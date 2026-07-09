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Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không, U60 đẹp không tuổi

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Từng được xem là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt thập niên 90, Lê Hồng Thủy Tiên gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú và vẻ đẹp vượt thời gian

Trong sự nghiệp diễn xuất, không thể không kể đến vai diễn Anh Phương trong bộ phim “Vị đắng tình yêu” (1990) của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Tại đây, bà hóa thân thành cô gái đài các, say mê nghệ thuật và đem lòng yêu chàng sinh viên y khoa có hoàn cảnh khó khăn. Mối tình nhiều trắc trở giữa hai nhân vật đã trở thành điểm nhấn của câu chuyện.

Với đôi mắt trong trẻo, sống mũi thanh tú và khuôn môi gợi cảm, Lê Hồng Thủy Tiên từng được đánh giá là “ngọc nữ” màn ảnh Việt một thời. Bà cũng thường được nhắc đến cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Diễm My... như những gương mặt thuộc nhóm “tứ đại mỹ nhân” của làng giải trí thập niên 1990.

Sự kết hợp giữa Lê Hồng Thủy Tiên và cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh góp phần đưa “Vị đắng tình yêu” trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất màn ảnh thời bấy giờ, đồng thời giành giải Bông Sen Vàng năm 1993. Dù sự nghiệp diễn xuất đang trên đà rực rỡ, bà bất ngờ dừng lại vì không tìm được kịch bản đủ sức thuyết phục.

Năm 1993, Lê Hồng Thủy Tiên bỏ diễn xuất để trở thành tiếp viên hàng không. Đây cũng là bước ngoặt đưa bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong thời gian theo đuổi Thủy Tiên, ông thường xuyên đặt những chuyến bay có bà làm việc. Nữ doanh nhân từng chia sẻ, nếu gom tất cả số vé máy bay mà chồng đã mua khi ấy thì có thể lấp đầy một căn phòng.

Sau khi kết hôn, Lê Hồng Thủy Tiên bước vào lĩnh vực kinh doanh từ năm 1995. Dưới sự đồng hành và hỗ trợ của chồng, bà từng bước khẳng định năng lực quản lý của mình. Hiện bà giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn IPPG, trực tiếp điều hành hoạt động của hàng trăm thương hiệu thời trang cao cấp và xa xỉ tại Việt Nam.

Lê Hồng Thủy Tiên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Cả hai có hai người con chung một trai và một gái. Bên cạnh đó, bà cũng cùng chồng chăm sóc 6 người con riêng của ông từ cuộc hôn nhân trước, bao gồm Louis Nguyễn - cũng là chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà.

Dù đã bước sang tuổi U60, Lê Hồng Thủy Tiên vẫn giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng cân đối cùng thần thái sang trọng. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của bà được cho là đến từ lối sống cân bằng, thói quen chăm sóc bản thân kỹ lưỡng và gu thời trang thanh lịch, ưu tiên những thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Những hình ảnh đời thường, ít chỉnh sửa của bà thường nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sau hơn 30 năm, mẹ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định, nổi bật với vẻ đẹp nữ tính cùng thần thái điềm tĩnh, thông minh. Hình ảnh của bà thường được nhắc đến như một biểu tượng của người phụ nữ Việt thành đạt và giàu bản lĩnh.

Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm vẫn hot, hoá ra vì 1 điều tưởng dễ mà khó!

Theo Quỳnh Mai/VTC News

VTC News

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