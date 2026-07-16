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Sai lầm khi tái tục sổ tiết kiệm

| | Lifestyle

Sai lầm khi tái tục sổ tiết kiệm

Đến ngày đáo hạn, nhiều người chọn tái tục sổ tiết kiệm ngay mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, chỉ vài phút xem lại kế hoạch tài chính trước khi gia hạn có thể giúp bạn tránh những quyết định không còn phù hợp.

Tái tục sổ tiết kiệm là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Việc này giúp khoản tiền tiếp tục được tích lũy mà không cần mở sổ mới. Tuy nhiên, tái tục không phải lúc nào cũng là phương án phù hợp.

Sai lầm đầu tiên là tái tục theo thói quen.

Nhiều người để sổ tự động gia hạn năm này qua năm khác mà không xem lại mục tiêu ban đầu. Trong khi đó, hoàn cảnh tài chính có thể đã thay đổi: bạn đang chuẩn bị mua nhà, cần tiền cho việc học, dự định đổi xe hoặc có thêm những khoản chi mới. Một kế hoạch phù hợp cách đây vài năm chưa chắc vẫn phù hợp ở hiện tại.

Sai lầm thứ hai là chọn lại đúng kỳ hạn cũ mà không cân nhắc thời điểm sẽ cần dùng tiền.

Nếu dự định sử dụng khoản tiền trong vài tháng tới nhưng vẫn tái tục với kỳ hạn dài, bạn có thể phải tất toán trước hạn nếu kế hoạch đến sớm hơn dự kiến.

Một sai lầm khác là chỉ quan tâm đến lãi suất mà quên xem lại toàn bộ kế hoạch tích lũy.

Đôi khi, điều cần điều chỉnh không phải là nơi gửi hay kỳ hạn, mà là mục tiêu của khoản tiền. Có những sổ tiết kiệm đã hoàn thành "nhiệm vụ" và nên được phân bổ cho một kế hoạch mới, thay vì tiếp tục tái tục theo thói quen.

Nếu có nhiều sổ tiết kiệm, đây cũng là thời điểm phù hợp để rà soát lại từng khoản tiền. Mỗi sổ có còn phục vụ đúng mục tiêu ban đầu không? Có cần gộp, tách hoặc điều chỉnh để việc quản lý dễ dàng hơn không? Những câu hỏi này quan trọng không kém việc lựa chọn kỳ hạn hay lãi suất.

Sai lầm khi tái tục sổ tiết kiệm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tái tục sổ tiết kiệm không phải là một thủ tục mang tính tự động, mà là cơ hội để xem lại kế hoạch tài chính của mình. Chỉ cần dành vài phút đánh giá lại mục tiêu và nhu cầu sử dụng tiền, bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Trước khi tái tục sổ tiết kiệm, bạn nên dành vài phút để kiểm tra lại:

- Khoản tiền này hiện còn phục vụ đúng mục tiêu ban đầu hay không.

- Thời điểm dự kiến sử dụng tiền có thay đổi so với lúc mở sổ.

- Kỳ hạn tái tục có còn phù hợp với kế hoạch sắp tới.

- Có cần điều chỉnh cách quản lý, chẳng hạn gộp hoặc chia các khoản tiền gửi theo từng mục tiêu.

- Ghi lại ngày đáo hạn mới để chủ động xem xét lại kế hoạch khi đến kỳ tiếp theo, thay vì để sổ tự động tái tục trong nhiều năm liên tiếp.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
sổ tiết kiệm

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