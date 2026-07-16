Lý do khiến nhiều người dành cả buổi tối ở khách sạn, ngay cả khi chưa cần book phòng: Từ rooftop bar ngắm hoàng hôn đến bữa tối nhìn ra vịnh

Đó cũng là tinh thần của "Sizzling Summer Fest", chương trình thường niên do IHG Hotels & Resorts triển khai từ nay đến hết 31/8/2026. Trong thời gian diễn ra chương trình, hội viên IHG One Rewards sẽ được nhân đôi điểm thưởng khi trải nghiệm ẩm thực tại 50 nhà hàng và quầy bar thuộc 15 khách sạn IHG trên khắp Việt Nam.

Từ bữa tối bên Vịnh Hạ Long, rooftop bar đón hoàng hôn ở Phú Quốc đến không gian Teppanyaki trên tầng cao giữa lòng Hà Nội, dưới đây là những gợi ý dành cho mùa hè năm nay.

Bữa tối giữa khung cảnh Vịnh Hạ Long

Nếu muốn kết hợp ẩm thực với khung cảnh của Vịnh Hạ Long, Roku tại InterContinental Halong Bay Resort là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhà hàng phục vụ ẩm thực Nhật Bản đương đại dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Điều hành Andy Huỳnh, người có 15 năm gắn bó với thương hiệu Nobu. Sau bữa tối, thực khách có thể tiếp tục trải nghiệm tại Roku Star Bar - không gian lounge ngoài trời trên tầng 10, nơi phục vụ cocktail trong khung cảnh nhìn ra Vịnh Hạ Long về đêm.

Ngắm hoàng hôn từ rooftop bar ở Phú Quốc

Có những nơi người ta tìm đến không chỉ vì đồ uống mà còn vì khung cảnh. INK 360 tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort là một trong số đó.

Nằm trên tầng 19, rooftop lounge được thiết kế bởi Ashley Sutton với quầy bar lấy cảm hứng từ sinh vật biển huyền thoại Kraken. Khi mặt trời dần lặn xuống biển, không gian trở nên sôi động hơn với âm nhạc từ DJ, trong khi các bartender sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương để tạo nên những ly cocktail mang dấu ấn riêng.

Trải nghiệm Teppanyaki trên tầng 62

Tại Stellar Teppanyaki thuộc InterContinental Hanoi Landmark 72, thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn theo dõi các đầu bếp Teppanyaki trực tiếp chế biến ngay trước mắt.

Nằm trên tầng 62 của tòa nhà Landmark 72, nhà hàng phục vụ các món ăn được chế biến từ bò Wagyu A4, tôm hùm Nha Trang và tôm sú đại dương, kết hợp cùng kỹ thuật nướng trên bàn sắt đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản. Không gian trên cao cũng mang đến góc nhìn toàn cảnh Hà Nội khi thành phố bắt đầu lên đèn.

Một bữa ăn chậm rãi bên hồ bơi ở Quảng Bình

Tại Flamingo Restaurant & Bar của voco Quang Binh Resort by IHG, nguyên liệu địa phương và sản vật theo mùa được đưa vào thực đơn các món Việt và quốc tế.

Từ những bữa trưa trên sân hiên nhìn ra hồ bơi đến bữa tối trong không gian mở, nhà hàng mang đến nhiều lựa chọn cho các dịp gặp gỡ. Khu bếp mở cũng cho phép thực khách quan sát quá trình chế biến, tạo thêm điểm nhấn cho trải nghiệm dùng bữa.

Một buổi chiều nhìn ra biển Nha Trang

Nếu muốn dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng nhịp sống mùa hè, Pool Bar tại voco Scenia Bay Nha Trang by IHG là một gợi ý.

Nằm trên tầng 5 với tầm nhìn hướng ra biển, quầy bar phục vụ các loại đồ uống, nước ép nhiệt đới cùng các món ăn nhẹ. Đây là nơi phù hợp để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng người đồng hành hoặc đơn giản là dành một buổi chiều thư giãn trong không gian hướng biển.

Hành trình ẩm thực nối dài ra khu vực

Không chỉ diễn ra tại Việt Nam, "Sizzling Summer Fest" còn mở rộng tới nhiều khách sạn của IHG tại Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Thực khách có thể thưởng thức ẩm thực Ý tại Ms. Jigger (Kimpton Maa-Lai Bangkok), dùng bữa trên rooftop tại Char (Hotel Indigo Bangkok Wireless Road), khám phá các món ăn mang cảm hứng Thái Lan cùng pizza nướng củi tại The Collective (Holiday Inn Pattaya), hoặc trải nghiệm sự kết hợp giữa ẩm thực quốc tế và ẩm thực đường phố Hàn Quốc tại 52 Market Place (voco Seoul Myeongdong by IHG).

Diễn ra đến hết ngày 31/8/2026, chương trình mang đến thêm một lựa chọn cho những người yêu thích khám phá ẩm thực trong hành trình du lịch mùa hè. Với hội viên IHG One Rewards, đây cũng là dịp để tích lũy nhân đôi điểm thưởng khi trải nghiệm tại các nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình.

IHG Hotels & Resorts (mã chứng khoán: LON: IHG đối với cổ phiếu phổ thông; NYSE: IHG đối với ADR) là tập đoàn khách sạn toàn cầu với mục tiêu mang đến True Hospitality for Good - sự hiếu khách chân thành vì những điều tốt đẹp. Với danh mục 20 thương hiệu khách sạn cùng IHG One Rewards - một trong những chương trình khách hàng thân thiết lớn nhất thế giới với hơn 160 triệu thành viên - IHG hiện sở hữu hơn một triệu phòng tại 6.963 khách sạn đang hoạt động ở hơn 100 quốc gia, cùng 2.300 dự án khách sạn đang trong quá trình phát triển.