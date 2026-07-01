Khu vui chơi được đầu tư 100 triệu USD của đại gia U90 kín tiếng: Rộng hơn 20ha, hoạt động gần 20 năm vẫn hút khách

Khai trương năm 2008, Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một phần của khu đô thị An Khánh do Tập đoàn Bảo Sơn phát triển. Dự án có vốn đầu tư ban đầu khoảng 100 triệu USD, được định hướng là tổ hợp vui chơi, giải trí kết hợp trải nghiệm văn hóa và sinh thái.

Hiện nay, Công viên Thiên đường Bảo Sơn do Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn quản lý, vận hành. Doanh nghiệp này là thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Sơn của doanh nhân kín tiếng Nguyễn Trường Sơn. Ngoài du lịch giải trí, vị đại gia sinh năm 1945 còn hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản, y tế, giáo dục, sản xuất, xuất nhập khẩu...

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động, Công viên Thiên đường Bảo Sơn vẫn giữ được sức hút từ mô hình "tất cả trong một", quy tụ nhiều hạng mục trong cùng một quần thể hơn 20ha như khu trò chơi, Safari, thủy cung, công viên nước, nông trại trải nghiệm, khu lưu trú, rạp phim 3D, làng nghề, làng ẩm thực, hệ thống sân pickleball…

Khu Safari

Trong đó, khu Safari đưa vào hoạt động từ tháng 7/2017 được xem là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Hà Nội. Trên diện tích khoảng 2,6ha, khu vực này tái hiện không gian rừng tự nhiên với thác nước, hồ nước và hệ sinh thái cây xanh, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật ăn cỏ, thú ăn thịt, chim và bò sát. Du khách có thể quan sát nhiều loài động vật như hổ trắng, sư tử trắng, linh cẩu đốm, ngựa vằn, hươu cao cổ hay voi.

Tổ hợp trò chơi Thiên đường Bảo Sơn

Bên cạnh đó, công viên sở hữu hệ thống hơn 20 trò chơi đa dạng, cùng khu nông trại trải nghiệm, các chương trình biểu diễn xiếc thú và nghệ thuật đặc sắc.

Thủy cung Thiên đường Bảo Sơn cũng là một trong những hạng mục thu hút đông du khách. Công trình được thiết kế theo hình dáng Hòn Trống Mái, có diện tích hơn 10.000m², trưng bày hàng nghìn cá thể sinh vật biển và nước ngọt đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Thủy cung Thiên đường Bảo Sơn

Một điểm nhấn khác là khu làng nghề rộng khoảng 10.000m², giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của nhiều làng nghề phía Bắc. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu quy trình chế tác các sản phẩm thủ công, trải nghiệm một số công đoạn sản xuất và tham quan không gian tái hiện đời sống làng quê Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển công viên, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn, cho biết: “Tôi mong rằng những đứa trẻ sau khi trở về từ Thiên đường Bảo Sơn sẽ không chỉ có một ngày vui chơi, tham quan mà còn đem về những kiến thức văn hóa dân tộc Việt Nam một cách trực quan. Vun đắp trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị của dân tộc. Và với du khách quốc tế khi đến đây sẽ được cảm nhận rõ ràng hơn về một Việt Nam tươi đẹp và truyền thống văn hóa ngàn đời” .

Khu làng nghề có diện tích 10.000 m2 quy tụ những sản phẩm thủ công đặc sắc

Những năm gần đây, công viên tiếp tục mở rộng và bổ sung các hạng mục mới. Tháng 4/2023, Công viên nước Castaway Lagoon được đưa vào hoạt động. Hạng mục này được thiết kế bởi các kiến trúc sư Úc, thi công thần tốc trong 5 tháng.

Công viên nước Castaway Lagoon

Mới đây nhất, Thiên đường Bảo Sơn cũng giới thiệu không gian trình chiếu Cosmos Theater, rạp phim sức chứa khoảng 100 người ứng dụng công nghệ thị giác naked-eye 3D, cho phép khán giả trải nghiệm hiệu ứng ba chiều mà không cần sử dụng kính chuyên dụng. Hiện giá vé trọn gói của công viên dao động khoảng 350.000-450.000 đồng/người.

(Tổng hợp)