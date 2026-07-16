Nam thần trăm tỷ Việt bỏ nghề VĐV vào showbiz: Sống đời đại gia, vừa cất giọng hát gây "chấn động"

Bị nghi chỉ có ngoại hình, Lê Xuân Tiền lại gây bất ngờ khi cất giọng

Gần đây, Lê Xuân Tiền nhận được sự chú ý khi tham gia show truyền hình thực tế về âm nhạc. Đây là lần đầu nam diễn viên sinh năm 1996 thử sức tại một chương trình đòi hỏi khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn thay vì chỉ đóng phim hay xuất hiện trên sàn thời trang.

Lê Xuân Tiền nhận được sự chú ý khi tham gia show truyền hình thực tế về âm nhạc

Trước tiết mục Đường Cong, nhiều khán giả từng đặt nhiều câu hỏi về giọng hát thực sự của Lê Xuân Tiền. Nam nghệ sĩ vốn được biết đến với danh xưng diễn viên, người mẫu, chưa từng phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Ngoại hình cao lớn và gương mặt điện ảnh cũng khiến nhiều người mặc định anh sẽ chủ yếu đảm nhận phần visual.

Lê Xuân Tiền cất giọng khiến nhiều khán giả phải "quay xe"

Tuy nhiên, sau khi xem xong tiết mục, khán giả mới “vỡ lẽ” Lê Xuân Tiền không hát tệ như những gì họ tưởng tượng. Nam diễn viên sở hữu chất giọng khàn, nam tính, biết nhấn nhá và giữ được phong thái tự tin trên sân khấu. Phần trình diễn được nhận xét ổn áp, tạo bất ngờ bởi anh gần như chưa có kinh nghiệm biểu diễn âm nhạc trước đó.

Sau khi cầm mic cất giọng, nhiều khán giả vỡ lẽ thì ra Lê Xuân Tiền cũng không hát tệ như mình tưởng

Sự chú ý dành cho Lê Xuân Tiền còn tăng lên sau khi bị nhận xét là “chỉ có đẹp”, nam diễn viên nói nếu là bình hoa thì anh sẽ cố gắng trở thành chiếc bình hoa đẹp nhất, thay vì làm “bình hoa di động”. Sau khi tham gia show thực tế về âm nhạc, nhiều khán giả vỡ lẽ thì ra Lê Xuân Tiền cũng không hát tệ như mình tưởng.

VĐV Teakwondo bỏ nghề trở thành nam chính của loạt phim trăm tỷ

Trước khi cầm mic, ngoại hình luôn là lợi thế dễ nhận thấy nhất của Lê Xuân Tiền. Anh cao 1,85 m, sở hữu gương mặt góc cạnh cùng thân hình vạm vỡ nhờ từng có thời gian theo đuổi Taekwondo. Nam nghệ sĩ sau đó chuyển hướng sang người mẫu, trở thành “chàng thơ” quen thuộc của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Vóc dáng cao lớn, cơ bụng săn chắc và phong thái nam tính giúp Lê Xuân Tiền nhanh chóng nổi bật trên sàn diễn.

Trước đây Lê Xuân Tiền được nhớ đến nhờ ngoại hình điển trai và thân hình vạm vỡ

Lê Xuân Tiền đã có gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh. Bước ngoặt diễn xuất đến vào năm 2018, khi anh được lựa chọn đóng nam chính Gái Già Lắm Chiêu 2 cùng Ninh Dương Lan Ngọc.

Thời điểm đó, Lê Xuân Tiền chưa từng đóng phim. Anh chỉ mong có được một vai nhỏ nhưng cuối cùng vượt qua hai vòng casting và nhiều ứng viên có kinh nghiệm để nhận vai Jack Lê.

Gái Già Lắm Chiêu

và Nụ Hôn Bạc Tỷ là hai bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lê Xuân Tiền

Sau màn ra mắt, Lê Xuân Tiền tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Gái Già Lắm Chiêu 3 , Cô Gái Từ Quá Khứ , series Trại Hoa Đỏ , Nụ Hôn Bạc Tỷ và Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ . Trong đó, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Nụ Hôn Bạc Tỷ là hai phim có doanh thu ân tượng. Với Gái Già Lắm Chiêu đạt doanh thu 165 tỷ đồng và Nụ Hôn Bạc Tỷ với doanh thu gần 212 tỷ đồng.

Ngoài màn ảnh, Lê Xuân Tiền cũng nhiều lần gây chú ý bởi cuộc sống khá dư dả. Nam diễn viên từng xuất hiện bên xe sang, sử dụng hàng hiệu và duy trì hình ảnh chỉn chu tại các sự kiện. Dù không thường xuyên khoe tài sản, những món đồ giá trị vẫn khiến anh được xếp vào nhóm mỹ nam có điều kiện của showbiz Việt.

Lê Xuân Tiền cũng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện bên xe sang và có nhiều đồ hiệu

Đời tư của Lê Xuân Tiền khá kín tiếng. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh anh là Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai từng đóng cặp trong Gái Già Lắm Chiêu 2 và Gái Già Lắm Chiêu 3 , tạo hiệu ứng nhờ loạt cảnh tình cảm cùng màn tương tác ăn ý.

Sau các bộ phim, Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc vẫn nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, thực hiện bộ ảnh đôi và dành cho nhau những cử chỉ thân thiết. Sự gần gũi khiến cả hai được khán giả tích cực “đẩy thuyền”, thậm chí nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò.

Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò

Ở tuổi 30, ngoại hình vẫn là lợi thế dễ thấy nhất của Lê Xuân Tiền, nhưng không còn là điều duy nhất khiến anh được nhắc đến. Loạt phim ăn khách cùng màn cầm mic gây bất ngờ đang giúp nam diễn viên được khán giả nhìn nhận nhiều hơn bằng năng lực, thay vì chỉ qua gương mặt điển trai và body vạm vỡ.

Ảnh: FBNV