Cuộc sống của nam ca sĩ Việt đình đám sau 365 ngày làm đám cưới với mẹ đơn thân có 2 con riêng

Đúng tròn 365 ngày kể từ khi tổ chức đám cưới, ca sĩ Đạt G và bà xã Cindy Lư đồng loạt chia sẻ những dòng nhắn gửi ngọt ngào dành cho nhau trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trên trang cá nhân, Đạt G đăng lại ảnh cưới cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Cuộc đời không thưởng cho những tình yêu hoàn hảo. Cuộc đời chỉ mỉm cười với những người, sau tất cả những điều không hoàn hảo, vẫn chọn yêu nhau như ngày đầu".

Vợ chồng Đạt G và Cindy Lư.

Về phía Cindy Lư, cô cũng đánh dấu cột mốc một năm ngày cưới bằng bài viết dài chia sẻ về hành trình hôn nhân của hai người.

Bà xã Đạt G viết: "Một năm. Chúng ta chính thức về chung nhà. Một lễ cưới. Luôn làm em thấy tự hào mỗi khi được ai đó nhắc đến. Một gia đình. Từ 2 bên gia đình, chúng ta lại có được 1 đại gia đình luôn ủng hộ con cháu hết mình. Một tình yêu. Tình yêu thương chồng con của em, mỗi ngày tăng hơn, chứ chưa bao giờ giảm. Một hành trình. Chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng em tin rằng còn rất nhiều cột mốc đẹp đang chờ chúng ta phía trước. Một lời hứa. Chúng ta không hứa sẽ không bao giờ cãi nhau. Chỉ hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ chọn quay về với nhau.

Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn anh vì đã là chồng của em, là người cha tuyệt vời của các con và là người em muốn nắm tay thêm thật nhiều năm nữa".

Những chia sẻ của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau một năm kết hôn, Đạt G và Cindy Lư vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đạt G và Cindy Lư tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 sau nhiều năm gắn bó và trải qua không ít sóng gió. Trước khi đến với nam ca sĩ, Cindy Lư từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Hoài Lâm và có hai con gái. Sau khi về chung một nhà, Đạt G nhận được nhiều lời khen khi luôn yêu thương, chăm sóc hai con riêng của vợ. Nam ca sĩ nhiều lần đồng hành cùng các bé trong cuộc sống thường ngày và được Cindy Lư nhắc đến như một người cha tận tâm.

Sau một năm xây dựng tổ ấm, cuộc sống hôn nhân của Đạt G và Cindy Lư được nhiều khán giả nhận xét ngày càng viên mãn. Cặp đôi thường xuyên dành thời gian cho gia đình, cùng chăm sóc các con và đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.