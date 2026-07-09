Vì sao Messi hay đá hỏng penalty?

Messi được cả thế giới công nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với 8 Quả Bóng Vàng cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Ở những tình huống bóng sống, siêu sao người Argentina có thể làm nên điều kỳ diệu từ kiến tạo, ghi bàn cho đến vượt qua hàng thủ đối phương bằng chiếc chân trái thiên tài. Thế nhưng, ngay tại tình huống tưởng chừng như dễ ghi bàn nhất trên sân cỏ – quả phạt đền 11 mét, Messi lại chỉ ở mức "bình thường" một cách đáng kinh ngạc.

Những con số đáng quên của Messi

Tính đến nay, tỷ lệ sút phạt đền thành công trong sự nghiệp của Messi chỉ đạt khoảng 77%, thấp hơn đôi chút so với mức trung bình của các chân sút hàng đầu thế giới. Đặc biệt tại các kỳ World Cup, áp lực này càng lộ rõ khi anh chỉ thực hiện thành công 4 trong tổng số 8 quả phạt đền. Vậy đâu là lý do khiến một thiên tài toàn diện như Messi lại có một "gót chân Achilles" rất con người như vậy?

Câu trả lời nằm ở chính điều làm nên sự vĩ đại của anh trong lối chơi, đó là sự sáng tạo và trực giác.

Messi sút hỏng 4/8 quả tại World Cup (Ảnh: Getty)

Vì sao Messi hay trượt penalty?

Khác với các chuyên gia đá phạt đền như Harry Kane hay Robert Lewandowski – những người luôn trung thành với một công thức chạy đà và dứt điểm mang tính cơ học, Messi không có một kiểu sút cố định. Anh liên tục thay đổi giữa những cú đặt lòng hiểm hóc, sút mu chính diện đầy uy lực, hay thậm chí là những cú chích bóng kiêu kỳ kiểu Panenka. Việc không xây dựng một thói quen cố định vô tình khiến những cú sút của anh thiếu đi sự ổn định tuyệt đối.

Bên cạnh đó, thói quen chạy đà phụ thuộc vào thủ môn cũng là một con dao hai lưỡi. Messi thường có xu hướng giảm tốc độ ở hai bước cuối, dồn toàn bộ sự chú ý vào chuyển động của người gác đền đối phương để chờ họ đổ người trước rồi mới dứt điểm vào góc ngược lại. Kỹ thuật này từng giúp anh thành công rực rỡ tại World Cup 2022. Tuy nhiên, khi các thủ môn hiện đại ngày nay ngày càng nghiên cứu kỹ thói quen này, họ chọn cách đứng vững và dang rộng tay đến giây cuối cùng để gây áp lực ngược lại. Việc quá tập trung nhìn thủ môn thay vì nhìn bóng khiến góc sút của Messi bị thu hẹp, dẫn đến những cú sút thiếu chính xác hoặc đi chệch cột dọc do vội vã thay đổi quyết định vào phút chót.

Thêm vào đó, yếu tố tâm lý cũng đóng một vai trò không nhỏ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Messi thường có xu hướng thực hiện cú sút rất nhanh ngay sau tiếng còi của trọng tài. Đó là một biểu hiện kinh điển của sự căng thẳng áp lực, khiến tỷ lệ thành công bị kéo giảm.

Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý thú vị. Người ta có thể chê trách Messi ở những quả phạt đền hỏng ăn, nhưng ngay sau đó lại phải ngả mũ thán phục cách anh sửa sai. Vượt lên trên những áp lực tâm lý từ chấm đá phạt, siêu sao 39 tuổi vẫn biết cách gồng gánh và bù đắp cho tập thể bằng những bàn thắng đẳng cấp, những đường kiến tạo dọn cỗ và những khoảnh khắc thiên tài đúng lúc để đưa Argentina vượt qua nghịch cảnh.

Suy cho cùng, việc sút hỏng phạt đền có lẽ là nét chấm phá "con người" duy nhất trong sự nghiệp vốn đã quá hoàn hảo và mang màu sắc kỳ ảo của Lionel Messi.