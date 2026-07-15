Choáng với doanh thu 1,5 tỷ đồng/tháng của một ca sĩ Việt

MCK vô tình để lộ dữ liệu của kênh YouTube khi mở điện thoại, phát MV Xa xôi trên màn hình concert Những thành phố mơ màng. Nhiều khán giả "choáng" khi thấy doanh thu ước tính của nam rapper trong một tháng qua ở mức 62.000 USD (trên dưới 1,5 tỷ đồng). Qua loạt bài đăng trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi về chuyện doanh thu âm nhạc của các nghệ sĩ.

Con số 62.000 USD hiển thị trong kênh YouTube của MCK chỉ là doanh thu ước tính. Khoản tiền sau cùng chảy về túi chủ nhân tài khoản MCK/Nger sẽ hao hụt nhiều phần, vì kênh phải chia doanh thu cho đối tác được ủy quyền quản lý, khai thác nội dung số. MCK cũng đầu tư nhiều để tạo ra nội dung, trước khi phát hành công khai và nhận lại doanh thu tính theo chuyển đổi view - lượt nhấp vào quảng cáo.

"Hiện tượng nhạc số" của Vpop

Với một nghệ sĩ nắm trong tay chục bản hit đình đám như MCK, doanh thu tiền tỷ từ YouTube, các nền tảng nhạc số không phải điều khó lý giải. Nam rapper vừa phát hành album quy tụ hơn 30 ca khúc, có sản phẩm vượt mốc 6 triệu view, nhiều ca khúc hơn một triệu view và thấp nhất tính bằng vài trăm nghìn view.

Album HVL giúp MCK thu về dòng tiền mới trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy đề xuất kênh, đưa tương tác của khán giả về các MV cũ.

Trong chu kỳ một tháng gần nhất (thường tính trong 28 ngày), kênh YouTube của MCK hút hơn 78 triệu lượt xem. YouTube sẽ trả tiền cho mỗi 1.000 lượt xem (RPM) dựa trên số lượt quảng cáo hiển thị. RPM trung bình cho thể loại giải trí, âm nhạc tại Việt Nam dao động khoảng 0,3-0,8 cho 1.000 lượt xem (tương đương khoảng 7-20 triệu đồng cho mỗi một triệu lượt xem).

MCK trong show mới nhất.

Nam rapper đã tạo hit từ album đầu tay 99% . Ở đó, loạt ca khúc như Thôi em đừng đi, Tại vì sao, Nghe như tình yêu (remake)... vẫn tăng trưởng view đều. Trước khi tung album HVL , MCK thỉnh thoảng phát hành các bản nhạc lẻ, sản xuất theo kiểu remake và đều thống trị danh sách thịnh hành nhạc Việt.

YouTube chỉ là một phần trong doanh thu MCK kiếm được từ nhạc số. Nguồn thu từ các nền tảng nhạc số, đặc biệt là Spotify của MCK cũng rất cao, khi nam rapper có 1,5 triệu người nghe hàng tháng. Từng track nhạc tách lẻ của rapper sinh năm 1999 hiện diện ở mạng xã hội cũng mang về doanh thu. Hàng nghìn sản phẩm phái sinh từ ca khúc của MCK cũng sẽ được claim (truy) doanh thu về chính chủ.

Đó là vị thế của rapper hàng đầu, là một trong những nghệ sĩ gen Z "tạo trend" tốt nhất hiện tại của nhạc Việt. MCK tung nhạc đến đâu, thắng đến đó, nhanh chóng bao phủ các nền tảng và duy trì sức hút trong thời gian rất lâu. Ê-kíp của nam rapper đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát Content ID trên YouTube và bản quyền âm nhạc ở đa nền tảng khác. Vì thế, doanh thu chính vẫn chủ yếu đổ dồn vào MCK.

Nhạc Việt chấn chỉnh "lề, lối", ca sĩ trẻ ngày càng có đất diễn

MCK là trường hợp dị của nhạc Việt. Anh vừa xuất hiện trở lại ở concert Những thành phố mơ màng sau 2 năm vắng bóng sân khấu. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra về định hướng sự nghiệp chẳng giống ai của MCK. Một trong những kịch bản thuyết phục là nam rapper đang làm quá tốt việc khai thác doanh thu nhạc số. Anh tập trung làm nhạc, sau 1-2 năm phát hành album đến 30 bài như HVL và xoay vòng kiếm tiền trên nền tảng số.

MCK nói riêng và những rapper/ca sĩ/nhạc sĩ/nhà sản xuất gen Z nói chung được hưởng lợi so với thế hệ tiền bối, là họ hoạt động ở thị trường nhạc Việt dần chuẩn hóa quy trình. Vài năm gần đây, các label âm nhạc lớn, các đơn vị sub-label (làm trung gian giữa nghệ sĩ và label) xuất hiện ồ ạt, tìm tới nghệ sĩ Việt để thực hiện cú bắt tay đôi bên cùng có lợi.

Bên cạnh đó là một loạt đơn vị nắm giữ network (cms YouTube) để hỗ trợ nghệ sĩ bật Content ID, khai thác, tối ưu nội dung trên nền tảng YouTube.

MCK tập trung làm nhạc, ít chạy show.

Chuyện nghệ sĩ Việt kiếm tiền từ âm nhạc thuần túy (phát hành, lấy về doanh thu), đủ để xoay vòng đầu tư hoặc có lợi nhuận, từng là khái niệm viển vông. Đến khi thị trường chuyên nghiệp hóa, xuất hiện nhiều đơn vị chuyên môn để đồng hành, ca sĩ Việt đã giải bài toán làm cách nào để phát hành nhạc chuẩn chỉ, sau đó tối ưu ở việc khai thác doanh thu.

Quan trọng hơn hết, nghệ sĩ Việt giải được bài toán nhức nhối về chuyện xâm phạm bản quyền, dẫn đến hao hụt doanh thu.

Thế hệ nghệ sĩ gen Z đổ xô làm album, hoặc phát hành single (sản phẩm đơn lẻ) dồn dập. Họ ưu tiên cho việc làm dày cho nhạc để phát hành trên YouTube, các nền tảng nhạc số. Nếu một bài hát thành hit, sẽ kéo theo cả kho tăng trưởng lượt nghe/lượt xem.

Đông đảo nghệ sĩ thế hệ mới đã sống khỏe bằng dòng tiền từ lượt nghe/lượt xem. Họ không còn áp lực phải xây dựng hình ảnh để tìm dòng tiền từ quảng cáo, chạy show. Thực tế, đông đảo ca sĩ/gen Z không quá nổi tiếng nhưng đã có sản phẩm dẫn đầu "top trending", hiện diện ở các danh sách phát quan trọng ở Spotify.

Họ giải quyết bài toán khó khăn đầu tiên cho đoạn khởi đầu sự nghiệp - kiếm được tiền từ âm nhạc để nuôi đam mê âm nhạc. Sau đó, khi đã có kinh phí, họ bắt đầu tập trung xây dựng hình ảnh, truyền thông. Và đỉnh cao của thị trường lúc này là những nghệ sĩ vừa mạnh về hình ảnh, vừa có thành tích nhạc số ấn tượng.

Trở lại với con số 62.000 USD doanh thu/tháng của MCK, đó chính là thước đo cho một "Hit maker" của thị trường hiện tại, những nghệ sĩ thế hệ mới làm đảo lộn cục diện thị trường bằng việc họ kiêm cả vai trò sáng tác. Chính vì khả năng tự sáng tác, thậm chí là tham gia sản xuất âm nhạc của nghệ sĩ gen Z, họ cho "ra lò" ca khúc với tốc độ rất nhanh, không tốn nhiều tiền đầu tư nhưng có tiềm năng mang về doanh thu khủng.