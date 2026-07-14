Phú bà chi 20 tỷ cho nội thất biệt thự 500m2, 2 năm sau nhận cái kết ra sao?

Không ít người sẵn sàng chi mạnh tay để hoàn thiện không gian sống, nhưng hiếm có ai đầu tư tới 5 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) chỉ riêng cho phần thiết kế và hoàn thiện nội thất như một phú bà có tên Nghệ Văn.

Căn biệt thự rộng 500m² của cô tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ phong cách tối giản pha chất Pháp, đồng thời cho thấy một quan điểm sống đáng chú ý: ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian nuôi dưỡng cảm xúc mỗi ngày.

Nghệ Văn.

Mua nhà vì con đi học, chi khoảng 20 tỷ đồng để biến không gian sống thành "tác phẩm" đúng ý

Nghệ Văn Even là một blogger sống tại Bắc Kinh, thường chia sẻ về nhà cửa, nghệ thuật và phong cách sống. Trong phần giới thiệu cá nhân, cô cho biết mình 31 tuổi, là mẹ của hai con và hiện sinh sống trong căn nhà mới rộng 500m².

Theo chia sẻ, căn biệt thự được mua với mục đích rất thực tế: tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của con trai. Cô lựa chọn khu Thuận Nghĩa (Shunyi) - một trong những khu dân cư cao cấp của Bắc Kinh, nổi tiếng với môi trường sống yên tĩnh, cộng đồng quốc tế đông đảo và tập trung nhiều trường quốc tế hàng đầu.

Do căn nhà được bàn giao ở dạng thô, Nghệ Văn Even quyết định bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Cô mời kiến trúc sư riêng để thiết kế lại toàn bộ không gian và tiết lộ đã chi khoảng 5 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) cho phần hoàn thiện nội thất.

Không gian phòng khách.

Điểm đặc biệt nằm ở cách cô ưu tiên trải nghiệm sống thay vì cố gắng nhồi nhét thật nhiều công năng.

Trên diện tích 500m2 trải dài ba tầng cùng khu vườn riêng, căn nhà chỉ bố trí 4 phòng ngủ, 1 phòng cho người giúp việc và một phòng thay đồ cỡ lớn. Phần diện tích còn lại được dành cho những khoảng không gian mở, thay vì xây thêm phòng chiếu phim, phòng gym hay nhiều phòng chức năng như các biệt thự thông thường.

Theo cô, không gian mở giúp ngôi nhà thông thoáng hơn, đồng thời linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau: Trẻ nhỏ có chỗ vui chơi, người lớn có nơi thư giãn, tụ họp hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng trống.

Một số góc khác trong căn nhà.

Toàn bộ căn nhà được bao phủ bởi bảng màu kem ấm áp, kết hợp những gam màu trầm để tạo điểm nhấn. Thiết kế pha trộn giữa phong cách tối giản và cảm hứng Pháp với hàng loạt chi tiết như cửa vòm, cửa hai cánh, phào chỉ thạch cao, lò sưởi hay nội thất bọc nhung.

Một trong những quyết định khiến nhiều người chú ý là việc hy sinh một phần diện tích sử dụng để tạo khoảng thông tầng lớn, giúp ánh sáng len lỏi giữa các tầng và mang đến hiệu ứng thị giác rộng rãi hơn. Cầu thang xoắn ban đầu cũng được thay bằng hai nhịp cầu thang tách biệt để tối ưu lưu thông và công năng.

Ngay cả tầng hầm cũng được thiết kế với hai giếng trời lớn ở hướng Bắc và Nam để tận dụng ánh sáng tự nhiên, biến khu vực vốn thường tối và bí thành một phần không gian sinh hoạt thực sự.

Một số góc khác trong căn nhà.

Một căn nhà đẹp không chỉ để ngắm, mà còn là nơi tận hưởng những điều bình dị nhất

Nếu những hình ảnh đầu tiên khiến nhiều người ấn tượng vì quy mô và mức đầu tư, thì những chia sẻ sau đó của Nghệ Văn Even lại cho thấy một khía cạnh khác của căn biệt thự này: nơi đây được xây dựng để phục vụ cuộc sống thường ngày nhiều hơn là để phô trương.

Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc rất đời thường trong ngôi nhà của mình. Có khi chỉ là buổi sáng bắt đầu bằng một tách cà phê, một bình hoa mới mua ngoài chợ để "mang mùa xuân vào nhà" giữa mùa đông Bắc Kinh kéo dài, hay những buổi chiều xem một bộ phim yêu thích trong không gian yên tĩnh.

Nữ blogger cũng tự nhận mình là người thích sự ngăn nắp. Ngày thường, căn nhà gần như luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có nhiều đồ đạc bày biện. Chỉ đến cuối tuần, khi hai con ở nhà, không gian mới trở nên nhộn nhịp và "có dấu vết" của trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó là những khoảng thời gian rất riêng với chú mèo cưng, chăm sóc cây cối hay đơn giản là dành trọn một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà không cần ra ngoài.

Trong một bài đăng, cô viết rằng trước đây từng nghĩ ở nhà đồng nghĩa với "nằm dài nghỉ ngơi". Nhưng càng về sau, cô càng thích cảm giác được dành thời gian cho chính mình ngay trong không gian sống, nơi mọi thứ đều khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

"Hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở việc đi được bao xa hay tiêu bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là dù ở đâu, trong mỗi ngày bình thường, tôi vẫn muốn dành sự chăm chút và thành ý lớn nhất để đối đãi với chính mình", cô chia sẻ.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau hai năm dọn vào ở, khi xem lại những bức ảnh lưu trong điện thoại, điều Nghệ Văn Even nhắc đến không phải số tiền đã bỏ ra hay những món nội thất đắt đỏ, mà chỉ là một cảm nhận rất giản dị: "Cuộc sống thật đáng để tận hưởng."

Đó cũng là lý do căn biệt thự 500m² này thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ bởi quy mô hay chi phí hoàn thiện lên tới hàng chục tỷ đồng, mà còn bởi cách chủ nhân biến một không gian rộng lớn thành nơi để sống chậm, tận hưởng những niềm vui nhỏ mỗi ngày và coi ngôi nhà như một phần quan trọng của chất lượng sống.