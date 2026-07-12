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Người dùng Instagram tắt ngay cài đặt sau trước khi đăng ảnh

| | Lifestyle

Nhiều tài khoản Instagram đang bật sẵn tùy chọn này mà chủ tài khoản không hề để ý.

Đầu tháng 7, Meta giới thiệu Muse Image, công cụ AI tạo sinh mới được tích hợp vào các ứng dụng của hãng. Tính năng này cho phép tạo hình ảnh từ văn bản, chỉnh sửa ảnh có sẵn và hỗ trợ tạo nội dung quảng cáo bằng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Muse Image đã làm dấy lên tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư khi cho phép người dùng tái sử dụng ảnh từ các tài khoản Instagram công khai để tạo hình ảnh mới bằng AI.

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Người dùng Instagram có thể ngăn AI của Meta sử dụng ảnh công khai để tạo nội dung mới bằng cách thay đổi một cài đặt mặc định. (Ảnh minh hoạ)

Theo cơ chế hoạt động của Muse Image, người dùng chỉ cần gắn thẻ một tài khoản Instagram ở chế độ công khai là có thể sử dụng ảnh từ tài khoản đó làm dữ liệu đầu vào cho AI. Trong khi đó, các tài khoản riêng tư và tài khoản của người dùng dưới 18 tuổi được Meta tự động loại khỏi tính năng này.

Điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại là người sở hữu ảnh không cần phải đồng ý trước. Theo thông tin trên Trung tâm trợ giúp của Instagram, người dùng sẽ nhận được thông báo nếu nội dung của họ được người khác tái sử dụng để tạo bản remix, nhãn dán, mẫu hoặc video ghép nối. Tuy nhiên, nền tảng không gửi thông báo khi hình ảnh được AI của Meta sử dụng để tạo nội dung mới.

Theo TechCrunch, việc cho phép AI dễ dàng chỉnh sửa hoặc biến đổi hình ảnh của người khác có thể làm gia tăng nguy cơ mạo danh, quấy rối trực tuyến hoặc tạo ra các nội dung giả mạo mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Hai cách tắt quyền AI sử dụng ảnh Instagram

Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng này ở cả cấp độ tài khoản và từng bài đăng.

Ở cấp độ tài khoản, mở trang cá nhân Instagram, nhấn biểu tượng ba gạch ở góc trên bên phải, sau đó vào mục Sharing and reuse (Chia sẻ và tái sử dụng). Tại đây, chọn mục Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta và tắt quyền sử dụng đối với bài đăng (Posts), video Reels hoặc cả hai.

Người dùng Instagram tắt ngay cài đặt sau trước khi đăng ảnh- Ảnh 2.

Ngoài ra, Instagram cũng cho phép tắt quyền tái sử dụng trên từng bài viết riêng lẻ. Người dùng chỉ cần mở bài đăng, nhấn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải rồi chọn Tắt tùy chọn tái sử dụng.

Người dùng Instagram tắt ngay cài đặt sau trước khi đăng ảnh- Ảnh 3.

Muse Image xuất hiện trong bối cảnh các công ty công nghệ liên tục đưa AI tạo sinh vào mạng xã hội nhằm mở rộng khả năng sáng tạo nội dung cho người dùng.

Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, nhiều chuyên gia cho rằng các nền tảng cần minh bạch hơn về cách thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, đồng thời cung cấp cơ chế để người dùng chủ động kiểm soát hình ảnh của mình.

Sự dè dặt của công chúng đối với AI vẫn ở mức cao. Khảo sát của Pew Research Center cho thấy 35% người được hỏi cảm thấy lo ngại nhiều hơn là hào hứng trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

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