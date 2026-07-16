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Người đàn ông gia thể khủng ở Hà Nội bỏ việc lương 20 triệu sáng đi bán cafe, tối đi hát

| | Lifestyle

Dù sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng nhưng "tổng tài" này lại theo đuổi đam mê riêng của mình thay vì lựa chọn sống an phận.

Ở tuổi U40, Nguyễn Trọng Đức (nghệ danh Thỏ) đang là một trong những cái tên tạo nên cơn sốt truyền thông tại chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nhìn vào vẻ ngoài giản dị cùng tính cách hài hước, ít ai biết rằng nam rapper sở hữu một bản lý lịch cực khủng từ học vấn, gia thế cho đến hành trình từ bỏ vùng an toàn để đi tìm giấc mơ âm nhạc.

Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt tại Hà Nội, Thỏ là cháu nội của cố GS.TS Nguyễn Trọng Nhân, một bác sĩ nhãn khoa đầu ngành và là nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Thừa hưởng truyền thống hiếu học, anh đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm 27, tốt nghiệp loại giỏi và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí quản lý tại một công ty đa quốc gia.

Thỏ Da LAB.

Thời điểm nhiều năm trước, khi mức thu nhập 20 triệu đồng là niềm mơ ước của bao người, Thỏ lại có một quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng khi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc.

Tình yêu với hip-hop nhen nhóm từ thời sinh viên khi anh cùng người bạn thân Phương Cào đồng sáng lập ra Da LAB vào năm 2007. Niềm đam mê đó đã được đền đáp khi Da LAB bùng nổ thành nhóm nhạc quốc dân sở hữu hàng loạt bản hit triệu view như Một nhà, Thanh xuân hay Gác lại âu lo.

Hình ảnh Thỏ trong chương trình Anh trai vượt ngàng chông gai.

Ngoài đi hát, để có thêm thu nhập Thỏ còn mở một quán cafe riêng. Trên Facebook mới đây, nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi hài hước chía sẻ về công việc của mình.

"Ông chú 8X bỏ việc lương 20 triệu ở công ty đa quốc gia, sáng bán cafe tối đi hát, thu nhập hàng tháng lên đến 200 triệu đồng nhưng chi phí hàng tháng bỏ ra chỉ mất 180 triệu đồng".

Bước sang tuổi U40, khi Da LAB đã có chỗ đứng vững chắc, Thỏ tiếp tục thử thách bản thân ở một sân chơi hoàn toàn mới. Ngay từ những tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, anh lập tức "bỏ bùa" khán giả nhờ những màn tương tác hài hước, những câu phát biểu chấn động mang tính giải trí cao.

Đặc biệt, tiết mục solo Bản tình ca không tên do anh tự sáng tác đã chứng minh giọng hát live trầm ấm, nam tính đầy thực lực. Sự kết hợp giữa tư duy của một cựu dân kinh tế và tâm hồn người nghệ sĩ đã giúp Thỏ vụt sáng thành một "anh tài" độc bản, khẳng định sức hút không tuổi của mình trong lòng công chúng.

Nam ca sĩ có anh trai là sao hạng S Việt Nam, vừa ra mắt đã nổi tiếng cả nước, hit 126 triệu views

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

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