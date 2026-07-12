Á hậu Việt lấy diễn viên có 1 đời vợ: Ly hôn sau 12 năm chung sống, chưa kịp tổ chức đám cưới

Nên duyên sau khi cùng tham gia dự án phim

Huy Khánh và Mạc Anh Thư chính thức công khai mối quan hệ vào khoảng năm 2011. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng tham gia một dự án nghệ thuật. Thời điểm đến với nhau, chuyện tình của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi Huy Khánh đã trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Bên cạnh những lời chúc phúc, cặp đôi cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều.

Nam diễn viên từng kết hôn với doanh nhân Lương Hoàng Anh và có chung một con trai. Sau khi ly hôn, cả hai giữ mối quan hệ văn minh. Năm 2012, Huy Khánh và người mẫu Mạc Anh Thư chào đón con gái đầu lòng là bé Cát Cát. Dù đã đăng ký kết hôn và chung sống hạnh phúc trong nhiều năm, cặp đôi vẫn chưa tổ chức một đám cưới chính thức.

Nói về việc chưa làm đám cưới, Mạc Anh Thư chia sẻ: "Lúc mới mang bầu, chúng tôi định khi con 3-4 tuổi sẽ tổ chức lễ cưới, nhưng đến giờ thấy không còn cần thiết. Đăng ký kết hôn cũng đã làm, ai cũng biết chúng tôi là vợ chồng, vậy thì đâu cần thông báo gì thêm nữa".

Mạc Anh Thư gặp Huy Khánh khi tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng năm 2010. Ảnh: Tổng hợp

Ly hôn sau hơn một thập kỷ gắn bó

Đầu năm 2025, thông tin Huy Khánh và Mạc Anh Thư rạn nứt hôn nhân bắt đầu lan truyền khi cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Đến tháng 3/2025, Mạc Anh Thư chính thức xác nhận cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Người đẹp cho biết vợ chồng cô thực chất đã hoàn tất các thủ tục pháp lý từ cuối năm 2023, nhưng đến thời điểm đó mới quyết định lên tiếng để tránh những đồn đoán kéo dài.

Chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ, Mạc Anh Thư khẳng định cuộc hôn nhân kết thúc không liên quan đến người thứ ba. Theo cô, cả hai đã có thời gian dài cố gắng hàn gắn và tìm cách cứu vãn mối quan hệ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Người mẫu cho biết nguyên nhân chia tay xuất phát từ việc cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, dần khác biệt trong quan điểm sống và không còn giữ được tình cảm như trước.

Dù hôn nhân khép lại, Mạc Anh Thư vẫn dành nhiều lời trân trọng cho Huy Khánh. Cô cho biết nam diễn viên luôn là người có trách nhiệm, chu toàn với gia đình và con gái trong suốt những năm chung sống. Hiện Mạc Anh Thư cùng con gái sinh sống tại Phần Lan, trong khi Huy Khánh tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau và cùng đặt lợi ích của con gái lên hàng đầu.

Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2012 nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Ảnh: Tổng hợp

Sau hơn một thập kỷ đồng hành và có chung một con gái, Mạc Anh Thư và diễn viên Huy Khánh chính thức xác nhận đường ai nấy đi. Ảnh: Tổng hợp

Quá khứ của Mạc Anh Thư

Mạc Anh Thư sinh năm 1986 tại Hải Dương, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Sở hữu chiều cao 1,78 m cùng gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang và góp mặt trong một số dự án phim truyền hình, điện ảnh.

Sau khi kết hôn với Huy Khánh, Mạc Anh Thư dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén gia đình, chăm sóc con gái và phát triển công việc kinh doanh riêng. Những năm gần đây, cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước.

Từ đầu năm 2024, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan sinh sống và học tập. Người đẹp cho biết quãng thời gian đầu ở nước ngoài không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ vì khác biệt về khí hậu, ẩm thực cũng như nhịp sống. Dần thích nghi với môi trường mới, cô vừa quản lý công việc kinh doanh từ xa, vừa dành thời gian đưa đón con đi học và tìm hiểu thêm về văn hóa, ngôn ngữ địa phương. Mạc Anh Thư cũng bày tỏ mong muốn con gái có thể theo học lâu dài tại Phần Lan, thậm chí tiếp tục học đại học nếu phù hợp.

Mạc Anh Thư từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007. Ảnh: Tổng hợp

Huy Khánh - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt

Huy Khánh sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Dốc tình, Cô dâu đại chiến, Lấy chồng người ta, Quý cô thừa kế, Tiệc trăng máu... cùng nhiều phim truyền hình ăn khách. Bên cạnh diễn xuất, Huy Khánh còn hoạt động với vai trò MC, giám khảo và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế.