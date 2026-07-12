Điều gì khiến một anh trai hứng 3.000 dislike?

Ngay sau tập phát sóng thứ 2 của Anh trai chông gai mùa 2, nhóm Anh tài tái xuất (Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê, Duy Khánh, Thanh Duy) gây tranh cãi vì nhận bình chọn nhiều hơn nhóm Anh tài tình (Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng, 14 Casper). Số đông khán giả nhận định màn trình diễn của đội hình "Anh tài" từ mùa một không có sự đột phá trong âm nhạc.

Một nhóm khán giả mang góc nhìn tiêu cực tiếp tục ập vào từng sân khấu solo của nhóm Anh tài tái xuất. Trong đó, tiết mục Do U See của Neko Lê bị "soi" kỹ nhất vì có nhiều sạn. Làn sóng chỉ trích Neko Lê tăng mạnh mẽ từ khi một streamer nổi tiếng đăng nội dung reaction (phản ứng, nhận xét) chê thẳng Do U See . Và rồi, điều không mong muốn xảy ra với cá nhân Neko Lê và cả Anh trai chông gai mùa 2.

Điều gì xảy ra với Neko Lê

Chưa bao giờ một tiết mục ở Anh trai chông gai lại hứng "bão" dislike nhiều như vậy. Bên cạnh lượng like/dislike, chỉ trích từ khán giả còn đổ dồn vào gần 1.000 bình luận bên dưới video. Nếu tính cả các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, tiết mục của Neko Lê "viral" mạnh từ tối 10/7 và không thể đếm xuể số bình luận chê bai từ cộng đồng mạng.

Có 2 yếu tố khiến thành viên của đội Anh tài tái xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đầu tiên, Neko Lê tham gia Anh trai chông gai mùa 2 trong tâm thế là "Anh trai" đã có kinh nghiệm nhưng sân khấu solo không khác biệt so với các đồng nghiệp ở chương trình mùa này.

Sân khấu của Neko Lê vướng làn sóng phẫn nộ nặng.

Nhiều khán giả nhìn vào chính vị thế của Neko Lê ở game show - một "Anh tài" đã có kinh nghiệm để "soi" rất kỹ chất lượng âm nhạc, kỹ năng trình diễn và nhiều mảng miếng bổ trợ cho sân khấu ra mắt ở game show mùa này. Trừ đoạn hook, các verse rap của Neko Lê có vấn đề - đây là điều mà một khán giả dễ tính, nghe nhạc theo thị hiếu, cũng có thể nhìn ra.

Đến khi các streamer cùng nghe và phân tích kỹ, khán giả càng có cơ sở để nhận định đây là một bản rap không đáp ứng kỳ vọng.

Neko Lê mang lên sân khấu Anh trai chông gai mùa 2 bản rap viết ca từ (lyrics) theo lối kể chuyện (storytelling). Ở đây, nam rapper kể hành trình của chính bản thân mình, từ một cậu nhóc vươn lên giữa định kiến như thế nào. Neko Lê chọn rap trên con beat có sự thôi thúc, kịch tính của Dark rap/Hiphop, Cinematic.

Đặc trưng của Neko Lê là chất giọng trầm, đục, lựa chọn màu sắc âm nhạc như vậy là phù hợp. Chỉ có điều, khi đi sâu vào từng mảng miếng để cấu thành nên bản rap ấy, có quá nhiều vấn đề tồn đọng ở "Anh tài" này. Đầu tiên là chất giọng khó nghe, không rõ chữ, sẽ không phù hợp với một sân khấu hướng đến nhiều tệp khán giả như Anh trai chông gai.

5 thành viên nhóm "Anh tài" cũ đều gặp rắc rối.

Neko Lê dùng rất nhiều kỹ thuật rap để biến hóa vocal, từ melodic đến mumble. Tuy nhiên, khán giả chưa bàn tới yếu tố vocal có hay - dở, thứ họ quan tâm đầu tiên là chất lượng ca từ. Chỉ một verse rap 2, nam rapper lặp chữ "ta" 17 lần. Tính cả bản rap Do U See , một chữ "ta" lặp lại 20 lần.

Ý đồ của Neko Lê là nhấn mạnh cái tôi trong tổng thể lyrics. Song, điều đó lại chính là yếu tố lớn nhất làm lại nam rapper. Vì, khán giả xem đó là trải nghiệm không tốt, lặp đi lặp lại quá nhiều. Trong khi đó, những đặc sản về lyrics của rap như gieo vần, chơi chữ, những câu rap có tính sức nặng không được thể hiện.

Cuối cùng, khán giả đặt ngược câu hỏi: "Một Anh tài tham gia game show với vị thế là rapper lâu năm, đã từng làm streamer, thực hiện rất nhiều nội dung reaction để đánh giá, bình phẩm sản phẩm của người khác. Cho tới khi chính Neko Lê được bước lên sân khấu và làm đúng vai trò của một rapper/ca sĩ, giá trị thật sự mà anh tạo ra cho cuộc chơi nhạc Việt là gì?".

Tại sao chỉ có mình Neko Lê hứng chỉ trích

Neko Lê đã là rapper. Sau đó, anh đổi sang nhiều vai trò, mất hút khỏi làng nhạc, trước khi tái xuất, cầm micro trở lại ở Anh trai chông gai. Với vị thế của Neko Lê tại game show, sẽ đúng hơn nếu xem anh là đạo diễn/streamer thay vì nhìn nhận đúng bản chất của ca sĩ/rapper.

Từ Anh trai chông gai mùa một, Neko Lê được chú ý vì nhiều yếu tố nằm ngoài chuyên môn âm nhạc. Giọng hát, giọng rap của anh chưa bao giờ thuyết phục được số đông khán giả. Ngay cả khi phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc độc lập sau game show, Neko Lê vẫn không bứt phá để tái khẳng định chỗ đứng của một rapper.

Lần trở lại game show không như ý của Anh trai chông gai.

Trong khuôn khổ Anh trai chông gai mùa 2, khán giả hiểu rằng đây là năm game show quy tụ nhiều "mảnh ghép" ở thị trường giải trí. Có khoảng 1/3 "Anh tài" là người ngoại đạo âm nhạc. Ở Vòng công diễn hội ngộ, có nhiều sân khấu solo của các "Anh tài" ngoại đạo lộ rõ hạn chế âm nhạc nhưng khán giả không soi xét kỹ.

Trường hợp của Neko Lê là câu chuyện khác. Nam nghệ sĩ bắt đầu chạy show, phát hành MV và tạo nên bộ nhận diện ở các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Khán giả tiếp nhận âm nhạc của Neko Lê trong tâm thế là một rapper chuyên nghiệp đang làm nghề, đang kiếm được tiền từ chạy show và có doanh thu nhạc số.

Vậy nên sự soi xét từ khán giả nhằm vào Neko Lê là có lý do.

Thêm nữa, Neko Lê không gặp may khi ở ngay Vòng công diễn hội ngộ, nhóm Anh tài tái xuất của anh hứng chỉ trích nặng từ khán giả. Các tiết mục của BB Trần, Duy Khánh và Jun Phạm cũng bị "soi" kỹ, nhận phản hồi không tốt. Neko Lê là người thể hiện hạn chế nhất trong 5 thành viên, dẫn đến hứng nhiều luồng bình luận trái chiều hơn cả.

Ở Anh trai chông gai mùa một, diễn viên Tiến Luật từng nói một điều: "Tôi không dám nhận lời đi hát, tôi biết mình đứng ở đâu và mạnh ở đâu". Dù rằng giọng hát của Tiến Luật không tệ và nếu quyết tâm, nam diễn viên có thể xây dựng một hình tượng cho riêng mình để "lấn sân" âm nhạc, có thêm mảng miếng bổ trợ cho sự nghiệp diễn xuất và làm phim.

Tiến Luật đã đúng khi không để hào quang ở Anh trai chông gai che mắt mình. Vì từ sức nóng của Anh trai chông gai, một chương trình mà mọi tiết mục đều được xử lý giọng hát trước khi lên sóng, dễ xảy ra hiện tượng ngộ nhận về năng lực âm nhạc của bản thân. Cho đến khi bước ra ngoài, cầm micro để đối diện khán giả, sẽ có sự tách biệt rạch ròi giữa một ca sĩ/rapper thực thụ và một người chỉ đang ở cấp độ trui rèn chuyên môn.