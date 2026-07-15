Trấn Thành không thể thuộc hết một bài nhạc trẻ

Chiều 15/7, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự "bức bối" vì nhận ra bản thân không còn có thể thuộc trọn vẹn một ca khúc nhạc trẻ như trước.

Nam MC mở đầu bằng tâm trạng đầy hài hước nhưng cũng không kém phần nghiêm túc: "Tui đang tức bản thân tui lắm đây!". Theo Trấn Thành, dù vẫn dành thời gian ngồi đọc lời bài hát và học thuộc như nhiều năm trước, anh vẫn không thể nhớ hết một ca khúc mới.

Dòng trạng thái của Trấn Thành

Trong bài đăng, Trấn Thành liên tục tự đặt ra hàng loạt giả thuyết để lý giải nguyên nhân. Anh cho rằng không phải vì quá bận, cũng không phải vì thiếu yêu thích âm nhạc. Nam nghệ sĩ còn nhắc đến nhiều gương mặt trẻ mà anh đặc biệt yêu mến như GREY D, tlinh và Wren Evans, đồng thời nhận xét các ca khúc của họ có ca từ hay, giàu cảm xúc và không hề sáo rỗng.

"Tui nhớ lại thời trai tráng lúc hăm mấy, bài nào của Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston tui đều thuộc lào lào. Tiếng Anh nha, khó hát nha, mà thuộc cả album, không sót chữ nào. Tại sao bây giờ tui học hoài không bao giờ thuộc hết được một bài nhạc trẻ vậy ta?", Trấn Thành viết.

Sau khi lần lượt bác bỏ nhiều khả năng, nam MC hài hước kết luận nguyên nhân lớn nhất có lẽ là tuổi tác khiến trí nhớ không còn nhanh nhạy như trước. Anh cũng đặt câu hỏi tới người hâm mộ liệu đây có phải tình trạng nhiều người gặp phải hay chỉ riêng mình anh.

Trấn Thành đang đảm nhận vai trò host của chương trình âm nhạc Tinh Hà Say Hi

Hiện tại, Trấn Thành đang đảm nhận vai trò host của chương trình âm nhạc Tinh Hà Say Hi, nơi anh đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ trẻ và thường xuyên tiếp cận các ca khúc mới. Trấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ nhạc mới mà bản thân nghe, giúp các đồng nghiệp lan tỏa sản phẩm đến với nhiều khán giả. Mới đây nhất, anh còn đích thân đến concert của nghệ sĩ Gen Z GREY D, vào hậu trường cổ vũ và đăng bài viết dài khen ngợi.

Trấn Thành cực kì cổ vũ nghệ sĩ trẻ

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành đã xây dựng vị thế hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam. Từ vai trò MC, nghệ sĩ giải trí, đạo diễn đến nhà sản xuất điện ảnh, anh đều tạo được dấu ấn rõ nét và sở hữu hàng loạt dự án đạt thành công về mặt thương mại.

Khán giả quen thuộc với hình ảnh Trấn Thành xuất hiện tại nhiều chương trình âm nhạc như Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ, Our Song Vietnam hay gần đây là hệ sinh thái Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà Say Hi. Không chỉ dẫn dắt chương trình, anh thường đưa ra những nhận xét liên quan đến cấu trúc bài hát, bản phối, cách xử lý thanh nhạc hay tư duy biểu diễn. Khả năng cảm thụ âm nhạc của Trấn Thành cũng từng được thể hiện thông qua việc tham gia sáng tác. Tiêu biểu là ca khúc Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu dành cho Lady Mây tại Ca Sĩ Mặt Nạ, sản phẩm sau đó nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Khán giả quen thuộc với hình ảnh Trấn Thành xuất hiện tại nhiều chương trình âm nhạc

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ nhiều lần đăng tải các video cover trên mạng xã hội hoặc biểu diễn những ca khúc như Cánh Hồng Phai, Lại Gần Hôn Anh hay song ca cùng Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lương Bích Hữu. Trấn Thành cũng từng đầu tư hệ thống âm thanh tại nhà để phục vụ niềm đam mê ca hát.

Dù có tình yêu lớn dành cho âm nhạc, giọng hát của Trấn Thành vẫn nhiều lần tạo nên những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá anh truyền tải cảm xúc tốt nhưng kỹ thuật thanh nhạc chưa thực sự nổi bật, đôi khi xử lý ca khúc theo hướng giàu cảm xúc đến mức "over-singing". Cách lấy hơi, kiểm soát lực hát hay xử lý những nốt cao cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trấn Thành mua dàn âm thanh xịn, thường xuyên hát tại nhà và đăng clip cover các ca khúc hot

Trong những năm qua, Trấn Thành từng thử sức với một số sản phẩm âm nhạc như MV Nói Chia Tay Thật Khó kết hợp cùng Thùy Chi hay Chưa Đủ Để Giữ Em. Tuy nhiên, các dự án đều mang tính hợp tác hoặc trải nghiệm, thay vì đánh dấu một định hướng hoạt động lâu dài với vai trò ca sĩ.

Nếu xét về tiềm lực tài chính, việc đầu tư cho một album hay một dự án âm nhạc không phải trở ngại đối với Trấn Thành. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ dường như lựa chọn tập trung vào lĩnh vực mang lại lợi thế lớn nhất. Ở mảng điện ảnh, Trấn Thành đã liên tiếp ghi dấu với những tác phẩm đạt doanh thu cao như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ hay gần đây là Thỏ Ơi. Đây cũng là nơi anh có nhiều không gian để phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời tạo ra giá trị thương mại đáng kể.

Trấn Thành đưa tình yêu dành cho âm nhạc vào các dự án điện ảnh của mình

Thay vì theo đuổi sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp, Trấn Thành đưa tình yêu dành cho âm nhạc vào các dự án điện ảnh của mình. Nhiều ca khúc nhạc phim như Cha Già Rồi Đúng Không, Sau Lời Từ Khước hay Dù Cho Tận Thế đều được đầu tư kỹ lưỡng và góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho các bộ phim.

Dòng trạng thái mới nhất của Trấn Thành về việc "không thể thuộc nổi một bài nhạc trẻ" vì thế nhanh chóng tạo sự đồng cảm với nhiều khán giả. Trấn Thành cho thấy tình yêu dành cho âm nhạc chưa hề thay đổi khi vẫn chủ động lắng nghe, tìm hiểu và dành nhiều lời khen cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay.