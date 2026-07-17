Paris Tiên được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Loạt ảnh đeo nhẫn kim cương size khủng gây chú ý, hôn nhân bí ẩn

Paris Tiên đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm sau khi góp mặt trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và thần thái cuốn hút giúp cô nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Paris Tiên lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: TC Candler

Cũng từ đây, hàng loạt thông tin về Paris Tiên được "đào" lại, và gây tò mò. Trái ngược với những hình ảnh cá nhân trên trang cá nhân, cuộc sống riêng của cô lại kín tiếng đến mức gần như không có nhiều thông tin.

Đặc biệt, danh tính chồng, gia thế của Paris Tiên nhiều năm qua, vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Nếu gõ tên Paris Tiên trên các hội nhóm hay diễn đàn, không khó để bắt gặp những bài đăng "xin info" về gia thế của cô. Khi có nhiều thông tin chồng Paris Tiên là đại gia, doanh nhân, song không tiết lộ danh tính, làm trong lĩnh vực gì, giàu đến đâu.

Xoay quanh đó cũng có nhiều lời đồn như Paris Tiên đã kết hôn từ đầu những năm 2000, gia đình chồng thuộc giới thượng lưu. Tuy nhiên, đến nay tất cả vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán và chưa từng được người trong cuộc xác nhận. Bản thân Paris Tiên cũng chưa bao giờ lên tiếng về những thông tin này.

Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Paris Tiên đăng tải hình ảnh con trai lớn, có chia sẻ về mẹ chồng, nhắc đến chồng nhưng không đăng ảnh. Chính điều này càng khiến cuộc sống riêng của người đẹp trở thành một trong những "bí ẩn" được cư dân mạng nhắc đến nhiều năm qua.

Chỉ biết rằng Paris Tiên SN 1974, ở tại Đà Lạt, từng có thời gian làm tiếp viên hàng không trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Hiện người đẹp định cư tại Melbourne (Úc), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, kính mắt, làm mẫu ảnh,...

Trang cá nhân của Paris Tiên lại ngập tràn hình ảnh về công việc, thời trang,...

Khó tin đây là nhan săc ở tuổi 52.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là nhan sắc mà còn là loạt phụ kiện xuất hiện trong mỗi khung hình.

Chỉ cần "zoom" nhẹ cũng dễ dàng nhận ra chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn luôn được Paris Tiên đeo trên tay, đi cùng hoa tai và dây chuyền đính kim cương nổi bật. Dù chưa từng chia sẻ về giá trị của những món trang sức này, nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi trầm trồ trước độ "lấp lánh" trong từng bức ảnh.

Đếm không hết những khung hình Paris Tiên đeo kim cương cỡ bự, sáng choang.

Từ những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu đến các khoảnh khắc đời thường như ngồi trên xe với ly cà phê mang đi hay dạo phố, Paris Tiên đều giữ hình ảnh sang trọng và có gu. Thời gian gần đây, cô chuyển sang mái tóc ngắn, mang đến diện mạo trẻ trung, cá tính hơn nhưng vẫn giữ được thần thái cuốn hút.

Có lẽ cũng bởi vậy mà dù không hoạt động trong làng giải trí, Paris Tiên vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và thường xuyên nhận được lời khen về phong cách sống lẫn gu thẩm mỹ.

Có lẽ cũng bởi vậy mà dù không hoạt động trong làng giải trí, Paris Tiên vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và thường xuyên nhận được lời khen về gu thẩm mỹ.

Một số hình ảnh đời thường của Paris Tiên.



