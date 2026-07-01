Phim Việt - Hàn quy tụ dàn ekip "khủng": Biên kịch bom tấn 13 triệu vé và giám đốc hình ảnh của Itaewon Class cùng góp mặt

Đằng sau một dự án điện ảnh không chỉ là quy mô đầu tư hay kỳ vọng doanh thu phòng vé, mà còn là dấu ấn của những người đứng sau máy quay. Với "Mẹ ơi, về nhà" (Here I Am) , ê-kíp sản xuất quy tụ nhiều tên tuổi từng góp mặt trong các tác phẩm ăn khách của Hàn Quốc và châu Á, lựa chọn khai thác câu chuyện về người trẻ nhập cư, khủng hoảng bản sắc và tình mẫu tử thay vì đi theo công thức phim thương mại quen thuộc.

Quy tụ dàn biên kịch, đạo diễn hình ảnh từng đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách

Khác với nhiều dự án hợp tác Việt - Hàn thiên về yếu tố hài hước hoặc lãng mạn, Mẹ ơi, về nhà lựa chọn khai thác cuộc sống của những người nhập cư và những người trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa. Đây được xem là hướng đi nhiều thách thức nhưng cũng tạo nên sự khác biệt của bộ phim.

Đứng sau kịch bản là sự kết hợp của hai biên kịch có nhiều dấu ấn tại thị trường châu Á. Kim Seong Tae là người chấp bút cho bộ phim 12:12 The Day – tác phẩm từng bán hơn 13 triệu vé tại Hàn Quốc. Đồng hành cùng ông là biên kịch G.A.R, người từng ghi dấu ấn với bộ phim Stand By Me tại thị trường Trung Quốc.

Theo ê-kíp sản xuất, sự kết hợp giữa kinh nghiệm xây dựng các câu chuyện giàu kịch tính của Kim Seong Tae và góc nhìn hiện đại của G.A.R được kỳ vọng tạo nên một kịch bản vừa giàu cảm xúc vừa gần gũi với khán giả trẻ.

Ở phần hình ảnh, bộ phim có sự tham gia của Giám đốc hình ảnh Choi Yun Man, người đứng sau nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Itaewon Class, My Mister hay Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Trong khi đó, vai nam chính Huy Hoàng do Lee Yi Kyung đảm nhận. Nam diễn viên vốn được biết đến với hình ảnh hài hước trên màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời là con trai của lãnh đạo cấp cao Tập đoàn LG. Tuy nhiên, trong Mẹ ơi, về nhà , anh lựa chọn hóa thân thành một thanh niên mồ côi, nghèo khó và mang nhiều tổn thương khi sống nơi đất khách.

Câu chuyện về người mẹ trở thành điểm tựa của bộ phim

Theo ê-kíp, điều khiến nhiều thành viên nhận lời tham gia dự án không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn đến từ chiều sâu của câu chuyện, đặc biệt là hình tượng người mẹ.

Nhà sản xuất điều hành Ahn Chul Ho, người từng tham gia sản xuất bộ phim Điều ước cuối của tù nhân 2037 – tác phẩm đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng tại Việt Nam năm 2022 – cho biết ông bị thuyết phục bởi thông điệp nhân văn mà bộ phim muốn truyền tải.

Ông chia sẻ: "Một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ tượng trưng cho hiện thực nghiệt ngã, còn tấm lòng của người mẹ – một bà mẹ đơn thân người ngoại quốc – cưu mang đứa trẻ ấy chính là sự cứu rỗi và hy sinh. Việc một người phụ nữ đang chật vật mưu sinh nơi đất khách vẫn quyết định cưu mang một sinh linh xa lạ là hiện thân của tình người và sự hy sinh."

Bộ phim theo chân Huy Hoàng – chàng trai lớn lên trong nhiều mặc cảm và lạc lõng. Chỉ đến khi ôm hũ tro cốt của mẹ trở về Việt Nam, anh mới dần nhận ra phía sau hình ảnh người mẹ tảo tần là cả một tuổi trẻ với những ước mơ và khát vọng từng bị gác lại.

Theo nhà sản xuất, đây cũng là thông điệp trung tâm của bộ phim: giữa nhịp sống hiện đại với áp lực mưu sinh và những khoảng trống tinh thần, tình yêu vô điều kiện của người mẹ vẫn là điểm tựa giúp con người tìm lại chính mình.

Ahn Chul Ho cho biết câu nói "Cảm ơn vì đã làm mẹ của con" chính là lời tri ân mà nhân vật Huy Hoàng muốn gửi đến người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì con.

Chia sẻ về áp lực phòng vé, vị nhà sản xuất nhìn nhận điện ảnh luôn là lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao.

"Làm điện ảnh là một cuộc đua vô cùng khắc nghiệt, không có chỗ cho tất cả cùng chiến thắng. Những khoảnh khắc thất bại luôn chực chờ phía trước. Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng sự thất bại đó sẽ không đến với lần này," ông nói.

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Theo Ahn Chul Ho, Mẹ ơi, về nhà là bộ phim phù hợp để khán giả thưởng thức cùng bạn bè hoặc người thân, nhưng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nếu được xem cùng cha mẹ.

Với sự tham gia của đội ngũ sản xuất từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc cùng câu chuyện xoay quanh gia đình, người nhập cư và tình mẫu tử, Mẹ ơi, về nhà kỳ vọng mang đến một trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc. Bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/7/2026.