Một lần ngủ mơ đã tạo ra cái tên "Nike" nổi tiếng như thế nào?

Từ sân tennis đến phòng gym hay cả trong outfit đi làm hàng ngày, nếu để ý chắc hẳn bạn sẽ thấy một hoặc thậm chí là nhiều chiếc logo Nike vụt qua trước mắt. Với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, Nike là một trong những thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng nhất thế giới.

Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau cái tên 4 ký tự như bây giờ, Nike từng có một cái tên khác. Thậm chí, "Nike"cũng không phải cái tên do 2 nhà sáng lập - Phil Knight và Bill Bowerman, nghĩ ra.

Nike từng là “BRS” (Blue Ribbon Sports)

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1964 khi Phil Knight và huấn luyện viên điền kinh Bill Bowerman cùng thành lập một công ty mang tên Blue Ribbon Sports (BRS). Thời điểm đó, công ty chủ yếu nhập khẩu và phân phối giày chạy của thương hiệu Onitsuka Tiger từ Nhật Bản tại thị trường Mỹ.

Phil Knight và Bill Bowerman (Nguồn: Pinterest)

Trong cuốn hồi ký Shoe Dog của Phil Knight, BRS ban đầu chưa hề sản xuất giày mang thương hiệu riêng. Mục tiêu của công ty khi ấy đơn giản là bán những đôi giày chạy chất lượng với giá hợp lý đến tay các vận động viên Mỹ. Tuy nhiên, đến đầu những năm 1970, mối quan hệ hợp tác giữa Blue Ribbon Sports và Onitsuka Tiger dần rạn nứt.

Phil Knight quyết định xây dựng một thương hiệu độc lập thay vì chỉ làm nhà phân phối. Điều đó cũng đồng nghĩa công ty cần một cái tên hoàn toàn mới.

Và điều thú vị là người nghĩ ra cái tên "Nike" lại không phải Phil Knight hay Bill Bowerman. Người đề xuất cái tên này là Jeff Johnso - Nhân sự fulltime đầu tiên của BRS. Johnson vốn phụ trách bán hàng, chăm sóc khách hàng và làm rất nhiều công việc khác nhau trong giai đoạn công ty mới thành lập. Ông kể rằng mình đã mơ thấy cái tên Nike vào một đêm, rồi gọi điện cho Phil Knight để đề xuất dùng đó làm tên thương hiệu.

Phil Knight ban đầu không quá hào hứng. Trong hồi ký, ông thừa nhận mình chưa thực sự thích cái tên này nhưng thời gian lúc đó quá gấp. Công ty chuẩn bị tung ra lô giày đầu tiên dưới thương hiệu mới, bao bì và tài liệu đều cần được in ngay. Sau khi cân nhắc nhiều phương án nhưng chưa tìm được lựa chọn nào tốt hơn, Knight quyết định chấp nhận đề xuất của Johnson.

Nike nghĩa là gì?

Theo bách khoa toàn thư Encyclopaedia Britannica, Nike là nữ thần Chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp. Bà thường được khắc họa với đôi cánh lớn, biểu tượng cho tốc độ, sức mạnh và khả năng mang lại vinh quang.

Điều này cũng lý giải vì sao cái tên Nike đặc biệt phù hợp với một thương hiệu thể thao. Thay vì đặt tên theo người sáng lập hay mô tả sản phẩm, Nike chọn một biểu tượng đại diện cho điều mà mọi vận động viên đều hướng tới: Chiến thắng.

Không chỉ tên mà ngay cả logo "Swoosh" của thương hiệu này cũng được thiết kế với cảm hứng từ đôi cánh của nữ thần Nike. Theo website chính thức của Nike, biểu tượng này được sinh viên thiết kế Carolyn Davidson thực hiện năm 1971 với mức thù lao chỉ 35 USD vào thời điểm đó.

Ảnh minh họa (Nguồn: RTE)

Nhìn lại lịch sử, điều thú vị là Phil Knight từng không xem Nike là lựa chọn hoàn hảo. Trong cuốn sách Shoe Dog, ông kể rằng lúc ấy mình chỉ nghĩ: "Tôi không thích cái tên này lắm, nhưng rồi chúng ta sẽ quen thôi". Và thực tế đúng như vậy.

Đôi khi, thành công của một thương hiệu không đến từ việc tìm được cái tên "hoàn hảo" ngay từ đầu, mà nằm ở cách doanh nghiệp kiên trì xây dựng ý nghĩa cho cái tên đó qua từng sản phẩm, từng chiến dịch và từng câu chuyện suốt nhiều thập kỷ.