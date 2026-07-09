Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không, U60 đẹp không tuổi
Theo Quỳnh Mai/VTC News |
09-07-2026 - 12:50 PM |
Lifestyle
Từng được xem là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt thập niên 90, Lê Hồng Thủy Tiên gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú và vẻ đẹp vượt thời gian
Theo Quỳnh Mai/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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