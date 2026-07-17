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Chuyện gì xảy ra với Trấn Thành?

| | Lifestyle

Nam nghệ sĩ tiết lộ tình trạng của bản thân, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Trấn Thành mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bất lực trước một thay đổi mà chính anh cũng chưa thể lý giải. Nam nghệ sĩ cho biết dạo gần đây, anh gần như không thể học thuộc trọn vẹn một bài hát mới, dù đã dành thời gian đọc lời và luyện tập giống hệt cách mình từng làm nhiều năm trước.

Điều khiến Trấn Thành ngạc nhiên là trước đây, anh có thể ghi nhớ rất nhanh những ca khúc quốc tế của các diva như: Celine Dion, Mariah Carey hay Whitney Houston. Theo lời nam MC, không chỉ thuộc từng bài hát riêng lẻ, anh còn nhớ gần như nguyên vẹn cả album, dù đó đều là những ca khúc tiếng Anh có giai điệu và ca từ không hề đơn giản.

Thế nhưng hiện tại, việc ghi nhớ lời của một bài hát mới lại trở thành thử thách. Trong bài đăng, Trấn Thành lần lượt tự đặt ra nhiều giả thiết. Anh cho rằng nguyên nhân không đến từ việc quá bận rộn bởi vẫn dành thời gian ngồi học lời bài hát như trước. Cũng không phải vì thiếu hứng thú, bởi anh vẫn thường xuyên nghe và yêu thích âm nhạc của nhiều nghệ sĩ trẻ như: Grey D, tlinh hay Wren Evans.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của Trấn Thành đã nhận về lượng tương tác lớn, với nhiều bình luận hài hước và đồng cảm từ người hâm mộ

Nam MC cũng dành lời khen cho thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ trẻ khi cho rằng nhiều ca khúc hiện nay có ca từ chỉn chu, giàu cảm xúc và không hề hời hợt. Bản thân anh vẫn cảm nhận được giai điệu, vẫn ngân nga hát theo được, nhưng càng cố học lại càng khó nhớ trọn vẹn phần lời.

Sau khi loại trừ nhiều khả năng, Trấn Thành hài hước kết luận rằng có lẽ nguyên nhân đơn giản nhất lại là... tuổi tác. "Hay do già rồi đầu nó chậm và ngu đi hả? Chắc cái này quá! ", nam nghệ sĩ dí dỏm viết, đồng thời hỏi người hâm mộ liệu có ai gặp tình trạng tương tự hay không.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết họ cũng thường xuyên rơi vào cảnh vừa đọc xong đã quên, khó ghi nhớ lời bài hát hoặc không còn khả năng thuộc nhanh như thời còn trẻ.

Một tài khoản bình luận hài hước: "Hậu Covid ăn hay chưa ăn còn quên, huống chi lyrics anh ơi". Người khác lại ví von: "Do tràn bộ nhớ đó anh. Em còn không nhớ hôm nay mình đã uống thuốc bổ não hay chưa".

Không ít cư dân mạng cũng tranh thủ "chẩn đoán vui" cho Trấn Thành. Có người cho rằng đây đơn giản là dấu hiệu của tuổi tác khiến khả năng ghi nhớ và tập trung giảm dần theo thời gian.

Một số bình luận còn nhắc đến tình trạng rối loạn nội tiết hoặc suy giảm testosterone ở nam giới như một cách pha trò, bởi đây là những yếu tố đôi khi được cho là có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và sự tập trung. Tuy nhiên, những ý kiến này chỉ mang tính hài hước từ cộng đồng mạng, không phản ánh tình trạng sức khỏe thực tế của nam nghệ sĩ.

Thực tế, Trấn Thành vẫn đang duy trì cường độ làm việc cao với nhiều vai trò khác nhau, từ MC, diễn viên đến đạo diễn và nhà sản xuất. Anh là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt, đồng thời ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với loạt tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Bố già , Nhà bà Nữ , Mai , Bộ tứ báo thủ và gần nhất là Thỏ ơi!! . Trong đó, Mai từng vượt mốc 551 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất.

Chỉ từ một dòng tâm sự rất đời thường, Trấn Thành đã mở ra cuộc trò chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội. Bởi cảm giác "đọc mãi không thuộc", "vừa nhớ đã quên" hay khả năng tiếp nhận thông tin không còn nhanh như trước là điều không ít người từng trải qua khi áp lực công việc gia tăng hoặc tuổi tác dần thay đổi.

Chính sự gần gũi và tự trào của nam nghệ sĩ đã khiến câu chuyện nhỏ này nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Ảnh: FBNV

Trấn Thành bức bối đăng status gần 300 chữ

Theo Hân Ly

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