cần là chuyên gia hình ảnh thì netizen cũng dễ dàng bóc mẽ đây là sản phẩm "pháp thuật" do công nghệ AI dàn xếp. Thậm chí, người đẹp còn đang diện lại outfit từng được cô cho lên sóng trong loạt ảnh đi tắm nắng trước đó gồm áo yếm chấm bi mát mẻ phối cùng mũ lưỡi trai.

"Hành vi fangirl" của Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng được netizen hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng nhìn bộ trang phục có phần phóng khoáng này của cô nàng khi đứng cạnh trai đẹp quốc tế, câu hỏi được dân tình réo gọi nhiều nhất dưới phần bình luận chính là: "Không biết anh chồng Quang Hải có thấy 'nóng mặt' chút nào không đây?".

Outfit và phụ kiện trong bức hình nói trên từng được nhìn thấy trên trang cá nhân của nàng WAG.

Vốn là một KOC có tiếng trong giới kinh doanh mỹ phẩm online với lượng tương tác khủng, Chu Thanh Huyền bất ngờ lấn sân sang mảng thời trang vào tháng 4/2026. Dù không chính thức xác nhận, qua những video clip ghi lại cảnh cô trực tiếp test vải, duyệt thiết kế và đưa ra định hướng cho nhãn hiệu Shigaia, công chúng phần nào tin rằng nàng WAG là founder đứng sau thương hiệu này.

Mặc dù sở hữu lợi thế lớn về lượng người theo dõi sẵn có, bước đi tự kinh doanh thời trang của Chu Thanh Huyền lại đối mặt với không ít phản hồi tiêu cực. Nhiều người có kinh nghiệm trong ngành may mặc thẳng thắn nhận định quy trình duyệt sản phẩm của cô còn khá nghiệp dư và chưa đạt tiêu chuẩn.

Một trong những thiết kế thuộc BST đầu tiên của thương hiệu Shigaia ghi nhận phản hồi thất vọng từ người tiêu dùng.

Yếu tố khiến các thiết kế mất điểm nhất trong mắt công chúng chính là chất liệu vải gân lượn sóng quá dày và bí bách, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết oi bức của mùa hè. Kiểu dáng trang phục cũng bị đánh giá là lỗi thời và rơi vào trạng thái lửng lơ về mặt công năng: không đủ thẩm mỹ và đôi khi là tính lịch sự để làm streetwear, còn nếu định vị là trang phục mặc nhà thì lại không đem đến sự thoải mái, mát mẻ cần thiết.

Ngoài ra, phân khúc giá từ 600.000 đến 800.000 đồng/sản phẩm, có những sản phẩm vượt ngưỡng 1 triệu đồng, cũng trở thành chủ đề bàn tán gay gắt. Số đông người tiêu dùng cho rằng mức giá này là khá đắt cho một sản phẩm đại trà, thiếu điểm nhấn đột phá, vô tình tạo cảm giác "không đáng tiền" đối với một thương hiệu của người nổi tiếng.

Với sức ảnh hưởng và lượng người theo dõi đông đảo, Chu Thanh Huyền đã và đang tiếp tục lèo lái thương hiệu thời trang cá nhân trước phản ứng không như mong đợi.

Ảnh: FBNV

Theo Chhrist

Phụ nữ mới

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