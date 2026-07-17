Không chỉ có Cúp Vàng và 50 triệu USD, FIFA tung "siêu phẩm" giới hạn đặc biệt cho các nhà vô định, đồng thời khiến cả thế giới săn lùng

Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá và khoản tiền thưởng 50 triệu USD, đội tuyển vô địch World Cup 2026 sẽ còn nhận thêm một phần thưởng đặc biệt từ FIFA. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Thế giới trao nhẫn vô địch dành riêng cho nhà đăng quang.

Theo thông báo của FIFA, chỉ có 30 chiếc nhẫn được chế tác dành cho các thành viên của đội vô địch, bao gồm cầu thủ và ban huấn luyện. Sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), đội trưởng cùng HLV sẽ được trao những chiếc nhẫn phiên bản tạm thời để đánh dấu chiến tích.

Phiên bản chính thức sẽ được cá nhân hóa theo từng người nhận và trao trong một buổi lễ sau đó. Mỗi chiếc nhẫn đều được chế tác theo kích cỡ riêng và đi kèm giấy chứng nhận xác thực.

Ảnh: FIFA

FIFA cho biết bộ sưu tập nhẫn được sản xuất với số lượng giới hạn 2.026 chiếc, tương ứng với năm diễn ra World Cup 2026. Trong đó, chỉ 30 chiếc thuộc về đội tuyển vô địch, còn 1.996 chiếc sẽ được mở bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Giá bán hiện vẫn chưa được công bố.

Thiết kế của chiếc nhẫn mang đậm dấu ấn World Cup. Một mặt khắc hình chiếc cúp vô địch FIFA World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được tùy chỉnh theo bản sắc của đội tuyển đăng quang. Đây được xem là món quà lưu niệm độc quyền dành cho những người góp công đưa đội tuyển lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới.

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Ý tưởng trao nhẫn vô địch vốn không xa lạ trong thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ. Những giải đấu như Super Bowl của NFL, NBA, World Series của MLB hay Stanley Cup của NHL đều có truyền thống trao nhẫn cho các nhà vô địch nhằm ghi dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của vận động viên và ban huấn luyện.

Việc FIFA đưa hình thức vinh danh này vào World Cup được xem là bước đi mới trong cách tôn vinh đội vô địch. Không chỉ sở hữu chiếc cúp vàng danh giá và khoản thưởng 50 triệu USD, đội đăng quang World Cup 2026 sẽ trở thành tập thể đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới nhận bộ nhẫn vô địch do FIFA phát hành.

Điều đó cũng đồng nghĩa, đội chiến thắng trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ ghi thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành chủ nhân đầu tiên của phần thưởng chưa từng xuất hiện trong hơn 90 năm lịch sử World Cup.



