Biệt thự ngoại ô 4.000m² của "ông hoàng nhạc đỏ": Thứ đắt giá nhất không phải căn nhà

Nhắc đến Trọng Tấn, nhiều người nghĩ ngay đến giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản đáng mơ ước, nổi bật là biệt thự ngoại ô rộng 4.000m² nằm giữa đồi thông Sóc Sơn. Thế nhưng, điều khiến ai từng ghé thăm ấn tượng nhất lại không phải căn biệt thự bề thế, mà là khu vườn xanh mướt được chính anh dành nhiều năm vun trồng, chăm sóc và xem như "kho báu" tinh thần của mình.

Giữa nhịp sống bận rộn, Trọng Tấn thường tìm về khu vườn để trồng rau, chăm cây, ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí trong lành. Với nam nghệ sĩ, giá trị lớn nhất của cơ ngơi rộng 4.000m² không nằm ở những bức tường hay kiến trúc, mà ở khoảng xanh mang lại cảm giác bình yên, giúp anh tái tạo năng lượng sau những ngày miệt mài với âm nhạc.

Sở hữu căn biệt thự sân vườn rộng thênh thang 4.000m², Trọng Tấn có không gian lý tưởng để theo đuổi niềm đam mê làm vườn. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam nghệ sĩ hào hứng khoe "chiến tích" thu hoạch đầy ắp những bắp ngô nếp mẩy hạt, những chùm sim rừng tím lịm, hay những rổ roi chín mọng tươi roi rói. Vốn là người yêu cây cỏ, giọng ca Tiếng đàn bầu chẳng ngần ngại đội nón lá, khoe ảnh "đội mưa đi giải cứu" những thức quà quê trong vườn nhà.

Trọng Tấn hào hứng khoe những bắp ngô nếp tím vừa thu hoạch tại vườn nhà, nổi bật với màu sắc bắt mắt và từng hạt ngô đều đẹp như "hàng tuyển"

Đây là một trong những "chiến lợi phẩm" nam nghệ sĩ thu hoạch trong biệt thự rộng 4.000m²

Không chỉ thu hoạch ngô nếp tím, Trọng Tấn còn thích thú khoe những chùm sim rừng tím biếc

Chiếc giỏ tre của Trọng Tấn gây ấn tượng với đủ loại nông sản, từ những bắp ngô tím căng mẩy, quả roi đỏ mọng đến những trái cà tím dài

Có thể thấy Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết cho không gian sân vườn tại nhà, biến nơi đây thành khu vườn xanh mát với nhiều loại cây trái, rau sạch. Khu vực này gây ấn tượng bởi sự chăm chút tỉ mỉ, vừa mang lại nguồn thực phẩm tươi ngon cho gia đình, vừa là nơi để nam nghệ sĩ tận hưởng thú vui gần gũi với thiên nhiên. Vợ chồng Trọng Tấn từng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh tự tay thu hoạch dưa chuột, cà chua, chăm sóc những giàn su su, bí ngô sai trĩu quả trong khu vườn của mình.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên của gia đình Trọng Tấn

Các loại rau củ quả trong vườn nhà Trọng Tấn đều được trồng hữu cơ