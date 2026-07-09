Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không, U60 đẹp không tuổi

Năm 1993, Lê Hồng Thủy Tiên bỏ diễn xuất để trở thành tiếp viên hàng không. Đây cũng là bước ngoặt đưa bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Trong thời gian theo đuổi Thủy Tiên, ông thường xuyên đặt những chuyến bay có bà làm việc. Nữ doanh nhân từng chia sẻ, nếu gom tất cả số vé máy bay mà chồng đã mua khi ấy thì có thể lấp đầy một căn phòng.