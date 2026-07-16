Đạo diễn Hoàng Nhật Nam phủ kín runway bằng 4 tấn lúa thật, đưa “hồn quê” vào show thời trang đẳng cấp

Sân khấu 4 tấn lúa độc nhất của Vietnam Beauty Fashion Fest

Mỗi mùa Vietnam Beauty Fashion Fest mang chủ đề riêng, lần này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã thể hiện những điều mới mẻ nhất chưa từng có. Ngay từ khi nghĩ đến chủ đề Love Your Skin chủ đề, anh nghĩ đến hình ảnh làn da không chỉ theo nghĩa thẩm mỹ mà còn là lớp bảo vệ con người trước mọi biến cố của cuộc sống. Từ đó, ý tưởng về những mảnh đất khô cằn, nứt nẻ khéo léo đưa lên sân khấu.

Ý tưởng tiếp theo nảy lên là hình tượng làng quê Việt Nam được nuôi dưỡng từ nhũng ký ức đời thường. Đạo diễn luôn đau đáu hình ảnh người nông dân phơi lúa trên sân. Từ đó, anh cho ra đời bối cảnh nền lúa tạo thành những gợn sóng đều tăm tắp nhìn từ trên cao. Những đường vân mang đến hình ảnh khu vườn thiền, vừa bình yên vừa giàu tính tạo hình. Và đó chính là thời trang.

Không dừng lại ở lúa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn đưa vào không gian trình diễn những thân cây khô, lá úa và cỏ tranh đã ngả màu vàng nâu. Đó là cách để tái hiện thời điểm thiên nhiên tưởng như khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho một vòng đời mới.

"Tôi chọn cây khô, lá vàng để gợi một chút hoài niệm về thân phận con người. Khi mọi thứ tưởng như đã cạn kiệt sức sống thì đó cũng là lúc báo hiệu cho sự tái sinh", đạo diễn diễn giải.

Để hiện thực hóa ý tưởng, ê-kíp không thể tìm nguyên liệu theo cách thông thường. Họ phải chia nhiều nhóm đi tìm từng loại vật liệu với yêu cầu rất khắt khe về màu sắc, chất lượng và số lượng.

Tổng đạo diễn Miss Grand Vietnam cho biết cỏ tranh không thể còn xanh mà phải chuyển sang tông vàng úa, hơi ngả nâu để phù hợp với tinh thần sân khấu. Ê-kíp phải đau đầu tìm kiếm nhiều nguồn hàng để bảo đảm sự đồng nhất khi lên hình.

Trong khi đó, gần 4 tấn lúa được mua trực tiếp từ vựa lúa tại Tiền Giang, vận chuyển về TPHCM. Chỉ riêng việc tìm được lượng lúa đủ lớn, có màu sắc đồng đều cũng khiến ê-kíp mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Toàn bộ gần 4 tấn lúa được phủ kín mặt runway. Ê-kíp liên tục dùng cào tạo nên các đường gợn sóng, tái hiện hình ảnh sân phơi lúa quen thuộc ở vùng quê Việt Nam. Dưới ánh sáng sân khấu, sắc vàng của lúa hòa cùng gam màu trầm của cỏ tranh, cây khô và mặt đất tạo nên không gian vừa mộc mạc vừa giàu tính nghệ thuật.

Đạo diễn cho biết anh không muốn khán giả chỉ nhìn thấy một sân khấu đẹp mà còn cảm nhận được "hồn quê" Việt Nam trong từng chi tiết.

Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng nhất là thời tiết: "Chúng tôi rất sợ trời mưa. Nếu trải lúa ra sớm, gặp nước rất dễ lên mầm. Trước giờ diễn, trời mưa khiến tôi thực sự lo lắng".

Thế nhưng, cơn mưa mang đến một kết quả nằm ngoài dự tính. Ngay ở phần kết chương trình, những hạt mưa nhỏ tiếp tục rơi xuống, phủ lên toàn bộ không gian sân khấu. Ánh sáng phản chiếu trên lớp lúa vàng tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, trong khi các người mẫu vẫn sải bước giữa màn mưa mỏng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói thêm đó giống như món quà mà thiên nhiên dành cho chương trình. "Tôi nghĩ đó là cái duyên. Những cơn mưa giống như tín hiệu để nói rằng nắng hạn, khô cằn đã qua đi. Đất đai được tưới tắm, cỏ cây sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái. Nó khiến câu chuyện của sân khấu trở nên trọn vẹn hơn", anh chia sẻ.

Ngay sau khi đêm diễn khép lại, hàng chục thành viên trong ê-kíp nhanh chóng thu gom toàn bộ số lúa trên sân khấu. Do ảnh hưởng của cơn mưa, lúa được cào tơi, trải mỏng và hong khô để bảo đảm chất lượng trước khi tiếp tục đưa vào quy trình xử lý.

Toàn bộ số lúa sau đó sẽ được chuyển đến đơn vị chuyên môn để tái chế thành thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Đây là cách Ban Tổ chức tiếp nối vòng đời của những hạt lúa, đồng thời hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải sau sự kiện.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ê-kíp luôn mong muốn mỗi chi tiết của chương trình đều mang ý nghĩa, không chỉ trên sân khấu mà cả sau khi ánh đèn khép lại.

Gần 100 hoa hậu, người đẹp giữa không gian độc đáo

Vietnam Beauty Fashion Fest Season 15 quy tụ lượng trình diễn đông đảo bậc nhất từ trước đến nay với hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết việc tập hợp gần 100 gương mặt từ nhiều địa phương khác nhau là áp lực không nhỏ đối với ê-kíp. "Rất nhiều hoa hậu, nam vương đều có lịch trình riêng. Điều khó nhất là tìm được khoảng thời gian để mọi người cùng tập. Chúng tôi phải liên tục sắp xếp, điều chỉnh lịch nhằm bảo đảm đội hình xuất hiện đầy đủ", anh cho biết.

Không chỉ dàn dựng đội hình, đạo diễn còn xây dựng toàn bộ năm bộ sưu tập thành một mạch cảm xúc xuyên suốt thay vì những phần trình diễn độc lập.

Theo anh, mỗi nhà thiết kế đảm nhận một chương trong hành trình của "Love My Skin". Võ Thanh Can mở đầu bằng những sắc màu của thanh xuân và thế giới nội tâm, Lâm Lâm kể câu chuyện về vẻ đẹp tinh khôi, Phùng Minh Long tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, Mai Phương Trang đưa khán giả đến giai đoạn rực rỡ nhất, còn Tăng Thành Công khép lại bằng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, quyền uy sau mọi biến cố.

"Tôi muốn các bộ sưu tập nối tiếp nhau như hành trình của đời người, dòng chảy của thời gian. Mỗi nhà thiết kế kể câu chuyện riêng nhưng cùng hoàn thành sứ mệnh truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ thời trang", Hoàng Nhật Nam nói.

Điểm mới của mùa giải năm nay còn nằm ở màn trình diễn cuối cùng, khi 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tự chuẩn bị trang phục theo chủ đề "Love My Skin" thay vì chỉ mặc thiết kế của các nhà mốt.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết đây là phần anh mong chờ nhất bởi mỗi thí sinh đều mang đến một cách cảm nhận khác nhau về chủ đề.

"Ba mươi thí sinh là ba mươi màu sắc riêng biệt. Điều khiến tôi ấn tượng là sự đầu tư nghiêm túc của các bạn. Từ trang phục, kỹ năng trình diễn đến cách thể hiện trên sân khấu đều cho thấy sự quyết tâm rất lớn. Mỗi lần xuất hiện, các bạn đều chỉn chu và mang đến một câu chuyện của riêng mình", anh nhận xét thêm.