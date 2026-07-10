Khoảnh khắc "gây bão" World Cup: Haaland gánh 143kg trên lưng vẫn bình thản bước đi khiến tất cả ngỡ ngàng

Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại vòng chung kết World Cup với màn trình diễn đẳng cấp cùng một khoảnh khắc ăn mừng vô tiền khoáng hậu ngay sau trận đấu ở vòng 16 đội với tuyển Brazil.

Haaland đã sắm vai người hùng của đội tuyển Na Uy khi xuất sắc lập một cú đúp vào lưới Brazil. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ và truyền thông quốc tế bàn tán không chỉ là những bàn thắng trên sân, mà còn là một khoảnh khắc đặc biệt diễn ra ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trong lúc các cầu thủ Na Uy đang vỡ òa cảm xúc, hai người đồng đội là Andreas Schjelderup và Oscar Bobb đã bất ngờ cùng lúc nhảy lên lưng Haaland để ăn mừng.

Khoảnh khắc virail khắp cõi mạng của Haaland (Ảnh: Getty)

Điều đáng kinh ngạc là dù vừa trải qua 90 phút thi đấu vô cùng tốn sức trước các vũ công Samba, chân sút thuộc biên chế Man City vẫn bình thản bước đi. Anh gần như không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay khó khăn nào, gương mặt giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh vốn có.

Theo số liệu thể hình chính thức từ đội tuyển, Schjelderup (cao 1m76) nặng khoảng 73 kg, trong khi Oscar Bobb (cao 1m74) nặng khoảng 70 kg. Như vậy, Haaland đã cõng trên vai tổng trọng lượng lên tới 143 kg trong màn ăn mừng đầy ngẫu hứng này.

Hình ảnh độc đáo trên nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội sau khi vòng 16 đội khép lại. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự thán phục trước nền tảng thể lực phi thường của tiền đạo người Na Uy, đồng thời ví anh như một "cỗ máy" sinh học. Trong khi đó, không ít người hâm mộ lại để lại những bình luận hài hước, cho rằng Haaland đã minh họa một cách trực quan nhất cho câu nói "gánh cả đất nước trên vai", vừa ghi bàn quyết định đưa đội nhà đi tiếp, vừa ung dung cõng các đồng đội trên lưng.