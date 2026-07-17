Pháp sư Trung Hoa xây cao ốc như chơi xếp hình, hoa mắt chóng mặt thế mà lại hay

Giữa một đô thị vốn đã ken đặc những khối nhà cao tầng, vẫn có công trình đủ khác biệt để khiến người qua đường phải ngước nhìn lần hai. Tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, một tòa nhà gần đây bất ngờ viral trên mạng xã hội bởi hình dáng giật cấp lạ mắt, các khối kiến trúc xếp chồng lên nhau như một trò chơi xếp hình khổng lồ. Nhìn từ xa, toàn bộ công trình gợi liên tưởng đến một quả đồi nhân tạo nhiều tầng, nhưng khi tiến lại gần, người xem mới nhận ra đây là Huaxing Times Plaza cao 25 tầng, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trong cùng một tổ hợp.

Thay vì sở hữu mặt đứng phẳng và các tầng xếp chồng đồng đều như phần lớn cao ốc hiện nay, Huaxing Times Plaza được thiết kế theo dạng khối tam giác với chiều rộng thu hẹp dần khi vươn lên cao. Chính cách giật cấp liên tục này khiến toàn bộ công trình trông như một bậc thang khổng lồ đang từng bước "leo" lên bầu trời, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng. Quan sát ở cự ly gần, mỗi tầng đều được bố trí khoảng sân mở và lối đi riêng, khiến các khối nhà vừa tách biệt vừa kết nối với nhau. Nhờ đó, công trình gợi liên tưởng đến những thửa ruộng bậc thang bằng bê tông giữa lòng đô thị, vừa độc đáo về mặt hình thức, vừa tạo nên không gian mở hiếm thấy ở các tòa nhà cao tầng.

Từ trên cao, toàn bộ khối kiến trúc hiện lên theo dạng ziczac với các sân thượng liên tiếp nối nhau bằng hệ thống cầu thang ngoài trời. Không gian này vừa đóng vai trò kết nối giữa các tầng, vừa có thể tận dụng làm nơi "chill" hoặc sinh hoạt chung cho cư dân.

Không chỉ khác biệt ở kết cấu, Huaxing Times Plaza còn gây ấn tượng nhờ lớp vẽ graffiti phủ kín mảng tường bên ngoài. Những mảng màu rực rỡ, hình vẽ đường phố và các dòng chữ nghệ thuật khiến tòa nhà như được khoác lên một lớp áo đầy màu sắc trẻ trung, phóng khoáng và có gu, khác hẳn những chung cư cao tầng thường thấy.

Sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật đường phố đã biến nơi đây thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ tại Nam Ninh. Nhiều người tìm đến chỉ để leo từng tầng cầu thang, chụp ảnh hoặc ngắm cảnh thành phố từ các khoảng sân mở.

Bên cạnh thiết kế và phong cách kiến trúc độc đáo, Huaxing Times Plaza còn được đánh giá cao nhờ những giá trị thực tiễn mà công trình mang lại. Hệ thống cầu thang ngoài trời rộng rãi, kết nối liên tục từ tầng thấp lên tầng cao không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn đóng vai trò như một lối di chuyển bổ sung cho toàn bộ tòa nhà. Trong trường hợp khẩn cấp, đây được xem là giải pháp thoát hiểm trực quan, giúp người sử dụng dễ dàng định hướng và tiếp cận lối ra hơn so với những công trình chỉ phụ thuộc vào lõi thang bên trong. Đáng chú ý, yếu tố an toàn này được lồng ghép khéo léo vào tổng thể kiến trúc mà không làm mất đi vẻ hiện đại hay tính thẩm mỹ của công trình. Ngược lại, chính những bậc giật cấp cùng các khoảng sân mở đã trở thành dấu ấn nhận diện, giúp Huaxing Times Plaza nổi bật giữa hàng loạt cao ốc trong khu vực.

Theo Sohu, một số tiểu thương đang kinh doanh bên trong Huaxing Times Plaza cho biết trước đây lượng khách tìm đến công trình này không nhiều, chủ yếu là người dân sinh sống trong khu vực. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi loạt video ghi lại kiến trúc giật cấp độc đáo của tòa nhà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ một tổ hợp thương mại khá yên ắng, Huaxing Times Plaza nhanh chóng trở thành địa điểm được nhiều du khách tìm đến để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian bên trong.

Sự nổi tiếng bất ngờ cũng mang lại thêm sức sống cho hoạt động kinh doanh tại đây. Lượng người ghé thăm tăng lên giúp các cửa hàng, quán ăn và dịch vụ trong tòa nhà có thêm cơ hội tiếp cận khách mới, đồng thời khiến công trình dần trở thành một điểm nhấn du lịch mới của Nam Ninh. Không ít du khách cho biết họ bị thu hút bởi cảm giác vừa như đang bước trong một trung tâm thương mại, vừa như đi dạo trên những “ruộng bậc thang” bằng bê tông giữa lòng thành phố. Chính trải nghiệm khác lạ này đã giúp Huaxing Times Plaza vượt ra khỏi chức năng của một cao ốc thông thường để trở thành nơi tham quan, check-in được nhiều người nhắc đến.