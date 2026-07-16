Ánh mắt sắc lẹm của mỹ nhân khi bị Á hậu Minh Kiên chen hàng, góc quay làm lộ nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Mới đây, sự kiện VBFF (Vietnam Beauty Fashion Fest) - show diễn thời trang nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 ở TPHCM quy tụ đông đảo người đẹp và những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Trong số đó, Karty Chang - mỹ nhân quê Điện Biên nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với visual ngọt ngào cùng outfit tông hồng nữ tính.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Karty Chang đứng trên thảm đỏ bất ngờ viral trên TikTok. Theo đó, khi cô đang tạo dáng trước ống kính thì Á hậu Minh Kiên vội bước lên dẫn đến tình huống "chen hàng". Lúc này, biểu cảm cùng ánh mắt sắc lẹm của Karty Chang gây chú ý. Song, cô nàng cũng đứng lùi ra để nhường vị trí, Minh Kiên cũng nhanh chóng nhận ra sự việc, chủ động xin lỗi và nhường lại vị trí cho người đẹp 2K1.

Một sự cố nhỏ xảy ra giữa hai mỹ nhân ở sự kiện. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Sự cố nhỏ nhanh chóng được giải quyết, nhưng điều khiến netizen nói nhiều hơn cả lại là visual của Karty Chang. Visual thăng hạng thấy rõ.

Không chọn kiểu trang điểm quá sắc sảo hay cầu kỳ, visual của mỹ nhân sinh năm 2001 vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính.

Đáng chú ý, ở những góc quay cận bằng camera thường, gương mặt của Karty Chang vẫn được nhận xét sáng bừng, đường nét thanh tú và khá ít góc chết.

Clip: Visual Karty Chang qua camera thường ở sự kiện, xinh 10 điểm! Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Người đẹp diện mẫu váy cổ yếm với phần cổ khoét sâu, tôn vòng một cùng vóc dáng gợi cảm hơn hẳn hình ảnh trước đây. Chi tiết này nhanh chóng gây chú ý. Không ít người cho rằng vòng một của cô có nhiều thay đổi so với trước, từ đó đặt ra nghi vấn người đẹp đã can thiệp thẩm mỹ.

Không chỉ ở sự kiện lần này mà ở các bài đăng trên mạng xã hội của người đẹp 2K1 dạo này, dưới phần bình luận lại xuất hiện nhiều ý kiến nhận xét ngoại hình, đặc biệt là vòng một “đốt mắt”. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở những đồn đoán từ cư dân mạng, Karty Chang chưa có thêm chia sẻ gì.

Visual qua camera thường của Thảo Trang ở sự kiện.

“Bạn này dạo này đẹp hơn là rõ”, “Xinh quá, vòng 1 sửa phải không ta”, “Bé này trước ngọt ngào mà giờ có nét gợi cảm hơn nữa hay do ngoại hình”, “Bé này xinh dữ, ngày càng xinh luôn ấy, hay là thi thêm cuộc thi nhan sắc khác đi”, ... là những bình luận của cư dân mạng

Không chỉ ngoại hình có nhiều thay đổi, gu thời trang của Karty Chang thời gian gần đây cũng được nhận xét ngày càng táo bạo. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với những set đồ nữ tính, kín đáo thì hiện tại mỹ nhân 24 tuổi chăm diện các thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ vừa phải để tôn lợi thế hình thể mỗi khi dự sự kiện hay chụp ảnh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Karty Chang cũng chăm chỉ cập nhật cuộc sống thường ngày, nội dung làm đẹp, thời trang và những lần góp mặt tại các sự kiện. Cô hiện sở hữu hơn 418 nghìn người theo dõi trên TikTok và gần 150 nghìn follower trên Instagram.

Visual Thảo Trang dạo này.

Tên thật là Thảo Trang, Karty Chang sinh năm 2001, quê Điện Biên. Cô được nhiều người biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, mẫu ảnh và từng lọt Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Nhờ gương mặt ngọt ngào cùng thần thái nhẹ nhàng, cô thường được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "thần tiên tỷ tỷ".

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống của Thảo Trang cũng nhiều lần gây chú ý khi toát lên vibe "phú bà". Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc trong căn hộ riêng, những chuyến du lịch hay việc sở hữu ô tô từ khá sớm.

Cô nàng từng tham gia cuộc thi nhan sắc.

Karty Chang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào.

Ngoài ra, chuyện tình của Karty Chang với diễn viên Otis từng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Hiện cả hai đã âm thầm "đường ai nấy đi", còn mỹ nhân sinh năm 2001 tập trung phát triển công việc sáng tạo nội dung, đồng thời ngày càng gây chú ý nhờ hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn trước.