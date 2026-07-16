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Cựu tiếp viên hàng không Việt vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Biết tuổi thật sẽ sốc!

| | Lifestyle

Đây là gương mặt không xa lạ với giới nhà giàu Việt, nhiều sao hạng A có mối quan hệ thân thiết với nhân vật này.

Mới đây, TC Candler tiếp tục công bố đợt đề cử mới của hạng mục 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Một đại diện Việt Nam có tên Paris Tiên xuất hiện trong danh sách lần này nhận về nhiều sự quan tâm.

Theo hình ảnh do TC Candler đăng tải, Paris Tiên được xếp cạnh nữ diễn viên kiêm người mẫu Lydia Chebout (Algeria) và Karina (aespa). Bên cạnh, còn các đại diện đến từ Albania, Mỹ và Trung Quốc. Sự xuất hiện của Paris Tiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi trước nay cô vốn không phải gương mặt quen thuộc trên truyền thông hay hoạt động trong làng giải trí.

Paris Tiên lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: TC Candler

Chính điều này càng khiến dân mạng tò mò về danh tính của người đẹp. Paris Tiên là ai?

Theo thông tin được TC Candler giới thiệu, Paris Tiên hiện là doanh nhân, CEO kiêm người mẫu.

Thực tế, trước khi xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler, Paris Tiên đã sở hữu một lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trên Instagram, cô sở hữu hơn 209N người theo dõi, trong khi Facebook cũng có hơn 100N follower.

Paris Tiên sở hữu nhan sắc cùng thần thái cỡ này.

Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh thời trang hay các bộ ảnh mang phong cách sang trọng, hiện đại. Thời gian gần đây, cô gây chú ý khi chuyển sang mái tóc ngắn, mang đến diện mạo cá tính và trẻ trung hơn.

Paris Tiên quê ở Đà Lạt, từng có thời gian làm tiếp viên hàng không trước khi chuyển sang kinh doanh. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang thời thượng, Paris Tiên từng được biết đến như một trong những fashionista đời đầu trên mạng xã hội. Dù sinh sống chủ yếu ở nước ngoài và không tham gia các hoạt động giải trí, cô vẫn được nhiều netizen trong nước yêu thích.

Từ nhiều năm trước, khi kết hôn với chồng doanh nhân, Paris Tiên rời công việc tiếp viên hàng không và chuyển sang định cư tại Melbourne (Úc). Hiện cô có cuộc sống khá kín tiếng bên chồng và các con.

Trên trang cá nhân, cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình mà chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc về công việc, du lịch và phong cách sống.

Trang cá nhân của Paris Tiên chủ yếu là công việc, các bộ hình.

Dạo này cô cắt tóc ngắn.

Ít ai biết rằng Paris Tiên sinh năm 1974. Như vậy, năm nay cô đã 52 tuổi. Song, ngoại hình của Paris Tiên lại khiến không ít người nhầm tưởng cô chỉ 25. Làn da căng mịn, gương mặt thanh tú, vóc dáng săn chắc cùng thần thái sang trọng giúp cô gần như không để lộ dấu vết của tuổi tác.

Nhìn nền tảng mạng xã hội cá nhân của Paris Tiên là thấy rõ cô đẹp từ trước đến nay, và luôn duy trì hình ảnh chỉn chu với phong cách thời trang hiện đại, nữ tính nhưng không kém phần cá tính.

Visual sang - xịn của Paris Tiên.

Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng cũng là điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Paris Tiên sở hữu thân hình săn chắc, đôi chân thon dài và tỷ lệ cơ thể cân đối.

Cô chăm chỉ tập luyện thể thao để giữ vóc dáng đẹp.

Ở tuổi 52 và đã là mẹ của hai con, Paris Tiên vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Chính điều đó khiến việc cô góp mặt trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV

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Theo Trần Hà

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