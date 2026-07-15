Sự thật ít người biết về cái tên Adidas, suýt chút nữa là “Addas” rồi!

Trong tủ giày, tủ quần áo, hộp đựng tất hay trên giá treo mũ lưỡi trai của nhiều người, khả năng cao đều có ít nhất một món đồ mang đến từ thương hiệu Adidas. Sau hơn 75 năm phát triển, Adidas đã trở thành cái tên quen thuộc đến mức ngay cả khi trong nhà chẳng có món đồ nào của Adidas, thì ai cũng biết, ai cũng từng nhìn thấy thương hiệu này, đơn giản vì nó có mặt ở khắp nơi.

Thế nhưng giờ mà hỏi: “Adidas nghĩa là gì?”, thì không phải ai cũng biết.

Những đồn đoán về cách giải nghĩa tên thương hiệu này từng là chủ đề hot trên các diễn đàn như Quora, Reddit. Có người nghĩ Adidas là viết tắt của câu "All Day I Dream About Sports" (Cả ngày chỉ mơ về thể thao), hoặc "All Day I Dream About Soccers" (Cả ngày chỉ mơ về bóng đá). Nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Adidas không phải 1 từ viết tắt.

Vậy “Adidas” là gì?

Nguồn gốc của tên thương hiệu này thực ra đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà đa số mọi người hình dung: “Adidas” được ghép từ biệt danh và họ của người sáng lập thương hiệu - Adolf Dassler.

Adolf Dassler sinh năm 1900 tại thị trấn Herzogenaurach của nước Đức. Thuở nhỏ, ông thường được gia đình, bạn bè gọi bằng biệt danh "Adi".

Adolf Dassler

Ngay từ khi còn trẻ, Adolf Dassler đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và chế tạo giày thể thao. Ông tin rằng một đôi giày phù hợp không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn có thể giúp vận động viên cải thiện thành tích, vì vậy luôn tìm cách lắng nghe ý kiến của người sử dụng để liên tục hoàn thiện sản phẩm.

Sau Thế chiến II, Adolf Dassler quyết định thành lập công ty riêng. Khi ấy, điều cần làm đầu tiên là tìm một cái tên đủ khác biệt để đăng ký thương hiệu. Thay vì nghĩ đến một từ ngữ mang tính biểu tượng hay cố gắng tạo ra một cái tên thật kêu, ông chọn cách đơn giản nhất: lấy "Adi" - biệt danh của mình, ghép với ba chữ cái đầu trong họ "Dassler", và thế là thương hiệu “Adidas” ra đời.

Suýt chút nữa thì chúng ta đã có thương hiệu “Addas” thay vì “Adidas”

Ban đầu, Adolf Dassler muốn sử dụng tên "addas" cho thương hiệu của mình chứ không phải là “Adidas”. Danh thiếp và một số mẫu giày đầu tiên thậm chí đã được in logo “Addas”. Tuy nhiên, khi tiến hành đăng ký thương hiệu, cái tên bị từ chối vì quá giống với một nhãn hiệu khác đã tồn tại. Sau đó, Adolf Dassler mới quyết định ghép biệt danh ở nhà của mình với ba chữ cái đầu tiên trong họ, để tạo thành thương hiệu “Adidas”.

Adidas từng là “Addas”

Điều thú vị là dù không mang ý nghĩa cầu kỳ, Adidas lại đáp ứng gần như đầy đủ những yếu tố mà ngày nay nhiều chuyên gia xây dựng thương hiệu đánh giá cao. Nó ngắn gọn, chỉ gồm sáu chữ cái, dễ phát âm ở nhiều ngôn ngữ, dễ ghi nhớ.

Theo các tài liệu lịch sử do Adidas công bố, Adolf Dassler chưa bao giờ xem việc nghĩ ra một cái tên ấn tượng là ưu tiên hàng đầu. Điều ông quan tâm là chất lượng của từng đôi giày. Ông thường xuyên gặp các vận động viên để hỏi về cảm giác khi thi đấu, độ bám của đế giày, trọng lượng hay sự thoải mái khi mang trong thời gian dài. Mỗi góp ý đều được đưa trở lại xưởng để tiếp tục chỉnh sửa. Chính tư duy lấy người sử dụng làm trung tâm này đã trở thành nền tảng cho quá trình phát triển của Adidas suốt nhiều thập kỷ sau đó.